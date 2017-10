Las diez incoherencias más extrañas de los independentistas catalanes

Nadie en esta vida es coherente al 100% con sus principios. Pero el sentido común indica que, por lo menos, hay que ser coherente con la mayor parte de lo que se sostiene.



Sin embargo, en el proceso catalán hay un montón de incoherencias que ni el psicólogo más temerario entendería. Son estas.



1. ¿Por qué los independentistas siguen creyendo que una Cataluña independiente permanecerá en la Unión Europea, a pesar de que toda la UE ha dicho que no?



2. ¿Por qué el gobierno catalán dijo a su hasta última hora que las empresas no huirían de Cataluña, y no explica cómo es posible que se hayan ido 1.700 empresas desde la declaración de independencia?



3. ¿Por qué solo bastaron 70 diputados para aprobar la declaración unilateral de independencia, cuando hacen falta 90 diputados (dos tercios) para reformar el Estatut?



4. ¿Por qué Pablo Iglesias ha estado más preocupado de apoyar un referéndum en Cataluña que de los contratos basura que sufren los jóvenes españoles?



5. ¿Por qué Gabriel Rufián y otros los diputados del ERC y PDCat no han renunciado a sus escaños (ni su sueldo) en Madrid tras declarar la independencia?



6. ¿Por qué hay tantos culés en los partidos del Barcelona que animan a “salirse de España”, pero ninguno que pida salirse de la Liga de Fútbol española?



7. ¿Por qué los independentistas siguen pensando que su movimiento es pacífico y manso, cuando en los colegios y en la calle amenazan a los que no estén de acuerdo con ellos?



8. ¿Por qué los independentistas califican de ‘imposición antidemocrática’ un artículo de la Constitución (el número 155), pero no calificaron de antidemocrático los abusos que han cometido en su propio Parlament?



9. ¿Por qué los independentistas defendieron las urnas en su pseudo-referéndum sin garantías del 1 de octubre, pero no aceptan las urnas de las elecciones del 21 de diciembre, a pesar de que los catalanes tienen ahí más garantías?



10. ¿Por qué Puigdemont habla en nombre del ‘pueblo catalán’ cuando sabe que los independentistas son minoría en Cataluña?

