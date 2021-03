Sánchez culpa a Ayuso de dejar a Madrid en la cola económica pese a darle ayudas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha entrado a fondo en la campaña electoral en la Comunidad de Madrid. Ha tardado lo suyo, después de una semana de giros y sorpresas, pero este sábado, durante el primer acto de lanzamiento de su candidato Ángel Gabilondo, ha situado a la región "a la cola de la gestión sanitaria y económica" que afronta todo el mundo contra la pandemia de la Covid. Y está en el furgón de cola, ha incidido, porque el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, no ha aprovechado los 3.300 millones de euros concedidos por Moncloa desde el año pasado y, con el adelanto de comicios, "ha bloqueado 600 millones en ayudas a pymes, autónomos, comercios, 600 millones de euros bloqueados ahora por los intereses partidistas de la presidenta".

Para el también secretario general del PSOE, "hay que dejarse de fuegos artificiales" y "ponerse a trabajar en las cosas que les importan a los madrileños y madrileñas". Una ruta de "justicia social" que sólo puede garantizar "un Gobierno centrado como el que lidera Ángel Gabilondo". Tras subrayar que "no hay que votar contra nadie", ha ironizado con que el Ejecutivo del PP tan sólo haya aprobado una ley en estos dos años desde la Puerta del Sol, una relacionada con la Ley del Suelo "y que tiene que ver con lo de siempre, que es la especulación del PP".

Sánchez ha insistido en que el Gobierno central sí ha estado del lado de los madrileños, como demuestra el fondo Covid-19 que supuso 3.300 millones para la Comunidad y que se debieron destinar a servicios sociales y a la lucha contra la enfermedad. "Con todos esos recursos aportados Madrid no puede estar a la cola de gestión sanitaria y económica", ha lamentado a la vez que ha repetido que, justo por el paréntesis electoral, se perderán hasta 600 millones destinados a los pequeños empresarios.

En definitiva, Sánchez cree que Gabilondo es el "candidato capaz de llegar a acuerdos" frente a una Isabel Díaz Ayuso que ha situado a la Comunidad de Madrid "en los peores datos sanitarios de toda España". Por ello, también le ha recriminado que el Ejecutivo madrileño "se desmarque semana tras semana" de los acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

A todo esto, el candidato socialista a las elecciones madrileñas del 4M, Ángel Gabilondo, ha arrancado su campaña con un vídeo en el que da la vuelta a los calificativos de "soso, serio y formal" con los que "algunos" le identifican y los convierte en las cualidades que debe tener el futuro presidente de la Comunidad, porque ante la "bronca" y el "espectáculo" ahora toca "gobernar en serio".

.@equipoGabilondo Es un político diferente. Su programa no cabe en un tuit. No grita, no divide, no polariza. Es la moderación, y por eso es un cambio radical. Es Ángel Gabilondo, candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por @psoe_m Es hora de gente seria @PSOE pic.twitter.com/SBZ4NvyblQ — Miquel Iceta Llorens /❤️ (@miqueliceta) March 20, 2021

"Algunos dicen que soy un soso. Si es por sosegado, puede que tengan razón. Será porque no creo en la broca, porque cuando hay gritos pido la palabra, porque cuando se trata de la pandemia, la vacunación y la recuperación económica no resumo mi programa en un tuit, tengo mucho más que decir", comienza diciendo Gabilondo en el vídeo de su presentación que el PSOE ha publicado en redes sociales. Anudándose la corbata y terminando de acomodarse su traje, la imagen de ese "formal" Gabilondo contrasta con una dinámica música mientras se dirige a cámara para explicar sus virtudes como candidato.

"Dicen que soy serio. Será porque pienso en quienes solo han crecido con crisis y más crisis, será porque no pocos de mis antiguos alumnos siguen sin casa, sin trabajo, con miedo, con sus abuelos trabajando y sus padres en el paro o sobreviviendo, cuando en Madrid no falta dinero y lo que sobra es este espectáculo", sigue diciendo. Y a quienes aseguran que es "demasiado formal" les responde: "Será porque el descaro y el insulto no me representan; será porque no creo ni en el odio ni en la tensión; será porque, definitivamente no soy un político de marketing".

"Soy lisa y llanamente un profesor. Creo en el Madrid libre, el Madrid de nuestros estudiantes, el Madrid de la Puerta del Sol que dice 'no' a la ultraderecha, el Madrid del salto a la democracia, el Madrid del 15, el Madrid de los balcones aplaudiendo a nuestros sanitarios, el Madrid progresista, rebelde, inconformista, cultural y dinámico que somos. En tantos y tantos sueños de Madrid que no caben en las urnas y en unas elecciones", afirma.