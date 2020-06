El Gobierno gasta 700M en empresas de China para adquirir material sanitario

El Gobierno se ha visto obligado a desembolsar 700 millones de euros en comprar a empresas con sede en China diverso material sanitario desde que estallara la crisis de la Covid hasta este momento. Es el montante total que ha tenido que desembolsar el Ministerio de Sanidad por hasta seis grandes contratos con estas firmas asiáticas, según la documentación aportada por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, que son los dos organismos del departamento que dirige Salvador Illa a través de los que se ha centralizado las adquisiciones al extranjero.

No ha sido para fácil el Ejecutivo de Pedro Sánchez conseguir las mascarillas, los equipos de protección individual (EPI) o los guantes necesarios para proteger a sanitarios, profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas y ciudadanos, en general, del virus. La necesidad de recurrir al mercado chino surge por la incapacidad de que la industria nacional provea de estos productos o de la posibilidad de poder importarlos del mercado europeo. Solo Asia puede hacer frente a esta demanda y al Gobierno no le ha quedado más remedio que echar mano de estas empresas, pagando incluso sobrecostes por dicho material sanitario.

La factura total pagada por el Gobierno se divide en tres conceptos. Por un lado, los contratos directos con empresas chinas han supuesto un total de 415 millones de euros. A ellos hay que sumar los acuerdos con intermediarios, es decir, empresas españolas que han ejercido la labor de mediación ante la falta de experiencia del ministerio en estos asuntos. En total el Gobierno ha abonado casi 300 millones por ello. Y, por último, a todo ello hay que sumar el transporte. Y es que el Gobierno ha tenido que contratar medios aéreos y marítimos para poder traer el material desde Asia. En total los aviones y barcos han costado casi 35 millones.

Seis son las empresas con las que el Gobierno ha firmado un contrato directo. Son seis contratos millonarios de, como decimos, 415 millones. El más importante fue con HongKong Travis Asia Limited, por 150 millones, para suministrar material de protección. Existe un segundo contrato con esa misma firma por 11,7 millones por el mismo concepto. El segundo más elevado ha sido con China Meheco, un distribuidor local que vendió a España 36 millones de mascarillas, 400.000 gafas y 1 millón de guantes.

Hangzhou Ruining Trading Corporation es otra compañía con la que ha trabajado el Gobierno en estos meses de pandemia. Sanidad ha firmado dos contratos con ella: uno por 31 millones para suministrar monos desechables (EPI) y otro no ajeno a la polémica para adquirir 2,1 millones de mascarillas por 23,8 millones. El problema es que estas mascarillas, que vinieron a nuestro país gracias a un avión fletado por Inditex, resultaron defectuosas.

Otro importante contrato fue firmado por el Gobierno con Hong Jin Medical Science and Tecnology Service por valor de 51 millones para proveer de material de protección diverso. Con China National Instruments Import & Export se suscribió otro acuerdo por valor de 29,7 millones para traer batas (EPI) a España y con Weihai Textile Group Import & Export Group se firmó un sexto contrato para suministrar también batas protectoras. A estas seis empresas hay que añadir una séptima, Sugentech, ubicada en Corea del Sur que vendió al Gobierno español 26.800 test por 4,4 millones de euros.

Contratos con intermediarios y de transporte



A estos contratos directos entre España y empresas chinas hay que añadir los suscritos con intermediarios por los citados 300 millones. En este punto destacan una serie de acuerdos comerciales cerrados con FCS Select Products, una pyme con sede en Barcelona cuyo objeto social es otro muy diferente a la del mercado sanitario: "Intermediarios del comercio de productos diversos". Ha facturado más de 250 millones de euros en esta crisis, muy por encima de los 963.713,74 con los que cerró 2018, según datos del Registro Mercantil. Otra firma que ha ejercido de intermediaria entre el Gobierno y China es Hans Biomed, con la que se firmó un contrató por 35,2 millones para adquirir 5 millones de kits sanitarios.

A todas estas cifras hay que sumar el transporte hasta España de todo el material. La mayoría se ha hecho vía aérea, a través de diversos acuerdos con Iberia (3,5 millones), Globalia (1,2) o la danesa DSV (tres acuerdos por casi 22 millones). El Gobierno también ha tenido que alquilar un barco desde Vietnam para traer una parte del material comprado.

El presidente del Gobierno ya ha insistido en varias ocasiones en la necesidad de impulsar la industria nacional en los próximos años. En los inicios de la crisis decretó la 'economía de guerra', pero enseguida el Ejecutivo se percató de que las aportaciones locales no iban a ser suficientes para detener el avance del virus y de que no había acopio de equipos. Sí que han existido proyectos, como el de El Corte Inglés, que fabricó en sus instalaciones diverso material, tal y como pudo comprobar el propio Sánchez durante una de sus escasas salidas de Moncloa. Pero la necesidad de protección inmediata obligó a recurrir a China. Lo mismo ocurre con los respiradores. El Gobierno ha echado mano de firmas como Hersill o Escribano echanical & Engineering, pero también ha tenido que adquirir estos equipos en el extranjero. En este caso recurriendo al mercado europeo.

2⃣ La compra de materiales sanitarios anunciada por @sanidadgob está en curso y los materiales no han salido de #China aún. El Ministerio de Comercio de China ofreció a #España una lista de proveedores clasificados, en la cual Shenzhen Bioeasy Biotechnology no estaba incluida. — Embajada de China en España (@ChinaEmbEsp) March 26, 2020

Hay que recordar que las primeras compras de material a China por parte del Gobierno recibieron el reproche público de la embajada de Pekín en Madrid. Le legación publicó un mensaje en Twitter afirmando que "la compra de materiales sanitarios anunciada por Sanidad está en curso y los materiales no han salido de China aún. El Ministerio de Comercio de China ofreció a España una lista de proveedores clasificados, en la cual Shenzhen Bioeasy Biotechnology no estaba incluida". Se refiere a una compra de test, al inicio de la pandemia, que no fueron válidos y tuvieron que ser devueltos. En este caso la intermediaria fue Interpharma y el dinero adelantado le fue reenvolsado al Gobierno español.