Podemos y ERC exigen regularizar a los migrantes que residen en España.

Ocho partidos con representación en el Congreso (Unidas Podemos y ERC, entre ellos) se han unido este viernes en el Congreso para pedir la regularización permanente y sin condiciones de todos los migrantes que residen en España. Es la demanda de la proposición no de ley que han registrado, además de Unidas Podemos y Esquerra, los siguientes partidos: JxCat, la CUP, Más País, BNG, Compromís y EH Bildu.

Son varias las peticiones de esta proposición no de ley (iniciativas de alcance político, no legislativo), aunque la fundamental y la que recorre la iniciativa es la "regularización con carácter permanente de las personas que están en situación irregular". Para ello se les proveerá de una autorización de residencia y un permiso de trabajo, y se modificará el procedimiento para que la renovación sea lo más ágil y esté lo más simplificada posible.

Así, "en el caso de que la solicitud de residencia no contemple el permiso de trabajo", éste se concederá igualmente, incluso a partir de los 16 años siempre y cuando haya autorización del representante legal o de un familiar del menor. Unidas Podemos y los demás partidos independentistas y nacionalistas abogan por dar una respuesta "favorable y urgente" a todas las solicitudes, en línea con lo que estipula el decreto ley aprobado durante el estado de alarma para impulsar el trabajo en el sector agrario con jóvenes de entre 18 y 21 años.

Asimismo, la asignación de un número de afiliación a la Seguridad Social será automática. El plazo del permiso inicial será de cinco años y se autorizará el trabajo tanto por cuenta ajena o propia y sin limitaciones temporales, territoriales o sectoriales. Los grupos firmantes solicitan el desarrollo del reglamento de la ley reguladora del derecho de asilo, de manera que el acceso resulte ágil, el permiso de trabajo se expida junto con el de residencia y el plazo máximo de resolución del expediente sea de 180 días.

Se flexibilizarán los procedimientos de reunificación familiar, además, y los menores extranjeros en edad laboral de 16 a 18 años no tutelados por la administración podrán trabajar, así como los que contaron con la protección de la administración y salieron de ella sin permiso de residencia y los que sí la tuvieron pero no pudieron renovarla. Los mayores de 18 años tendrán el permiso de trabajo a la mayor brevedad posible. Con el fin de garantizar los derechos de la infancia, la proposición no de ley plantea, junto a la coordinación entre administraciones en todos los niveles, eliminar las pruebas oseométricas en los menores que aportan documentación al respecto de su país de origen.

Empadronar a las personas que no tengan domicilio fijo y el cierre definitivo de los Centros de Internamiento de Extranjeros (los CIE) son otras medidas de la proposición no de ley.