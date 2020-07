Pablo Iglesias tiene claro que el actual Gobierno no podrá proponer un cambio del sistema actual que se tradujera en un posible fin de la monarquía. Pero el vicepresidente segundo sí celebra que se esté reabriendo el debate sobre la forma de Estado, una vez que el Ejecutivo de coalición "no puede ser ajeno a los debates que preocupan a su pueblo, un pueblo que ya no está dispuesto a tolerar ni ciertos privilegios, ni la corrupción ni la impunidad". Esa es la principal reflexión del también líder de Podemos en un texto publicado en su Facebook personal, en el que celebra que Pedro Sánchez haya dicho estar "perturbado" por las informaciones sobre la posible corrupción del Rey emérito. Ante las que señala que es "complicado desvincular los presuntos delitos cometidos por Juan Carlos I de su condición de rey" como difícil "ignorar que la monarquía es una institución hereditaria en la que la legitimidad descansa precisamente en la filiación".

Iglesias ha publicado el escrito en la mañana del viernes, cuando vuelven a publicarse informaciones sobre los presuntos movimientos no justificados de dinero que afectan al monarca emérito. Una situación que pone bajo sospecha al que fuera jefe del Estado durante casi 40 años, y ante los que el presidente del Gobierno señaló que se trataba de noticias "inquietantes y perturbadoras". Una reflexión que para el vicepresidente segundo evidencia la "valentía" y el "sentido de Estado" de Sánchez. "Ha manifestado una posición respecto a los escándalos que afectan a la monarquía española que supone una novedad muy importante respecto a la posición que tradicionalmente han adoptado los líderes del PSOE y los presidentes del Gobierno de España sobre la Corona", explica Iglesias sobre lo que para él es la demostración del "compromiso con un futuro mejor para España" del jefe del Ejecutivo.

"Con sus palabras, el Presidente está señalando algo evidente: crece en la sociedad española un debate sobre la utilidad de la monarquía", destaca el líder de los morados, que recuerda la decisión de Felipe VI de renunciar a la herencia de su padre y retirarle la asignación de la Casa Real cuando se conoció que Juan Carlos I estaba presuntamente vinculado a dos fundaciones que recibían fondos, al parecer, de dictaduras como la de Arabia Saudí. Dinero del que presuntamente habría salido una donación de 65 millones de euros a Corinna Larssen, y que está siendo investigada por los tribunales suizos. "Aquella voluntad de alejamiento revelaba sensatez por parte del Jefe del Estado", escribe Iglesias, que aun así insiste en que esas dudas de la ciudadanía española ganan fuerza "a raíz de las últimas informaciones sobre las maniobras de Juan Carlos I en Arabia Saudí".

Pero ese movimiento del actual monarca no es suficiente para 'limpiar' la imagen que tiene actualmente la Casa Real, según expone el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030. "Hay cosas que difícilmente se pueden disociar: resulta complicado desvincular los presuntos delitos cometidos por Juan Carlos I de su condición de Rey, que ostentó durante 40 años; y resulta complicado también ignorar que la monarquía es una institución hereditaria en la que la legitimidad descansa precisamente en la filiación", insiste Pablo Iglesias, que hasta el momento no se había pronunciado sobre esta cuestión y había delegado esa función en portavoces de su partido como Pablo Echenique. Aunque hay otras voces en Podemos, como la de la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, que reclaman que esto sirva para plantear una posible abdicación de Felipe VI y se ponga sobre la mesa el referéndum para decidir entre República y Monarquía.

Iglesias es consciente de las voces en su fuerza política y entre la izquierda que reclaman que se dé voz a la sociedad española sobre la forma de Estado. Pero admite que eso no es posible por la actual configuración del Congreso, donde PP y Vox rechazarán todo lo que implique restar peso a Felipe VI y suponga abrir la puerta a modificar la monarquía parlamentaria. "La actual correlación de fuerzas en la política española y los procedimientos que fija nuestro ordenamiento jurídico hacen que un debate de esta naturaleza difícilmente pueda traducirse en cambios a corto plazo en nuestro sistema político", asume el vicepresidente. Que, aun así, no renuncia a que esto pueda abordarse más adelante, ya que recuerda que su partido "está comprometido con la Ley aunque algunas leyes no nos gusten y trabajemos para cambiarlas democráticamente".

"Eso no significa que un Gobierno democrático pueda ser ajeno a los debates que preocupan a su pueblo, un pueblo que ya no está dispuesto a tolerar ni ciertos privilegios, ni la corrupción ni la impunidad", reitera el 'número 1' de Unidas Podemos, que asegura que la obligación del Gobierno "siempre debe ser escuchar a la sociedad". Esta reflexión de Iglesias, crítica con las revelaciones sobre Juan Carlos I, se suma a las que ya lanzaron Pedro Sánchez y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Hasta el momento, el único cambio planteado por el presidente es el de abrir un debate para revisar la inviolabilidad del Rey y limitar su aforamiento. Lo que supondría que la protección de ser investigado o juzgado por los tribunales se limitara al tiempo en el que detente el reinado.