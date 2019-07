Los motivos del BBVA para retirarse del caso Ausbanc tras pedir 129 años a Pineda

La repentina retirada del BBVA del caso Ausbanc, en donde ejerció una dura batalla penal contra Luis Pineda y Miguel Bernad (Manos Limpias), ha dejado una serie de interrogantes en el aire ante la ausencia de razones por parte de la entidad para tomar esta decisión. Pese a ejercer una de las acusaciones más férreas del procedimiento (llegando incluso a pedir más pena de cárcel para los principales acusados que la Fiscalía Anticorrupción), la entidad se ha retirado del mismo sin aclarar, no obstante, si se mantendrá como actor civil de cara al juicio que acoge la Audiencia Nacional a partir del próximo mes de septiembre.

En un escueto escrito de apenas una hoja, la defensa legal del banco comunicó a la Sección Cuarta su intención de "desistir de la acción penal" de este procedimiento que arrancó en abril de 2016 con la detención de los acusados por su presunta integración en una red dedicada a extorsionar a empresas y entidades, entre ellas el BBVA, a las que habrían pedido grandes cantidades de dinero a cambio de no hacerles publicidad negativa. De este modo, expuso en apenas tres líneas que se retiraba del ejercicio de la acusación particular, sin aportar más detalles al respecto.

Fuentes del banco, que fue de los primeros en denunciar por la vía penal lo que definen como un "gigantesco engaño", se limitaron a explicar este martes que su presencia en la próxima vista oral puede "dificultar el proceso" y convertirse en una "distracción innecesaria" para sus intereses. Sin embargo, las partes implicadas en esta operación, que la Policía Judicial bautizó como 'Néstor', no están conformes con este razonamiento y pedirán por escrito que el banco precise si el hecho de que maticen que desisten (y no renuncian) implica que quieren seguir vinculados al proceso como actores civiles. Así lo expondrá Manos Limpias la cual, además, quiere que la Audiencia Nacional requiera al banco para que explique si esta decisión está relacionada con las conclusiones que recibió del Forensic hace apenas unos días, según fuentes de la defensa consultadas por La Información.

La "fonoteca" de Villarejo

La investigación interna a la que se referirán en dicho escrito es la relativa a la que encargó el banco ante la crisis desatada por las escuchas del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Las mismas pusieron de manifiesto que la cúpula del banco, presidido entonces por Francisco González, recurrió a sus servicios para evitar un intento de asalto por parte de Sacyr. El avance de las pesquisas llevó a los investigadores a reclamar en varias ocasiones al BBVA todos los datos relativos a las cuentas desde donde salieron pagos de hasta 10 millones de euros al clan. El resultado fue la imputación la semana pasada de ocho altos cargos, entre ellos el exconsejero delegado Ángel Cano y el exjefe de seguridad Julio Corrochano.

Estos hechos llevaron a Pineda a denunciar en rueda de prensa este martes que su caso se englobaba dentro del caso Villarejo y que el agente encubierto no fue más que un "instrumento" del expresidente de la entidad. Preguntado por los motivos que habrían llevado al banco a retirar la acusación del procedimiento Ausbanc, Pineda apeló a las escuchas del comisario jubilado sugiriendo que existirían más grabaciones en posesión de los investigadores del caso Tándem que incriminaría a parte de la excúpula del banco que ahora dirige Carlos Torres.

El presidente de Ausbanc y su defensa plantearon la posibilidad de pedir la anulación del juicio -cuyo arranque se fijó para el 23 de septiembre- apelando a que con su retirada, el procedimiento pierde la acusación más dura. Al respecto avanzaron que estudiarán qué acciones legales acordar y decidirán las próximas horas al respecto. No obstante, el 'foco' de la rueda de prensa estuvo puesto en la figura de un testigo cuya identidad no quisieron revelar y cuyo testimonio es clave para demostrar que "se urdió un montaje". "Lo que ha ocurrido es inédito. No va a haber circo", dijo Pineda en la rueda de prensa, en la que hizo hincapié que ha podido localizar a este testigo protegido gracias a que la Audiencia Nacional le dejó en libertad el pasado mes de abril tras tres años en prisión provisional.

10 millones de multa para Pineda

En febrero de 2018 la defensa legal del banco pidió que se abriera juicio oral contra un total de doce personas por delito continuado de extorsión, organización criminal, estafa y contra la Hacienda pública, de acuerdo con su escrito de acusación recogido por este diario. En este se solicitaba la imposición de una pena de 129 años de prisión para Pineda -a quien definen como el "ideólogo y líder máximo del entramado"- y de 28 años de cárcel para Miguel Bernad. Se trata de penas superiores a las solicitadas por las Fiscalía Anticorrupción, la cual pidió para ambos 119 y 25 años, respectivamente. Además, solicitó que se impusiera una multa de 10 millones de euros para el presidente de la asociación de usuarios nacida en 1986.

Igualmente expuso un relato de los hechos que le llevó a elaborar un escrito de 119 páginas frente a las 70 que le sirvieron al Ministerio Público para apuntalar su acusación contra los líderes de esta presunta red. En el mismo traza una línea cronológica en la que distingue tres fases. La inicial, hasta el año 2007, en la que el banco satisfizo "ciertas cantidades de dinero" a Ausbanc en concepto de patrocinios y convenios de publicidad; la segunda, hasta 2009, en la que se "decidió poner fin a las entregas dinerarias" y la tercera hasta 2012. En esta última etapa el cambio de responsable en la Dirección de Comunicación del banco derivó en nuevos contratos con Ausbanc, la cual por su parte recrudeció la información negativa que publicaba del banco por las cláusulas suelo.