Las hamburguesas ECO están de moda: las mejores de cada súper, desde 2 euros

Cuando compramos una hamburguesa en el supermercado, lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de elegirla es el tipo de carne. La variedad cada vez es mayor, incluso en los colores y los sabores, pero esto no debe alejarnos de la premisa principal. Aunque no podemos abusar de su consumo, si vamos a comprar una para hacerla en casa, al menos debemos buscar entre las opciones más saludables. Y a continuación haremos un repaso por los principales supermercados para conocer cuáles tienen hamburguesas ECO y hasta qué punto son recomendables.

Sin duda, la mejor opción siempre va a ser comprar carne picada directamente al carnicero, ya que como exige la ley tiene un 20% de grasa como máximo. En segundo lugar están los preparados de carne, donde se situarían las hamburguesas BIO. Y por último, las conocidas como 'burger meat', que son la de menor calidad y más baratas, ya que en ocasiones rondan el 50% de carne y el resto son conservantes, condimentos y especias que hacen que tengan un aspecto apetecible y una fecha de caducidad más amplia. Aunque otra opción es optar por las las hamburguesas veganas.

Además, debemos saber que los productos ECO son aquellos que no se han alterado genéticamente, es decir, se han cultivado de una forma respetuosa con el medio ambiente, de forma natural, no han pasado por ningún laboratorio y no contienen nada de químicos. Además, conservan todas sus propiedades nutritivas, y nuestro organismo los digiere mejor. La calidad, elaboración, envasado, etiquetado y demás, están controlados por la legislación europea. Pero además, en el caso de las hamburguesas también tenemos que fijarnos en que tengan el mayor porcentaje de carne y poca presencia de otros ingredientes añadidos.

GUTBIO de Aldi: hamburguesas de vacuno ecológicas (2,39€)

99% de carne



GUTBIO de Aldi: hamburguesas de vacuno ecológicas Aldi

En primer lugar destacamos la hamburguesa de la marca blanca GUTBIO de Aldi, que cada vez tiene un mayor número de productos. El paquete contiene dos unidades de 150 gramos. Aunque es una preparado de carne, lo mejor es que está elaborado con un 98,97% de carne de vacuno ecológica. En la receta, según se indica en el envase, solo le añaden una pequeña cantidad de sal, pimienta ecológica y romero en polvo ecológico. Solo cuatro ingredientes, lo que es una buena señal. Aún así, no se puede abusar de su consumo ya que nutricionalmente cada hamburguesa (150g), antes de freirla, contiene 327kcal y 22,5g de grasa, 1,2g de azúcar y 30g de proteínas.

Carrefour BIO: hamburguesas de vacuno ecológicas (2,65€)

​93,2 % de carne

Carrefour BIO Carrefour

En Carrefour también encontramos dos opciones de hamburguesas BIO. La primera es la de carne pero tiene un menor porcentaje que la de Aldi. Concretamente se elabora con un 93,2 % de carne de vacuno ecológico, sal y antioxidantes. Cada unidad pesa 120g y a nivel nutricional, antes de pasar por la sartén, contienen 228kcal, 15g de grasas, 0,7g de azúcar y 16,5g de proteínas. El precio del envase es de 2,65 euros en la tienda online. Además, la que tiene 91% de pollo ecológico que aporta menos calorías que las de carne.

El Corte Inglés: ternera ecológica raza asturiana (2,99€)

El Corte Inglés: ternera Ecológica raza Asturiana ECI

Las hamburguesas de ternera ecológica de Xata Roxa las encontramos en El Corte Inglés, en envases de dos unidades de 100 gramos cada una y cuestan 3 euros. La carne cuenta con la certificación CV/0084/01, por lo que son animales de raza asturiana de los Valles cuyos progenitores están inscritos en el libro genealógico de la raza, con alimentación es 100% vegetal en la fase de cebo y menores de 12 meses al sacrificio. Todo esto hace que la carne sea más jugosa y sabrosa.

Lidl, Origen Pirineos: hamburguesas ecológicas vacuno (2,29€)

98,7% de carne



Hamburguesa de Lidl Lidl

En Lidl también encontramos una hamburguesa de vacuno de carne ecológica. Es de la marca Origen Pirineos y se elabora con animales de producción ganadera sostenible, alimentados con forraje y cereales ecológicos. El envase contiene una unidad de 180 gramos y cuesta 1,99 euros. Son hamburguesas elaboradas con un 98,7% de carne vacuno ecológica. Nutricionalmente contienen 311 kcal, 18,7g de grasa y 346 gramos de proteínas.