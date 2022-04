Rusia planea un sistema de trueque con Rabat para eludir las sanciones de la UE. 

Rusia y Marruecos pueden minimizar el impacto de las sanciones occidentales contra Moscú sobre sus intercambios comerciales recurriendo al trueque y utilizando divisas que no sean el dólar y el euro, ha precisado el embajador ruso en Rabat, Valerian Shuvaev. "Es posible discutir operaciones de trueque así como buscar soluciones para las liquidaciones mutuas utilizando otras divisas, a excepción del dólar y el euro, o monedas nacionales", precisó Shuvaev en una entrevista a Efe.

El responsable ruso no descartó que el comercio entre los dos países sufra "dificultades" en los pagos como consecuencia de la exclusión de varios bancos de Rusia del sistema de transacciones financieras Swift. Sin embargo, subrayó que esta medida, establecida como respuesta de Occidente a la intervención militar de Rusia en Ucrania, ha afectado a "menos de diez de los 300 bancos que forman parte del sistema bancario ruso".

Según el jefe de la delegación diplomática rusa en Rabat, las exportaciones de Marruecos a Rusia muestran una tendencia positiva, ya que en 2021, aumentaron un 10,8% con respecto a 2020, y su valor alcanzó los 435 millones de dólares. Estas exportaciones están representadas sobre todo por alimentos y materias primas agrícolas (46,7%) textil y calzado (33,8%), maquinaria, equipos y vehículos (15,3%), minerales (2%) y metales y derivados (1%).

Asimismo, el embajador ruso señaló que las exportaciones rusas en dirección a Marruecos han experimentado un "crecimiento récord", y al cierre de 2021 habían aumentado un 58,5% con respecto al año anterior, superando los 1.200 millones de dólares, lo que supone el mejor dato entre todos los países africanos, según Shuvaev. Marruecos importa de Rusia principalmente productos minerales (61,8%), además de productos de la industria química y caucho (27,2%), metales y sus derivados (5,5%), productos alimentarios y materias primas agrícolas (3,4 %), madera, celulosa y papel (1,2%) y maquinaria, equipos y vehículos (0,8%).

Respecto a las inversiones rusas en Marruecos, el diplomático ruso añadió que los dos países están en una etapa de desarrollo de varios proyectos conjuntos, en particular en los sectores de la industria automotriz y la energía eléctrica. El nuevo marco de las relaciones bilaterales fue definido durante las visitas del rey Mohamed VI de Marruecos a Moscú en 2002 y 2016, durante las cuales se firmaron la Declaración sobre la Asociación Estratégica y la Declaración sobre la Asociación Estratégica Profunda entre los dos países. Además, varios acuerdos bilaterales en los ámbitos de la pesca marítima, la investigación científica, técnica y espacial y las tecnologías de las telecomunicaciones fueron rubricados en octubre de 2017 durante la visita que realizó a Rabat el primer ministro ruso, Dmitri Medvedev.

Marruecos no se ha sumado a sus aliados occidentales en la condena de las operaciones militares rusas en Ucrania, pero ha reiterado en varias ocasiones su llamamiento al diálogo para poner fin al conflicto. El pasado 2 de marzo, el país magrebí decidió no participar en la votación de la resolución de la Asamblea General de la ONU para condenar la intervención militar rusa, una circunstancia que, dijo después, "no puede ser objeto de interpretación alguna"