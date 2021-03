Rajoy niega el destrozo de los papeles de Bárcenas y cobros en B: "Es un delirio"

Un delirio y una vergüenza. Así se ha referido Mariano Rajoy a las acusaciones de Luis Bárcenas sobre el supuesto cobro de dinero opaco en el Partido Popular por parte de la antigua plana mayor del partido, incluido él en calidad de expresidente. Rajoy, que repite como testigo en un procedimiento penal en la Audiencia Nacional, ha desmentido que percibiera cuantía irregular alguna en la formación y acto seguido ha negado que destruyera las pruebas sobre esta famosa contabilidad opaca. "Es metafísicamente imposible", ha respondido al respecto.

El expresidente del Gobierno, que se ha desmarcado de sus excompañeros de filas al comparecer sin mascarilla, ha respondido en más de cinco ocasiones seguidas que es "absolutamente falso" todo lo que el extesorero del PP le ha atribuido en las últimas semanas. Bárcenas, que incluso le apunta como muñidor de la trama Kitchen para robarle sus pruebas claves contra el PP, dijo que él había percibido parte de estos sobresueldos y plasmó en un escrito presentado a la Fiscalía Anticorrupción que Rajoy destruyó las pruebas de la caja B cuando le dijo que fue apuntando estas entradas y salidas de metálico. Al respecto, y en relación a la grabación que existiría sobre este asunto, Rajoy ha respondido que no hay una caja B del PP.

"Habrá unos papeles de Bárcenas que él tendrá que explicar pero a mi no me ha entregado ninguna contabilidad en B porque yo la primera vez en mi vida que vi los papeles de Bárcenas fue el 31 de enero de 2013", ha dicho, en referencia a la publicación de estos manuscritos en el diario El País. En relación a una de las últimas confesiones del extesorero en este juicio por la reforma de la sede de Génova, Rajoy ha asegurado que es "absolutamente falso" que cobrara 20.000 euros de esta contabilidad opaca. "Es un delirio y empieza a ser una vergüenza lo que estamos viviendo", ha sentenciado para añadir que, aunque algunos testigos han ratificado extremos que estarían reflejados en esos manuscritos, el 95% restante de los que aparecen en esas cuentas lo han negado.

"He dado más explicaciones que nadie"

"He presidido 14 años el PP. Jamás he escuchado a nadie hablar de ningún donativo al PP en ninguna reunión del Comité Ejecutivo. Jamás", ha respondido a las acusaciones que pidieron su declaración como testigo. Al respecto ha recordado que estuvo al frente de cuatro ministerios y que nunca adjudicó una obra en ninguno de ellos ni tampoco supo quien las llevaba a cabo y que tampoco le constaba en cuarenta años de militancia la existencia de una operativa en las sedes regionales que les implicara en el circuito de la financiación irregular que destapó el extesorero. "He dado más explicaciones que nadie", ha sentenciado.

Sobre el mensaje 'Sé fuerte' a Bárcenas: "Soy consciente de que fue poco afortunado. Pero como usted sabe en la vida no siempre acertamos".

Otro de los capítulos novedosos que destapó Bárcenas en el arranque de esta vista oral es el relativo a la oferta que se le hizo llegar por parte de un letrado cercano al PP. El también exsenador apuntó que se le ofrecieron 500.000 euros en metálico para resarcirle por su despido y en aras a que modificara todos sus manuscritos para cambiar las anotaciones y hacer ver que la difusión en prensa de los originales se debía a una campaña difamatoria. "Es absolutamente falso, desconozco absolutamente eso y me parece demencial el planteamiento que entiendo no se ha producido nunca", ha respondido Rajoy preguntado por este asunto.

"Traté con Bárcenas por Gürtel"

En relación al trato que mantuvo con Bárcenas Rajoy ha explicado que fue menor y que no tuvo relación estrecha con él hasta que estalló el caso Gürtel por los vínculos del partido con la red que lideró Francisco Correa. También ha negado haber ejercido presiones sobre el entorno del extesorero para hacerse con las pruebas que éste hubiera podido recabar de la caja B y que pudiera emplear contra la formación en plena investigación penal en la Audiencia Nacional. "Jamás alenté nada, ninguna actuación sobre el asunto que acaba de haber referencia. Ni conozco a nadie que hiciera esas presiones ni las conociera", responde Rajoy un día después de que el director del Español, Pedro J. Ramírez, advirtiera también como testigo de la preocupación que existía en el PP y en el Gobierno en relación a sus agendas así como a los millones que desvió a Suiza.

Sobre este capítulo ha respondido que tuvo conocimiento de la fortuna oculta de Bárcenas toda vez estalló en prensa en el año 2013. También ha descartado que se le ofreciera participar en la compra de acciones de Libertad Digital; extremo este último que también se juzga en esta vista oral. En relación a las obras de Génova, por las que se sientan en el banquillo los arquitectos que la acometieron, el expresidente del Gobierno ha confirmado que dio luz verde a la compra del edificio pero que no estuvo al tanto de la remodelación del mismo cuestionando de nuevo las anotaciones de pagos a Unifica que reflejó Bárcenas en sus agendas. "Estoy viendo a lo largo de este interrogatorio que utilizan muchos de ustedes con demasiada alegría a Bárcenas como elemento de autoridad y eso es peligrosísimo porque puede llevar a tener equivocaciones grandes como las que he visto esta tarde", ha sentenciado.