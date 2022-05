Feijóo avisa que el aumento de la deuda "está hipotecando" el futuro de España. 

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado del máximo histórico de la deuda pública de España, que duplica lo establecido por la Unión Europea, y ha advertido: "Estamos hipotecando nuestro país, nuestras familias, los ciudadanos y las empresas". A Feijóo le parecen "inquietantes" los datos que sitúan a España con la mayor tasa de paro de Europa, con la mayor subida de precios de todas las economías desarrolladas, con un déficit estructural que se ha duplicado y una deuda que alcanza el 120% del PIB. En un acto en Sevilla con empresarios junto al presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha remarcado que "se sabe muy bien que las deudas se acaban pagando", en referencia al máximo histórico de 1,45 billones de euros.

"Eso de gastar lo que no se tiene no existe en ningún lugar del mundo, ni siquiera en el Gobierno del presidente Sánchez", ha manifestado ante los empresarios. Dicho esto, ha urgido a un cambio en la política económica de España porque, según ha dicho, Sánchez está endeudando a los españoles en "200 millones de euros al día". Además, ha denunciado que la deuda pública ha aumentado en 300.000 millones desde que gobierna el PSOE y ha alertado de que España va camino de alcanzar los 1,5 billones de euros.

Así, ha puesto a Andalucía como ejemplo de alternativa económica a la política de Sánchez que tiene el PP en el conjunto de España. "Una alternativa de rigor, seriedad", ha declarado, para añadir que esta comunidad no estaba condenada a ser de izquierdas como algunos defendían, marcando el "mayor hecho diferencial de Andalucía en los últimos 40 años". En su primer acto de precampaña electoral juntos en Sevilla, Moreno le ha devuelto los elogios y ha presumido de su "sintonía política y personal" con Feijóo. "Me entiendo con Alberto, en el más amplio sentido de la palabra. Creo que España necesita mucho Feijóo y madurez, sensatez y experiencia", ha proclamado, para añadir que sus cuatro mayorías absolutas en Galicia no es "casual" sino fruto del trabajo "bien hecho".

En su intervención también ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de negociar y pactar sus decisiones solo "para seguir en el poder". Tras asegurar que tiene un "enorme síntoma de agotamiento", ha indicado que es un Ejecutivo "cautivo" de sus socios y de sus dogmas ideológicos. "El problema es que a nivel nacional no se está haciendo lo que se debería. Las decisiones del actual gobierno se formulan, se negocian y se pactan para aguantar en el poder", ha criticado el jefe de la oposición.

En este punto, ha lamentado que el Ejecutivo hiciera "caso omiso" del Plan en Defensa de las Familias del PP que remitió a Moncloa. "Ni se quiso dialogar la bajada de impuestos, ni la mejora de los fondos europeos ni las reformas estructurales", ha sentenciado. Según Feijóo, la economía española no sólo está lastrada por las secuelas de la recesión del 2008, la pandemia o la guerra en Ucrania, sino también por un Gobierno "doblemente cautivo para adoptar decisiones", ya que es "cautivo" de sus socios y aliados pero también de "sus dogmas".

Es más, un día después de que el Consejo de Ministros aprobara la reforma de la Ley del Aborto que permitirá abortar a menores de 16 y 17 años sin consentimiento de los padres, ha acusado al Gobierno de abrir debates que "dividen" a la sociedad y de tener un "enorme síntoma de agotamiento". "En España hay interés en minimizar los problemas de la economía, como si ignorarlos sirviese de algo y cambiar de conversación te ayudase a resolver el problema", se ha quejado, para recordar los efectos de esta "actitud negacionista" que vivieron a partir del 2008 y que los ciudadanos necesitan políticos que les "digan la verdad" y "no mientan".

En cualquier caso, Feijóo ha asegurado que, "desde la alternativa" que representa el PP, su formación actuará con "lealtad" al Estado, a la nación y a la ciudadanía, sin ser "desleales", algo que, a su juicio, premiarán los ciudadanos en las urnas. Feijóo ha afirmado ante los empresarios andaluces que ha dado este paso de liderar el PP porque cree en la "gestión de la cosas públicas" y, a su entender, España está "muy mal gestionada". "El Gobierno actual es el peor Gobierno de la democracia de los últimos 40 años", ha proclamado, para subrayar que "algún día los analistas analizarán" la gestión de Pedro Sánchez como "uno de los momentos de mayor fragilidad del Estado y de mayor crisis de la unidad territorial". Finalmente, ha asegurado que Sevilla ya forma parte de su "biografía política" tras el congreso extraordinario que le eligió presidente del PP y desea que esta ciudad le acompañe con la misma suerte que acompañó a José María Aznar en la década de los 90.