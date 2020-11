FG protege a sus escoltas en pleno cerco judicial al equipo de seguridad de BBVA 

La información que está a punto de recibir la Audiencia Nacional sobre el BBVA ha hecho saltar las alarmas no solo dentro del banco sino también en la antigua cúpula. El expresidente Francisco González ha advertido al juez del caso Villarejo que la documental requerida sobre el personal adscrito al departamento de Seguridad no aporta nada en aras a esclarecer los encargos al entramado empresarial del policía. El banquero explica que identificar a todo el personal que ha dependido de esta división especialmente sensible en los últimos 16 años, lejos de esclarecer la investigación, acarrearía poner en peligro la intimidad de terceros que nada tienen que ver con Villarejo.

De este modo González responde a la pretensión del magistrado Manuel García Castellón sobre el forensic del BBVA. El juzgado ha requerido a la entidad para que le aporte los 2,3 millones de 'hits' (búsquedas) que PwC localizó en la investigación encargada hace ahora dos años. El juez quiere que sea la Policía Judicial adscrita a esta causa la que indague todo el contenido localizado por la auditora ante las quejas plasmadas por algunas de las víctimas de Villarejo acerca de que se omitieron los datos relativos a sus presuntos espionajes de manera intencionada. Es por ello que el magistrado ha tomado las riendas del asunto y ha puesto el foco también en el departamento de Seguridad del banco.

En concreto, quiere tener acceso al organigrama completo de esa división además de todo el personal que trabajó allí desde 2004, año en que el banco comenzó a contratar los servicios de inteligencia del comisario jubilado. Los primeros resultados preliminares del forensic apuntaron como nexo con Cenyt a Julio Corrochano, exjefe de seguridad. La excúpula y la defensa legal del banco, imputado en la causa como persona jurídica, también señalaron al policía como el artífice de estas contrataciones que se prolongaron durante trece años. Por ese motivo, el magistrado pone el foco ahora en el departamento de Seguridad a la espera también de interrogar en sede judicial a la sucesora de Corrochano en el puesto y también investigada, Inés Ochagavia. La directiva, que sigue en activo en BBVA, se ha quejado acerca de que el forensic les atribuya el control de las facturas y ha denunciado que esas "irregularidades" provocaron la apertura de expedientes.

Amenaza a su seguridad

Ahora, Francisco González es el que se posiciona respecto a las peticiones del juzgado. Aunque no cuestiona que se demande el organigrama de Seguridad sí plantea que la divulgación del personal adscrito y de sus correos de empresa es "absolutamente irrelevante" y puede "entrañar graves riesgos hacia las personas". Entre toda esa plantilla cuya privacidad quiere preservar se encuentran sus escoltas. Se trata de la segunda ocasión en la que sale a relucir este episodio ya que algunos implicados en esta pieza novena del caso Tándem, como el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, ya pidieron esta documental. Los investigadores consideraron entonces que los datos sobre las personas que han velado por la seguridad de FG durante los 19 años que ha presidido la entidad no eran útiles, necesarios ni pertinentes.

Sin embargo, ahora el instructor quiere aclarar todos los flecos sueltos del forensic y ha entendido que esta información también puede aportar detalles sobre los trabajos que encargaron al comisario jubilado por un total de 10,28 millones de euros. En respuesta, González ha recurrido el auto del magistrado alegando que solo se opone a esta petición concreta. "La identificación de determinados miembros del departamento de Seguridad Corporativa, como escoltas, implicaría proporcionar información privada sumamente delicada y sensible cuya divulgación resultaría altamente perjudicial para las personas a las que en algún momento BBVA ha asignado seguridad y podría entrañar graves riesgos hacia su seguridad y la de su entorno", explica.

BBVA ha ido más allá y ha llegado a pedir al juez que ponga coto a esta investigación ante las continuas peticiones formuladas por las partes personadas en el procedimiento. El banco entiende que se ha convertido en víctima de su propia investigación interna después de que algunos perjudicados de los posibles espionajes, como Luis del Rivero o José Domingo de Ampuero, hayan instado al juez a que aporten todos los 'hits' que PwC encontró sobre ellos y sobre Sacyr (empresa a la que Villarejo bautizó como Grupo Hostil). Incluso llegaron a ofrecerse para realizar una suerte de 'contrapericial' con los datos que encontró la auditora de su investigación, la cual todavía no se ha completado.

Causa general contra BBVA

Otros, como Pineda, solicitaron los custodios mientras que José Antonio Béjar, directivo despedido del banco el pasado año, ha insistido al juez que quiere tener acceso a todos sus correos corporativos (incluidos los de Distrito Castellana Norte). Todas estas peticiones tuvieron lugar a tenor de las declaraciones en la Audiencia Nacional que prestó el responsable de Forensic de PwC en España, Javier López Andreo. Las explicaciones del perito acerca de las técnicas empleadas para su trabajo y el hecho de que no aportaran todos los hits en un primer momento al juzgado, cabrearon a los investigadores que le explicaron que tenía que aportar todo lo que supiera al procedimiento, aunque fuera un perito de parte. De hecho, el juez le apercibió advirtiendo que, de lo contrario, podría incurrir en desobediencia.

BBVA, por su parte, defiende que colabora con la causa y en ese sentido ha aportado el material que obra en su poder sobre contratos, facturas con Cenyt así como las conclusiones preliminares de la investigación sobre Villarejo. No obstante, se opone a que se haga una suerte de "causa general" y con "carácter retrospectivo" en esta investigación. Al respecto, aunque el juez ha decidido que sea Asuntos Internos quien coja las riendas del forensic, también ha dejado claro que no se vulnerarán sus derechos ni los de terceros puesto que solo se van a centrar en el material que tenga que ver con los departamentos que efectuaron los pagos a Cenyt y otras firmas del comisario como V&V Development.