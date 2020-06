Fernando Grande-Marlaska no se da por aludido tras la primera querella presentada en el Tribunal Supremo contra su persona por la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, adelantada por La Información. El ministro del Interior no se ha pronunciado sobre esta cuestión en una interpelación del Partido Popular en el Congreso, en el que la diputada 'popular' Ana Vázquez ha asegurado que le ve "cerca del banquillo" y le ha exigido en reiteradas ocasiones que presente su dimisión. Un intercambio parlamentario que ha sido el primer paso para la petición de reprobación que registrarán los de Pablo Casado contra Marlaska, por la que aumentarán la presión contra él después de que haya insistido en que todas las acusaciones de "purgas" e "injerencias" en la Guardia Civil son "mentiras y falsedades".

El titular de Interior no ha cambiado su planteamiento inicial de negar todas las acusaciones que le ha lanzado la oposición después de que estallara la crisis en la Guardia Civil por la decisión de prescindir de Pérez de los Cobos. Un cese que se produjo porque este último "se negó a cometer una ilegalidad", ha asegurado Vázquez. Este movimiento provocó varias dimisiones más, como la del ya exdirector Adjunto Operativo (DAO) Laurentino Ceña en protesta por la salida del coronel. Después, llegó una oleada de peticiones de dimisión desde asociaciones profesionales de la Benemérita. Algo que, según la portavoz de Interior del PP, evidencia que Marlaska no puede seguir en el cargo para el que fue nombrado hace ya dos años. "Los policías y guardias civiles tienen el honor que usted no tiene", ha señalado la parlamentaria conservadora.

Ana Vázquez ha recordado que varias asociaciones de jueces y fiscales se han sumado a las formadas por guardias civiles para reclamar la salida del responsable de Interior. "Piden su dimisión por atacar la independencia de la Justicia. Usted no es la Guardia Civil y ha perdido toda legitimidad", ha apuntado la diputada del PP, que le ha tachado de "trituradora de la verdad". "La divisa de la Guardia Civil es el honor. La suya, la mentira", ha espetado a Marlaska, que ha lamentado el contenido de la interpelación porque no ha podido tener "un debate de altura" para "rendir cuentas a la ciudadanía". "He presenciado 12 minutos decepcionantes, donde ustedes hacen causas generales sin ningún propósito por conocer las decisiones adoptadas y de manifestar una preocupación real por sus condiciones", ha dicho el ministro.

Vázquez ha reiterado su reclamación de que "dimita del banco azul" por sus "injerencias" y su "actitud antidemocrática" para evitar que querellas como la del Supremo vayan a más. Algo a lo que Marlaska ha reaccionado sonriéndose, y que la diputada ha replicado con que "yo también me reiré de usted cuando llegue al Supremo". "Era un día para reconocer verdades y no para perserverar en las mentiras. El mentiroso acaba convencido de que actúa por un bien común. No vamos a consentir que nos convierta en los testigos pasivos de su mentira permanente", ha apuntado la parlamentaria conservadora, que le ha acusado de "reafirmarse en sus mentiras cuando se las desvelamos". "Usted ha superado los límites del error y mentira", ha añadido.

Marlaska defiende a Gámez

Marlaska se ha defendido presumiendo de las últimas medidas que anunció en medio de la crisis por el cese de Pérez de los Cobos, como la convocatoria de una oferta de empleo público y la autorización a que se lleve a cabo la equiparación salarial acordada hace dos años. A lo que se sumó la inversión para renovar las infraestructuras en las que trabajan los agentes del Instituto Armado. Además, ha destacado una vez más que al frente del cuerpo esté María Gámez, que es la primera mujer en la historia que ocupa ese cargo. Aunque ha omitido que ésta también está en el disparadero por el cese de Pérez de los Cobos, ya que el documento que formalizaba la salida de la comandancia de Madrid del coronel lo firmó ella. Algo que llevó a cabo, según admitió el ministro en el Senado, después de que se filtrara el famoso informe de la Benemérita sobre el 8-M que solicitó la jueza para investigar una causa que ya ha sido archivada.

Según el responsable de Interior, toda la intervención de Vázquez ha estado marcada por ser "sectaria" por haber incluido en la misma "mentiras, insultos e infamias" sobre las decisiones que ha tomado en los cambios de responsables dentro de la Guardia Civil. "Si creen que haciendo ruido o crispando van a hacerme perder la determinación, se equivocan", ha señalado Marlaska, que ha acusado al PP de ver "como un gasto" la seguridad cuando estaban en el Gobierno. A la vez, ha anunciado que llevará a cabo una modernización del modelo de seguridad "en términos de profesionalidad y de neutralidad política".

Esta querella contra el ministro del Interior registrada en el Supremo, que ha sido presentada por Ramón Trillo, hijo del expresidente de la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal, acusa a Marlaska de destituir a Pérez de los Cobos por encubrir los motivos reales de la decisión, que fue "perpetrada con nocturnidad y alevosía". "Pareciera que el querellado se encuentra empleando medios desproporcionados, en claro abuso de poder, de los que casi ilimitadamente dispone el Ministerio que dirige, abriendo 'ex post' una investigación que justifique una mentira", apunta el escrito.