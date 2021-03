Podemos secunda la moción de censura para 'desbancar' a PP y Vox en Murcia

Unidas Podemos secunda la moción de censura. La coportavoz de Podemos, Isa Serra, que la moción de censura en Murcia para "desbancar al PP y Vox" es una "buenísima noticia", pero reclama "valentía" para extenderla también a Madrid, Castilla y León y Andalucía. Así lo ha indicado tras conocer que PP y Cs han registrado una moción de censura para desbancar al PP del Gobierno de Murcia tras 26 años al frente de esta comunidad, dado que los dos partidos suman mayoría absoluta. También se trabaja para presentarla en el consistorio de la ciudad.

"Nos parece una buenísima noticia desbancar a Vox y al PP de las instituciones, desde luego que lo pensamos. Esperamos que suceda en el resto de comunidades autónomas (donde hay pactos) porque no se entendería que se haga en Murcia y no en Andalucía", ha desgranado durante una comparecencia de prensa ante los medios. Con ello, la dirigente de la formación morada ha apuntado que no es suficiente este movimiento y se debe trasladar también a los gobiernos autonómicos y municipales de autonomías como Madrid, Castilla y León y Andalucía, según informa Europa Press.

La también portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid ha apelado concretamente a la formación naranja en esta autonomía para sumarse a sus compañeros murcianos, pues la población madrileña necesita "acciones" y que Cs muestre que está a favor de trabajar por avanzar en sus derechos.De momento, desde las filas de Cs han indicado sobre el caso madrileño que "no han modificado su posición" respecto a la alianza con el PP en esta comunidad. Y es que Serra ha lamentado que lo que han visto hasta ahora del vicepresidente regional y líder de Cs Madrid, Ignacio Aguado, es que "no hace otra cosa que defender" a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ante su "irresponsabilidad" en la pandemia del coronavirus y en el "deterioro" de los servicios públicos.

Concretamente, ha aludido a que hace dos días votó en la Mesa de la Asamblea contra el dictamen aprobado en la comisión de investigación de Avalmadrid, en el que se señala que Ayuso se "benefició" de un trato de favor por parte de la entidad. Serra también ha reprochado que la pasada legislatura han visto como la formación que dirige a nivel nacional Inés Arrimadas "no ha hecho otra cosa que sostener la corrupción del PP". Por tanto, ahora es el turno de que "sean valientes" y cambien su postura.

Preguntada sobre si Podemos en Murcia iba a respaldar la moción de censura, Serra ha manifestado que es una decisión que deben tomar los compañeros de esta región pero valora que el respaldo a la iniciativa "es la línea en la que se tiene que ir". En el seno de la formación morada entienden que el PSOE abra horizontes de colaboración con Cs si eso deriva en desalojar al PP y a Vox de ejecutivos locales y autonómicos.