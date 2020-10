El Estado celebra un 12-O tocado por el virus y con llamadas a la unidad política

Los reyes presidirán este 12 de octubre en el Palacio Real la celebración del Día de la Fiesta Nacional, que ha menguado este año debido a la pandemia de coronavirus y que se ha convocado con una apelación a la unidad para combatir la enfermedad. "El esfuerzo que nos une" es el lema con el que se ha organizado el único acto que festejará esta conmemoración, ya que, para evitar aglomeraciones, se ha suspendido el tradicional desfile militar en Madrid y la posterior recepción de los reyes en el Palacio Real.

Pero será el Patio de Armas de este recinto el que acoja ese acto conmemorativo en el que habrá un pequeño desfile terrestre y en el que se pretende rendir homenaje a todos los que están luchando contra la COVID-19. Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía estarán acompañados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a sus vicepresidentes y ministros. La incógnita respecto a la posibilidad de que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y los ministros de Unidas Podemos no acudieran al acto ha sido despejada por fuentes del Ejecutivo que han confirmado a Efe la presencia de todos ellos en el Palacio Real.

Aunque Iglesias no había estado presente en años anteriores en los actos del 12 de octubre como líder de Podemos, si lo hará en esta ocasión en su condición de vicepresidente. Será por tanto la primera vez en que el rey coincidirá con Iglesias tras la polémica por la ausencia de Felipe VI del acto de entrega de despachos a los nuevos jueces celebrado en Barcelona.

Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, desveló una llamada de don Felipe en la que afirmó que le transmitió que le habría gustado estar presente en ese acto. Eso provocó que tanto Iglesias como el ministro de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón, le acusaran de romper la neutralidad de su cargo y de maniobrar contra el Gobierno. Por parte del principal partido de la oposición, el Partido Popular ha lanzado este domingo un vídeo con motivo de la Fiesta Nacional en el que ensalza la bandera como un símbolo de unión, porque "te identifica", "te representa", "no pisa a nadie pero no se deja pisar, es de todos pero no pertenece a nadie". En 40 segundos, el vídeo que divulga el PP en Twitter con la etiqueta #12O_LaBanderaQueNosUne muestra diferentes imágenes de la bandera, generalmente en edificios institucionales, acompañadas por frases en las que se insiste en el símbolo de unidad que representa porque "te identifica, no te señala", "avanza contigo, no te deja atrás", "te representa pero no te define", "te cubre pero no te tapa", en definitiva, "nos une, no nos separa".

👁️ Te identifica

👥 Te representa

👫 Te acompaña

🏃 Avanza contigo

👣 No pisa a nadie

🧩 Y nos une a todos, porque es la de todos



🇪🇦 Feliz Día de la Fiesta Nacional.#12O_LaBanderaQueNosUne pic.twitter.com/PEKKqwrNvK — Partido Popular (@populares) October 11, 2020

De vuelta al acto oficial del lunes, también permitirá la coincidencia de Pedro Sánchez con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Se verán por vez primera después de que el Gobierno decretara el estado de alarma en Madrid para hacer frente a la pandemia y en contra de la voluntad del Ejecutivo madrileño. Junto a Díaz Ayuso y Martínez-Almeida estarán presentes otras autoridades autonómicas (cada año suele desplazarse a Madrid la mayoría de presidentes de las comunidades aunque no los de Cataluña y País Vasco), locales y militares, así como dirigentes de los partidos políticos.

El acto en la Plaza de la Armería consistirá en un izado de bandera, un homenaje a los que dieron su vida por España, una imposición de condecoraciones y un breve desfile terrestre. Sólo participarán en este desfile unidades ubicadas en Madrid a excepción de la Legión que, con motivo de su centenario, tendrá un protagonismo especial. En concreto, en la parada militar participarán 527 efectivos. Habrá una unidad de música y ocho secciones correspondientes a la Guardia Real, la Academia Central de la Defensa, el Regimiento "Inmemorial del Rey" nº1, la Agrupación de Infantería de Marina, la Escuadrilla de Honores del Ejército del Aire, la Unidad Militar de Emergencias, la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil y La Legión. Además, la Patrulla Águila hará su tradicional pasada durante el homenaje a los caídos.

Como reconocimiento a todos los participantes en la lucha contra la pandemia, además de la representación de las Fuerzas Armadas también estarán presentes miembros de organismos civiles como el Cuerpo Nacional de Policía, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, el SUMA, el ERICAM, el Cuerpo de Agentes Forestales de la CAM, el SAMUR, la Policía Municipal de Madrid y el Cuerpo de Bomberos tanto del ayuntamiento como de la Comunidad madrileña. En reconocimiento a todos ellos se ha inspirado el lema de la celebración, "El esfuerzo que nos une", y que da título a un vídeo divulgado por el Ministerio de Defensa con motivo de este 12 de octubre.