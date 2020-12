Sánchez refuerza la 'fontanería' de La Moncloa en plena crisis con Podemos

Moncloa ha realizado nuevas incorporaciones a varios de los departamentos centrales en la 'fontanería' de la Presidencia del Gobierno. Los fichajes se han producido en los últimos seis meses, entre el pasado verano y el 1 de diciembre, coincidiendo con el periodo de mayor actividad del Gobierno una vez superado el confinamiento de marzo a junio. Este movimiento en la sala de máquinas presidencial coincide, además, con un intenso periodo de actividad política, en el que se ha sucedido la elaboración de los primeros Presupuestos Generales del Estado que va a conseguir sacar adelante el Gobierno de coalición, la configuración de los mecanismos para gestionar los fondos comunitarios y en plena crisis con los socios de Unidas Podemos.

Uno de los departamentos que cuenta con más personal es el Departamento de Análisis y Estudios, que dispone de un nuevo vocal asesor. Se trata de un fichaje nivel 30, según se puede comprobar en la última Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ministerio de la Presidencia. Este equipo, liderado por María Marcos, se encarga de "transformar los datos en información", tal y como explicó el jefe de gabinete del presidente, Iván Redondo, en un encuentro junto a su predeciesor en el cargo, José Enrique Serrano, que trabajó con Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. La importancia de este departamento en el día a día político es clave.

¿Y qué se hace con esa información? "Actuar", expuso Redondo. "Tener conocimiento de la opinión pública y aplicar el criterio presidencial". El equipo de Ramos elabora informes semanales (también los hay mensuales, semestrales y anual) que traslada a Sánchez y en los que se fijan los "temas de discusión" de la semana. Todo ello apoyado por los datos que salen de las encuestas que llegan a Moncloa y de las opiniones en redes sociales, que también se analizan. Nada se deja al albur. "Todo lo que no se mide no me interesa", afirmó Redondo. También se han incorporado dos secretarios más tanto al departamento como a la unidad de desarrollo. Moncloa no revela los nombres de las incorporaciones.

Otra unidad que ha crecido ha sido el Departamento de Comunicación con los Ciudadanos, una unidad también central en la 'fontanería' de Moncloa. Ahora cuenta con dieciséis empleados tras sumar en los últimos meses un nuevo director de programas. La misión de este equipo es identificar las demandas de los ciudadanos: Salario Mínimo Interprofesional, pensiones, cambio climático, desahucios, monarquía o república... Todo está estudiado, medido y el Gobierno, o los gobiernos mejor dicho, actúan en consecuencia. Esa información, expuso Redondo en su día, es "de primer nivel" y les llega de forma primaria.

El Departamento de Comunicación con los Ciudadanos también trata de dar respuesta a las peticiones que llegan a Moncloa. Por ejemplo, recientemente ha respondido una carta a Lidia Sainz-Maza, una mujer de Burgos cuya hermana falleció de cáncer sin ser atendida en su médico de cabecera presencialmente por la pandemia y que ha entregado a la Consejería de Sanidad de Castilla y León más de 140.000 firmas solicitando la vuelta de las citas en persona. O, a modo de anécdota, el equipo también recepcionó un reloj despertador dirigido a 'Isidoro', el sobrenombre con el que se conoció a Felipe González en la clandestinidad del franquismo.

Respuesta de Moncloa a Lidia Sainz-Maza LI

Más incorporaciones ha habido en la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo, el departamento que dirige Diego Rubio y que se encarga de pensar en la España de los próximos treinta años. Ahora son siete profesionales cuando antes eran seis. En la Unidad de Justicia e Interior del Departamento de Asuntos Nacionales, donde hay un nuevo responsable (con nivel 30); y en la Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dependiente de la Vicesecretaría General, cuentan con un nuevo coordinador de área.

Entre todos los trabajadores de Moncloa hay 115 que cuentan con un nivel 30, considerados la élite de la función pública. Son los responsables de los diferentes departamentos que, o bien por méritos propios o por haber sido situados por este Gobierno en el cargo, disponen de la más alta graduación en su posición. El complemento salarial también va a acorde con el cargo. Solo en el gabinete de Sánchez hay siete cargos de este tipo y veinte en la Secretaría General. A continuación puede consultar en PDF toda la Relación de Puestos de Trabajo de Presidencia del Gobierno actualizada, así como sus niveles y los complementos salariales que perciben por su cargo:

Esta cantidad de personal ha llevado a Moncloa a disparar el gasto en asesores ajenos a la Función Pública. Un dato a tener en cuenta lo ofrece el informe de la Intervención General del Estado (IGAE) del pasado mes de mayo. En él se recoge que, hasta el 31 de marzo, el Estado había gastado 41 millones de euros en nóminas de altos cargos (ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, así como presidentes y directores de entidades públicas) y personal eventual (asesores y trabajadores para los gabinetes ministeriales) del Gobierno.

La estructura del Gobierno es la más numerosa de los últimos años y en Moncloa también hubo que acondicionar estancias especiales para acoger trabajadores. El objetivo es mantener la "alerta permanente", afirmó Redondo en su charla con Serrano. El Gobierno es "un organismo vivo" que va cambiando continuamente, afirmó. Recordó, además, que la política es como un Fórmula 1 y que "si construyes un buen chasis" tienes "un coche" ganador. A él le gusta compararse con Ferrari, por ser la escudería roja. "La política es mensaje y el contenido es fundamental", concluyó.