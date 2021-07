El juez imputa a Iberdrola Renovables Energía por los contratos con Villarejo

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado este viernes imputar en el caso' Tándem' a Iberdrola Renovables Energía por un delito de cohecho por la presunta contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo para llevar a cabo una labor de espionaje a la sociedad suiza Eólica Dobrogea, con la que la compañía eléctrica se había aliado para acometer proyectos en Rumanía. De este modo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de investigar como persona jurídica a la empresa filial y no a la matriz Iberdrola, que preside Ignacio Sánchez Galán, también imputado en esta pieza 17 del también conocido como 'caso Villarejo'.

Asimismo, el magistrado acuerda el archivo libre para el ex director de Control Corporativo de Iberdrola José Antonio del Olmo, contra quien Iberdrola se querelló por un delito de falsedad en documento privado en relación a la elaboración de un informe en el acusó directamente a Sánchez Galán y su equipo de conocer los encargos al comisario jubilado. La compañía solicitó su personación como acusación particular contra su ex 'controller', condición que ahora rechaza el magistrado, en la medida en que no sería perjudicada por los hechos que se investigan.

La imputación de Iberdrola Renovables Energía se conoce justo un día después de que el magistrado encargado de investigar los negocios privados del agente encubierto acordara otorgar la condición de investigadas a Repsol y CaixaBank por los delitos de cohecho y revelación de secretos. Al igual que hizo con las cotizadas, el juez García Castellón solicita a la eléctrica que designe abogado y procurador, así como un representante para poder tomarle declaración, comparecencia a la que aún no ha puesto fecha.

El juez solicitó el pasado 25 de junio un informe al Ministerio Público y a las partes sobre la situación procesal de Iberdrola después de que constatara un posible "conflicto de intereses". Por un lado, la compañía eléctrica solicitó poder acusar a Del Olmo después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao se inhibiera a favor de la Audiencia Nacional y enviara la querella interpuesta contra este exdirectivo, que finalmente se acumuló al caso 'Tándem'. Por otro lado, uno de los perjudicados de los espionajes de Villarejo interesó que Iberdrola fuera imputada por encargar dichas tareas.

Dos semanas después, y acogiendo el criterio de Anticorrupción, el magistrado decide imputar en el marco de la pieza 17 de la macrocausa a la filial Iberdrola Renovables, ya que fue la que contrató a finales de 2011 a Villarejo, a través del entonces director de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo, también imputado en la causa. Así, en un auto dictado este mismo viernes, el juez García Castellón señala que el artículo 31 bis. 1 del Código Penal recoge que una persona jurídica puede ser imputada si el delito se comete en beneficio directo o indirecto de la entidad. En este caso concreto, indica la resolución, de lo investigado hasta el momento se desprende que el encargo a las empresas del comisario jubilado (el Grupo Cenyt) "no se realizó de manera individual por los directivos y empleados de la compañía, sino que se hizo en nombre o por cuenta de la mercantil Iberdrola Renovables Energía y en beneficio de la propia compañía".

Según consta en el sumario de la causa, Villarejo realizó diversas tareas para Iberdrola comprendidas entre los años 2004 y 2017, estando durante gran parte de estos trabajos en servicio activo en la Policía Nacional -se jubiló el verano de 2016-. No obstante, las empresas pueden ser investigadas por aquellas actividades presuntamente irregulares cometidas a partir de la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 2010 en el mencionado artículo del Código Penal. Por este motivo, la imputación se limita a Iberdrola Renovables Energía, al ser la que convino en 2011 con Cenyt para llevar a cabo una investigación sobre la sociedad suiza Eólica Dobrogea y a su accionista mayoritario Chrisopher Kaap, con quienes la compañía española se había aliado para poner en marcha una serie de proyectos en Rumanía y con quienes surgieron diferentes conflictos. En un segundo momento, en 2016 se volvió a contratar a Villarejo para la localización de bienes de los anteriores objetivos para poder ejecutar el laudo arbitral que había sido favorable para la empresa española.

En este sentido el juez añade que consta en la causa una factura emitida por Cenyt en febrero de 2012 por importe de 29.500 euros a Iberdrola Renovables Energía "en concepto de servicios de apoyo y logística de seguridad a personal de Rumanía", un trabajo que el propio comisario bautizó como 'proyecto Wind'. Su pago, señala el juez, aunque ha sido reconocido por la compañía, "pone de manifiesto que el encargo fue realizado por los investigados en su condición de administradores de Iberdrola Renovables, en nombre y por cuenta de la compañía y en su beneficio directo".