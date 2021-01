Corinna revela al juez que se reunió con Sanz Roldán y éste niega las amenazas

Tranquila, serena y muy pendiente de la traducción de sus palabras. Así ha comparecido Corinna Larsen en la vista oral que se sigue en un juzgado de Madrid contra José Manuel Villarejo por calumnias y denuncia falsa sobre Félix Sanz Roldán. Durante su testifical, la empresaria alemana ha confirmado punto por punto la declaración jurada que aportó al sumario de esta causa y ha refrendado ante el juez que se reunió con el entonces director general del CNI, Félix Sanz Roldán, en Londres, a petición expresa del Rey Emérito, Juan Carlos. El que fuera director de los servicios secretos de España, que ha comparecido tras ella, ha negado por completo estos hechos.

El primer juicio contra Villarejo desde que fuera detenido en noviembre de 2017 ha ejemplificado las posturas contrapuestas entre el policía y Corinna, por un lado, y Sanz Roldán por otro. La alemana, que ha declarado por videoconferencia desde Londres, ha asegurado que agentes del CNI quisieron introducir en su domicilio de Mónaco micrófonos y otros elementos bajo el pretexto de que querían protegerla de los papparazzis. No obstante, ella se negó asegurando que su apartamento ya disponía de la seguridad necesaria. "Eso no le gustó (a Sanz Roldán). Cada vez que me negaba o no estaba de acuerdo con lo que él pedía, era más que probable que terminara diciendo que podía haber consecuencias", ha dijo la consultora.

Durante su relato, la alemana ha dicho que contactó en varias ocasiones con el Rey Emérito para mostrarle su estupor con lo ocurrido. Sobre él ha dicho que está detrás de la reunión que mantuvo en un hotel de Londres en 2012 con Sanz Roldán. "El Rey me llamó para decirme que Sanz Roldán venía a Londres expresamente para reunirse conmigo. No tenía mucho que decir de ese tema, de hecho, no tenía opción de negarme a esta reunión", ha apostillado ante las preguntas de las partes. De acuerdo con su testimonio, en ese encuentro el exdirector general del CNI le trasladó que tenía que seguir sus instrucciones. "Hay determinadas recomendaciones que tenía que seguir y me dijo que si no las seguía no podía asegurar mi seguridad ni la de mis hijos", ha añadido asegurando que no denunció esos hechos antes porque Sanz Roldán gozaba de "inmunidad diplomática".

"No he tenido nada con Villarejo"

El comisario jubilado se sienta en el banquillo de los acusados precisamente por reproducir estas amenazas que Corinna le trasladó durante sus encuentros en el año 2015. En la vista de hoy, la alemana ha confirmado estas reuniones con el policía, el cual afronta dos años de cárcel por exponer en un programa de televisión las denuncias que le trasladó la examiga de Juan Carlos y que se produjeron a la vuelta del viaje de ambos a Botsuana. Aunque ambos han reiterado sus posturas, Sanz Roldán las ha negado con rotundidad. "Yo jamás he amenazado a una mujer y a un niño. Jamás", ha aseverado al inicio de su intervención en la que ha confirmado que actuó contra Villarejo por denuncia falsa y por calumnias porque sintió que estaba perjudicando el trabajo de "empleados del CNI que no tienen identidad y que no pueden defenderse".

En lo que respecta a la visita a Londres para reunirse con Larsen el testigo ha insistido que no hizo "nada" fuera del territorio español y se ha acogido al secreto de las actuaciones que competen a 'La Casa' y que vienen reguladas en la Ley 11/2002, de 6 de mayo. "El CNI solo puede actuar en el país en el que existe. No tengo ninguna capacidad para hacer nada fuera de España. Absolutamente nada", ha apostillado. En relación a los supuestos mensajes que le habría enviado a Corinna bajo el seudónimo de Paul Bon, de nuevo Sanz Roldán ha sido rotundo en su respuesta negando la veracidad de la versión de la alemana: "Es un poco de broma... por Dios", ha dicho en respuesta. Previamente Corinna ha asegurado que era él quien estaba detrás de estos correos y que el Emérito lo sabía porque le llamó para quejarse.

Reniega de Villarejo

"No, en absoluto. No puedo añadir un calificativo o adjetivo. Es no", ha respondido el que fuera máximo responsable de los servicio secretos del país. En lo que respecta al otro gran punto del juicio, relativo a la denuncia que le interpuso Villarejo, el general ha sido igualmente rotundo. Los hechos se remontan a mayo de 2017 cuando un periodista publicó una información sobre el policía retirado a la que acompañaba una fotografía suya bajando de un avión. Villarejo respondió denunciando ante la Justicia que esa imagen -que se tomó a su vuelta de una operación secreta contra el terrorismo- la difundió Sanz Roldán puesto que solo la podía tener el CNI. De nuevo hoy ha vuelto a defender su tesis añadiendo además que otros empleados de los servicios secretos le confesaron que la filtró Sanz Roldán.

"Yo nunca supe en absoluto que Villarejo tenía relación alguna con el CNI. Y cuando pude intuir que podía haber alguna relación, tomé las medidas para que no la hubiera", ha respondido Sanz Roldán, rechazando de este modo conocer la existencia del comisario Villarejo. Igualmente ha dicho que nada hace indicar que esa foto da a entender que tanto él como otros cargos del CITCO venían de cumplir con una misión secreta contra el yihadismo. Sin embargo, el exdirector del CITCO, José Luis Olivera, ha declarado como testigo rompiendo la baraja a favor del comisario. De este modo ha confirmado que la foto corresponde a un viaje a Melilla y que le consta que había una mala relación entre Villarejo y Sanz Roldán. "Se trató de hacer todo lo posible para que no hubiera fricciones", ha dicho el testigo.