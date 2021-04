Unidas Podemos pone el foco en Garzón como su futuro candidato en Andalucía

Alberto Garzón comienza a sonar con fuerza como candidato de Unidas Podemos a las próximas elecciones en Andalucía. La formación morada pone en el foco al ministro de Consumo como su número uno en la autonomía donde se celebrarán las siguientes elecciones, tras las de Madrid. El adiós de Pablo Iglesias del Gobierno, acompañado del ascenso de Yolanda Díaz a la Vicepresidencia tercera y el de Ione Belarra a ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha provocado que la formación repase toda su estrategia y comience a pensar en mover nuevas fichas a medio y largo plazo.

Garzón fue tanteado internamente como posible número uno de Unidas Podemos en Madrid cuando Isabel Díaz Ayuso apretó el botón rojo, disolvió la Asamblea autonómica y convocó las elecciones del 4 de mayo. Pero, según fuentes internas, el coordinador federal de Izquierda Unida rechazó la propuesta. Ahora, y especialmente tras el paso al frente que dio Iglesias el pasado 15 de marzo anunciando que abandonaría el Gobierno, las miradas se dirigen hacia el también diputado por Málaga.

Unidas Podemos se juega en Andalucía su futuro a medio y largo plazo, como también lo hace en Madrid el próximo 4-M. Por eso ya empiezan a surgir voces internas que impulsan el nombre de Garzón para unos comicios previstos para diciembre de 2022 pero cuya convocatoria es a día de hoy una incógnita. Lo que ocurra en la Comunidad de Madrid, tanto si gobierna Isabel Díaz Ayuso como si la izquierda consigue sumar mayoría, podría aclarar las intenciones de Juanma Moreno en este sentido. En la coalición morada consideran que tienen que estar preparados para esa convocatoria anticipada que podría llegar en cualquier momento.

La formación liderada por Iglesias encara, además, el futuro en Andalucía tras la salida pactada, lo que no evita que haya sido complicada, de Teresa Rodríguez de su espacio. La que fuera su candidata en 2018 y exsecretaria general morada deshoja en estos momentos la margarita sobre si presentarse por su cuenta a los próximos comicios, con una marca nueva -que es la opción más plausible por los problemas legales que podría acarrear que use la de Adelante Andalucía- y alejada de UP. Hay que recordar que Rodríguez formó tándem con Antonio Maíllo, excoordinador general de IU en Andalucía, hoy retirado de la política.

En estos momentos la coordinadora general de Unidas Podemos en Andalucía es Martina Velarde, diputada en el Congreso por Córdoba, que ganó las primarias con facilidad. Ese mismo cargo está ocupado en IU por Toni Valero, que en una reciente entrevista en El Diario reconoce haber animado a su líder, Garzón, a ser candidato en Madrid y añade que sería un buen cabeza de cartel para las andaluzas. El ministro de Consumo, según las fuentes consultadas, podría representar un revulsivo para una coalición que ha sufrido por las batallas internas de los últimos años y que no tiene un número uno definido. Tendría que superar unas primarias internas.

La posible salida de Alberto Garzón del Gobierno camino de Andalucía obligaría a Yolanda Díaz a recomponer el espacio morado en la coalición. En la remodelación que ha llevado aparejada el adiós de Iglesias se ha producido un refuerzo del papel de Izquierda Unida. La entrada de Enrique Santiago, hasta ahora portavoz en el Congreso y también secretario general del Partido Comunista, como secretario de Estado para la Agenda 2030, hombre de máxima confianza de Iglesias, otorga al partido de Garzón de un papel más destacado en la toma de decisiones.

Durante los casi quince meses en el Ministerio de Consumo, las iniciativas más destacadas de Garzón han sido, hasta ahora, la Ley del Juego, la limitación de la publicidad de las casas de apuestas y la prohibición de los números 902. En Unidas Podemos, no obstante, hay quien considera que este balance podría haber sido más destacado, teniendo en cuenta que el departamento pasó de dirección general a ministerio en la negociación de la coalición tras las elecciones del 10-N. Estas fuentes piden al ministro un mayor protagonismo en cuestiones económicas y políticas.

Un posible adelanto electoral en Andalucía también sorprendería en este momento al PSOE sin candidato definido a la Junta. En ese sentido Ferraz ya ha empezado a preparar el terreno para acometer el relevo de Susana Díaz. El hombre que pretende aupar Sánchez es Juan Espadas, alcalde de Sevilla, según fuentes socialistas. De hecho, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, y su equipo ya han comenzado a moverse. El cese de Sandra García, la delegada del Gobierno en la comunidad afín a la actual líder del socialismo andaluz, marca el camino que ya está explorando el secretario general para intentar recuperar el Palacio de San Telmo.