Hummus, queso, una crema... productos de éxito en Mercadona que ya no venden

Todos tenemos algún producto favorito de Mercadona. El hummus, el guacamole, la crema de cacahuetes, alguno de los helados, el queso que está entre los mejores del mundo o incluso una colonia que huele igual que uno de los perfumes caros. Son muchos los que han arrasado en ventas en los últimos años y se han hecho virales en las redes sociales. Pero también hay algunos que los clientes echan de menos porque ya no están disponibles en los lineales del supermercado.

Solo hay que dar una vuelta por los perfiles de las redes sociales de Mercadona para ver cómo responden a clientes que preguntan si ya no está disponible alguno de los productos que compraban desde hace tiempo. Y es que es algo habitual que en el supermercado entren nuevos alimentos o artículos, pero también desaparezcan. De hecho hay casos de algunos que se retiran de forma temporal y los mejoran para volver a ponerlos a la venta. A continuación vemos algunos de los que más éxito tenían entre los usuarios y ya no se venden:

Hummus de aguacate

Este alimento saludable llegó a los lineales en 2019 y desapareció por sorpresa a finales de 2021. Era la evolución del famoso puré de garbanzos saludable, en este caso le añadían el conocido como 'oro verde'. Nutricionalmente destacaba por las proteínas que le aportaba el garbanzo, aunque también tenía más grasas que el guacamole. Se había convertido en uno de los favoritos de muchos para acompañar ensaladas o 'crudités'.

Queso emmental

La variedad de quesos de Mercadona es bastante amplia y la oferta va variando. Recientemente han retirado el queso emmental, tanto en taco como en lonchas, como comentan algunos usuarios en redes sociales. Desde los perfiles oficiales, el supermercado ha confirmado que "no está disponible en estos momentos, pero en las próximas semanas tendremos en nuestras tiendas un nuevo queso emmental con un sabor más intenso y mejor textura".

Relleno para kebab de pollo y ternera

No era el alimento más saludable de Mercadona, pero tenía sus adeptos. Esta carne estaba pensada para poder elaborar nuestros propios kebabs en casa. Fue retirada a finales de 2o21, pero el Twitter del supermercado ya ha confirmado que venderán una nueva versión a partir del 15 de abril.

Coulant de chocolate

Este dulce 'explosivo' fue presentado oficialmente por Mercadona el 21 de diciembre, pero apenas 3 meses después ya no está disponible. Por entonces informaron de que vendían "más de 4.500 unidades diarias en toda la cadena y es ideal para que los 'jefes' (clientes) puedan dar lo mejor a los suyos en sus eventos navideños". Parece que pasadas estas fechas, su consumo cayó. Ante las preguntas de los usuarios en redes sociales, han confirmado que ya no está disponible: "Tomamos nota de tu interés y lo vamos a compartir con los responsables correspondientes para que los tengan en cuenta". Veremos si no hay que esperar hasta las próximas navidades para volver a comprarlo.

Arroz con pollo asado

Este alimento compuesto por arroz amarillo (53%) y pechuga de pollo (12%), entre otros ingredientes, estaba entre los recursos favoritos de algunos clientes de Mercadona para los días en los que no tenían tiempo de cocinar. Se trataba de un ultracongelado que se elaboraba en solo 8 minutos en la sartén. Costaba menos de dos euros, pero Mercadona ha confirmado que no está disponible ya en varias zonas de España.

Crema hidratante equilibrante Deliplus

Esta ha sido desde 2018 una de las cremas baratas de Mercadona para el rostro. Costaba solo 2,50 euros, pero la competencia es tan amplia dentro de la propia marca Deliplus que ha terminado por sucumbir. "Sentimos informarte que está descatalogada", han confirmado los responsables de las redes sociales del supermercado ante la pregunta de una clienta que compraba esta crema de forma habitual.

Lindt, chocolate con leche

A nadie la amarga un dulce. Y los usuarios ya echan de menos esta tableta de chocolate en los lineales de Mercadona. "Así es, ya no tenemos este producto en nuestro surtido", ha confirmado el supermercado en redes sociales.