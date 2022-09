El juez amplía el plazo a Bárcenas y PSOE para pedir cárcel contra la Kitchen.

Las acusaciones contra la trama 'Kitchen' consiguen más tiempo para ajustar sus escritos provisionales de acusación contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo y el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha aceptado la petición realizada por el PSOE y el extesorero del PP Luis Bárcenas de ampliar el plazo para plantear las penas de prisión que consideran que deben imponerse a los presuntos responsables del espionaje realizado al exdirigente 'popular' entre 2013 y 2015.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, que investiga los servicios privados que realizó el comisario Villarejo, entre los que se encuentra la captación del chófer del extesorero 'popular' para que hiciera de confidente en el operativo parapolicial que se montó para arrebatar a Bárcenas la información sensible para el PP, requirió el pasado 13 de septiembre a las partes que en el plazo de 10 días presentaran sus escritos de acusación. Todo ello después de que el magistrado rechazara reabrir esta misma causa, o formar una nueva pieza separada, para volver a imputar a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

Sin embargo, la acusación popular que ejerce el PSOE y la particular que realiza Bárcenas y su familia -su mujer, Rosalía, y su hijo, Guillermo- solicitaron al magistrado instructor que dejara en suspenso, o ampliara, dicho plazo, al advertir de que no tienen acceso a todas las diligencias que obran el sumario. Finalmente, el juez de la Audiencia Nacional ha decidido dar 20 días hábiles más a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de acusaciones para presentar los escritos donde se explican los motivos por los que consideran que los acusados deben ser condenados. En el listado de procesados se encuentran el comisario retirado José Manuel Villarejo; el chófer Sergio Ríos; miembros de la excúpula judicial encabezada por Eugenio Pino; el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz; y el que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

El PSOE solicitó tener más días para formular su petición de penas de cárcel, alegando que la nueva documentación sobre el último audio desvelado acerca de una conversación que mantuvo Cospedal con Villarejo sobre el avance de la trama 'Gürtel' y los 'papeles de Bárcenas' se encuentra "mal escaneada" y con saltos de página. Así, hacía referencia a un informe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional donde se transcribe el referido diálogo, así como otros mantenidos por el agente encubierto y Martínez; y un informe de Anticorrupción solicitando que se investigue dichas conversaciones.

A la vista de lo expuesto, la defensa de Bárcenas y su familia se adhirió a esta petición y señaló que no solo la mencionada documentación no estaba disponible en la plataforma de notificaciones de forma adecuada, sino que parte del sumario no se encuentra 'subida' en dicha web. En este sentido, advirtió que la última resolución a la que se puede acceder es de hace casi dos años, noviembre de 2020. Por todo ello, y para evitar "sufrir una clara indefensión e inseguridad jurídica", la representación del extesorero instó a la suspensión del tiempo establecido para presentar los escritos de acusación "hasta que no se encuentre colgada la totalidad de la causa". Asimismo, pidió que, una vez todos los abogados tengan acceso a todos los documentos, el plazo para formular acusación sea de un total de 30 días, en vez de 10, como se estipuló inicialmente.

Pendiente de la Sala

El juez García Castellón no ha dado el visto bueno a dejar en 'stand-by' el plazo para formular acusación, pero sí ha considerado oportuno dar más días a las acusaciones para concluir este trámite, al tener en cuenta la complejidad de la causa y el "difícil manejo de las actuaciones", en la que se encuentran procesados 12 personas y existe numerosa pruebas documental, pericial y testimonios de testigos, según una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso La Información.

Cabe recordar que el rechazo a reabrir esta investigación aún no es firme, pues Podemos y PSOE han recurrido ante la Sala de lo Penal -instancia superior al magistrado instructor, que ya confirmó el cierre de la instrucción y la desimputación de la también exministra- la decisión de no llamar, otra vez, como investigada a Cospedal. Las acusaciones consideran que los últimos audios revelados son "nuevos indicios" de que la exsecretaria general del PP "estaría precisamente al tanto" del espionaje a Bárcenas para "desbaratar" el 'caso Gürtel' y que daba "directrices" al comisario jubilado sobre qué tenía que hacer. En el caso de la formación 'morada', también atribuye al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy -quien nunca ha sido citado a declarar ante el juez- el papel de "posible inductor".