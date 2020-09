Fiscalía rastrea las cuentas del exjefe de la UDEF tras implicarle en la red Kitchen

La investigación sobre la operación Kitchen avanza no solo en el frente político sino también en el policial. Tras acreditar la participación en esta red de una serie de exaltos mandos policiales cercanos al comisario jubilado José Manuel Villarejo, ahora la Fiscalía Anticorrupción ha puesto el foco en el comisario José Luis Olivera. El que fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) durante los años que se desarrolló la trama Gürtel habría colaborado directamente con el entramado de Villarejo y en concreto con esta operativa parapolicial con la que intentaron sustraer a Luis Bárcenas información clave del PP. Por ese motivo, se ha ordenado una exhaustiva investigación patrimonial en cuyo foco se encuentran las cuentas bancarias del policía.

Así consta en el sumario de esta pieza concreta del caso Villarejo, al que ha tenido acceso La Información, y según el cual la Fiscalía Anticorrupción habría acreditado tras cerca de dos años de investigación la participación de Olivera en estos hechos. No es la primera vez que los fiscales de la macrocausa apuntan al conocimiento que pudo tener el también exdirector del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) sobre esta operación que se costeó con fondos reservados del Estado. Ya en septiembre, lo ubicaron en reuniones con Villarejo y otros investigados en esta pieza séptima del caso Tándem, demostrando que sabría de la existencia de estos hechos ilícitos. "Tiene siete copias, todas repartidas por ahí", llegó a decir en uno de los encuentros en referencia a las grabaciones de Villarejo.

Ahora bien, no ha sido hasta este momento cuando los investigadores han constatado que, además de conocer los entresijos de la operación orquestada desde el departamento de Interior, Olivera podría haber percibido hasta el 5% en algunos de los beneficios por los encargos que gestionó Villarejo desde su entramado empresarial. "Las precedentes actuaciones constituyen serios elementos indiciarios acerca de la posible existencia de acuerdos económicos entre la organización criminal investigada que pivota en torno al Grupo Cenyt y José Luis Olivera", reza el escrito de los fiscales, los cuáles añaden que la contraprestación por parte de este mando policial se produjo facilitándole información de operaciones policiales secretas y en otros -como ocurre con Kitchen-"permitiendo su planificación y ejecución".

Tras la pista de su patrimonio

Así lo concluyen los fiscales en un escrito que obra en el sumario de esta pieza séptima del caso Tándem. En el mismo, el Ministerio Público solicita una batería de diligencias encaminadas a esclarecer los pagos que pudo percibir el comisario de la red de Villarejo. El magistrado al frente de Tándem, Manuel García Castellón, aceptó la solicitud y encargó a la Unidad de Asuntos Internos que actúa como Policía Judicial de la causa, para que lleve a cabo una investigación del patrimonio de Olivera. Para ello se ha dado traslado a los agentes de un informe de la Agencia Tributaria sobre la fortuna del comisario y que los investigadores aportaron al sumario el pasado mes de marzo como prueba de que le seguían la pista ya en los últimos meses.

Entre las diligencias a acordar destaca el estudio de cinco cuentas bancarias en las que figura como cotitular y otra quincena más de fondos en los que aparece como titular único. Así pues, el Juzgado Central de Instrucción número 6 está pendiente de incorporar toda esta documental que incluye además cualquier operativa bancaria que realizara con socios o personas cercanas. En cuanto a la documentación aportada por la Agencia Tributaria ésta recoge que era titular de una vivienda en Alicante, cotitular de otra en Barcelona y de un vehículo Lexus. Además, le identifica operaciones de préstamos, aportaciones a plan de pensiones e incluye las declaraciones del IRPF entre los años 2015 y 2018.

"Si me hacen caso pondrán al Oli"

A lo largo de muchos años, Villarejo presumió ante altos cargos del PP de la cercanía que tenía con Olivera y de cómo este le podía ayudar en encargos puntuales. Así hizo por ejemplo cuando advirtió en 2009 al marido de María Dolores de Cospedal de la existencia de dos investigaciones judiciales (entonces bajo secreto de sumario) que salpicaban al Partido Popular y en las que se iban a producir registros judiciales. Se trataron de la operación Brugal desarrollada en Orihuela (Alicante) y la rama valenciana de la trama Gürtel. Durante los primeros años de la investigación por las actividades de Francisco Correa, fue Olivera el que estuvo al frente de la UDEF. De hecho, el mismo Villarejo ha alardeado ante sus interlocutores de que Olivera intercedió para que la Gürtel así como la causa de papeles de Bárcenas no fuera a mayores y acabara salpicando a la entonces cúpula del partido.

"La apuesta de Cataluña es una apuesta muy seria. Tenemos un gran marrón ahí. Y el tío más idóneo, aparte de su formación, es que este tío es catalán, Olivera. Y que además hay unas informaciones de puta madre en Andorra que se han parado casi todas por el 'Emérito'. ¡Si es que siempre está el Emérito en todos los lados!", dijo Villarejo en una reunión hace ahora tres años con la periodista Ana Rosa y su marido Juan Muñoz. En dicho encuentro, que como venía siendo habitual en Villarejo quedó registrado en sus grabaciones, también se habló de que su apuesta era Olivera como nuevo DAO de la Policía Nacional tras la marcha de Eugenio Pino. "Si me hacen caso pondrán al Oli", dijo el comisario jubilado.

En el marco de esta conversación Villarejo relató cómo despachaba con María Dolores de Cospedal acerca del nuevo jefe policial en unos años en los que se impulsaban las investigaciones por la financiación opaca del partido. En el marco de estas conversaciones, el agente encubierto destapó cómo la exsecretaria general PP habría impulsado acciones para "potenciar otra vez las peleas" con 'la pequeñita', en referencia a Soraya Sáenz de Santamaría. Sus confesiones demostraron cómo las órdenes de espiar a Luis Bárcenas no salía de la cúpula policial, ni tan siquiera del Ministerio del Interior, sino que vendrían desde el Gobierno. Más en concreto, de Mariano Rajoy, a quien él apodaba 'el barbas' o 'el asturiano'. "No te puedes imaginar las cosas que he hecho por 'el barbas'. No te puedes imaginar. ¡Qué podría estar preso, el presidente del Gobierno, ¿eh?", llegó a decir.