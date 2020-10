BBVA pidió excluir partes del 'forensic' antes del análisis de la Policía Judicial

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que indaga los encargos de José Manuel Villarejo estudia ya el contenido de la investigación interna del BBVA por sus trabajos con Cenyt. El magistrado ha acordado recientemente que la Policía Judicial analice los 2,3 millones de hits (búsquedas) que encontró el forensic en relación con el comisario jubilado y ello pese a que el banco pidió excluir de todo este conjunto aquellos archivos cuyo estudio por parte de la Justicia pudiera perjudicarle. La intención de la entidad era evitar que el cómputo íntegro de los hallazgos de PwC llegara a manos de todas las partes que integran este procedimiento, sin embargo, el instructor no ha dado luz verde a su petición.

Así lo resuelve en un auto de este miércoles en el que se remite al acordado un día antes, cuando ordenó poner en manos de los investigadores el trabajo de PwC. Se trata de la respuesta a un requerimiento de julio. Entonces el banco explicó que se podría vulnerar su derecho de defensa con todas las exigencias de las víctimas de Villarejo. Además, propuso que se arbitraran los medios adecuados para que, en vista de que se les iba a reclamar el conjunto del forensic, se pudiera expurgar del mismo todo lo que afectara a derechos de terceros. En su auto, al que ha tenido acceso La Información, el magistrado se remite a la decisión tomada esta semana y responde que el análisis que haga la Audiencia Nacional de este forensic no va a perjudicarle.

Desde que el perito de PwC Javier López Andreo explicara su trabajo en sede judicial, muchas han sido las víctimas del comisario (entre ellas el empresario Luis del Rivero o el abogado Luis Pineda) que han instado a que se incorporen todos los archivos hallados sobre su relación con Cenyt. En su primera declaración, Andreo expuso que hubo partes de las pesquisas que quedaron fuera de una primera entrega a la Audiencia Nacional ya que su estudio retrasaría mucho la entrega al juzgado, el cual venía solicitando las conclusiones del forensic desde hacía mucho tiempo. Ello dio pie a que abogados de algunos de los espiados o de imputados a quienes se les achaca la relación con Villarejo, denunciaran estos hechos.

Entonces se formularon multitud de requerimientos que iban desde acceder a los discos custodios sobre el forensic hasta tener acceso a los correos corporativos de BBVA. La defensa legal del banco, que responde en esta pieza novena del caso por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares, intentó evitar a toda costa que sus contrarios acabaran sacándole rédito a su forensic y denunció que se estaba haciendo una investigación prospectiva. A esta queja se sumó el expresidente Francisco González, el cual advirtió que era especialmente nocivo para la entidad poner en manos del juzgado todos los hallazgos porque podría vulnerar el secreto del negocio y la intimidad de terceros que nada tienen que ver con el asunto. Incluso aseguraron haberse convertido en "víctimas" de su propia investigación y pidieron el cese de la misma .

Son muchos años de contrataciones por lo que no es descartable que muchos miles de hits constituyan pruebas relevantes", dice la Fiscalía Anticorrupción.

El magistrado del caso Tándem no está dispuesto a que se pase por alto todo lo hallado por la auditora. Ya lo advirtió al socio de forensic en PwC España en su segunda declaración en junio. En esa nueva cita, en la que confesó que se retiró el nombre de Carlos Torres de las búsquedas del forensic, intentó guardar secreto profesional explicando que era un perito de parte. Tanto García Castellón como los fiscales Anticorrupción al frente del caso le advirtieron que su condición de testigo perito implicaba que tenía que colaborar con la Justicia ya que, de lo contrario, se podría deducir testimonio por posible delito de desobediencia.

Ahora bien, el juzgado -que también ha reclamado el organigrama completo del departamento de Seguridad Corporativa desde 2004- ha dejado claro que se adoptarán las "garantías necesarias" en el manejo de la información por parte de la Policía Judicial y se excluirán documentos y comunicaciones privadas que no forman parte de este procedimiento. No obstante, sí que quiere que la Policía estudie los 2,3 millones de hits relativos a todos los encargos que el banco efectuó a Cenyt entre los años 2004 y 2017 por 10,28 millones de euros. Los agentes parten con la ventaja de que cotejarán todos estos datos comparándolo con las investigaciones practicadas en esta pieza y que obran en el sumario de la causa.

En manos del juzgado

Las mismas recogen los más de 10 encargos al agente encubierto y que afectan a empresas como Sacyr, Martinsa Fadesa, las inmobiliarias Colonial o Metrovacesa, el Grupo Prasa o Ausbanc, entre otros. Las investigaciones preliminares del banco achacaban estos contratos principalmente a Julio Corrochano, entonces jefe de seguridad, y al exdirector de Riesgos Antonio Béjar. La entidad defendió en su declaración ante el juez que el sistema de compliance funcionó a la perfección a la par que se desmarcó de la anterior cúpula. Sin embargo, los investigadores siguen poniendo el foco en el forensic mientras acuerdan una nueva ronda de citaciones. En concreto, se ha dado luz verde a interrogar de nuevo a Béjar así como a la sustituta de Corrochano, Inés Ochagavia o a la exsecretaria de éste, Elena Martín.

Sin embargo, el juez, que recientemente incluyó en el caso al actual jefe de auditoría, Joaquín Gortari, no tiene intención de reclamar más documentación al banco y quiere ceñir este asunto únicamente a la relación con Cenyt. Por ello, no ha accedido a la petición de las partes de imputarle delito de organización criminal o de indagar acerca de si cometieron delito con las dádivas entregadas a funcionarios de la Policía. Se trata de un criterio compartido por Anticorrupción, la cual considera estas solicitudes "injustificadas e inmotivadas". En lo que respecta al forensic, la Fiscalía comparte que se tiene que hacer el expurgo necesario para evitar que se vulneren los derechos del banco; ahora bien, dejan bien claro que no resulta procedente en modo alguno que los custodios hallados solo puedan estar en disposición de la defensa legal del banco.

Por ese motivo califican de "imprescindible" que se estudien los 77.840 hits relativos a Luis Pineda o los 442.999 encontrados sobre Grupo Hostil (nombre con el que Villarejo bautizó a Sacyr). "Por muy cuantiosa que sea la documentación hallada, ésta habrá de unirse a la causa. Efectivamente, son muchos años de contrataciones y muchos empleados de la entidad los que podrían estar involucrados en los hechos punibles investigados, por lo que no es descartable que muchos miles de hits constituyan pruebas relevantes, sin que corresponda a los letrados de BBVA decidir lo que es o no relevante para la causa", reza el escrito de Anticorrupción recogido por este diario.