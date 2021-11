El secreto no está en la masa: estas son las pizzas congeladas más saludables

No están dentro de los productos más saludables del supermercado ni forman parte del movimiento 'realfooding', pero las pizzas son uno de los alimentos ultraprocesados que gusta a casi todos y suele estar en el congelador de todas las casas. Existen tantas variedades y sabores que cada uno puede tener su favorita, además, entre las diferentes marcas encontramos varias texturas y sabores para elegir. Ninguna de ellas debemos consumirlas de forma habitual, pero, ¿son todas iguales o hay diferencias?

Como en todos los alimentos ultraprocesados, existen diferencias en los ingredientes, la elaboración y los valores nutricionales dependiendo de las marcas. Eroski Consumer ha elaborado un informe en el que desgrana las principales marcas del mercado para conocer que pizzas congeladas son las más saludables. Para ello, lo primero es leer las etiquetas para hacer una buena elección y fijarse más allá de los dos o tres ingredientes principales. Porque como no existen categorías comerciales ni definiciones legales para este tipo de alimentos, la industria alimentaria puede aprovecharlo.

Debemos fijarnos en todos los ingredientes y saber que "si en el envase se destaca algún ingrediente, ya sea con imágenes o con palabras, debe indicarse la proporción concreta en la que se encuentra", destaca el informe. En los casos analizados, "los ingredientes que se promocionan se encuentran en cantidades significativas y suelen ser los principales, tras la harina, el tomate y, en ocasiones, el queso". Por otro lado, la calidad del aceite es importante, pero no tanto en estos casos teniendo en cuenta que están en cantidades bastante pequeñas.

Para elegir la mejor pizza, el análisis también tiene en cuenta la puntuación Nutri-Score y si la información comercial aporta valor o puede llevar a confusión al consumidor. Además, el precio no lo utilizan para evaluar la calidad, pero si para su posicionarlas en diferentes rankings. También alertan de que los mensajes tipo 'Forno di Pietra' o 'elaboración tradicional' "no tienen un significado real, es decir, no mejoran la calidad del producto, pero sí encarecen el precio". Estas son las más recomendadas por el informe:

Garden Gourmet Veggie Lover, la mejor

Garden Gourmet Veggie Lover, Garden Gourmet

Desde el punto de vista nutricional, las pizzas congeladas elaboradas con verduras y hortalizas son las más recomendadas. Así, la pizza más saludable del análisis es la 'Garden Gourmet Veggie Lovers', un producto vegano que está elaborado con "Hortalizas (15%), calabacín (7%), y espárragos verdes". Sí que es cierto que contiene aceite de girasol, pero en una cantidad pequeña. El punto en contra es que cuesta entre 4,50 y 5 euros, dependiendo del establecimiento.

El informe avisa de que debemos interpretar la información nutricional teniendo en cuenta los ingredientes. Así, la 'Garden Gourmet Veggie Lovers' y la 'Buitoni American Style XtraCheese' "tienen aproximadamente la misma proporción de hidratos de carbono (en torno al 25%)" pero la primera es debido a las "verduras y hortalizas, así que se trata de hidratos de carbono complejos, más recomendables. En el segundo caso provienen, en su mayoría, de la harina de trigo", que son "menos recomendables".

La 'Garden Gourmet Veggie Lovers' también es la que menos grasa contiene, un 4% cuando la media es de un 7% y las hay incluso que alcanzan el 11%. Lo mismo ocurre con la sal. La pizza ganadora contiene 0,6g cada 100g de producto cuando la media es de 1,2g. Además, es la que menos engorda, (169 kcal/100 g) y obtiene una letra A en el semáforo Nutri-Score.

Buitoni Bella Napoli Verduras, segunda posición

Buitoni Bella Napoli Verduras Buitoni

De la decena de pizzas congeladas analizadas, la segunda mejor valorada también es de verduras. Después de la harina de trigo, contiene un 23,5% de hortalizas en proporción variable (espinaca, tomates cherry, pimiento amarillo asado, cebolla morada). Está elaborada con aceite de girasol, pero también de oliva y obtiene una B en Nutri-Score. También es una de las más caras, entre 4 y 4,5 euros dependiendo del supermercado.

A nivel nutricional, contiene 177 kcal , 4,5g de grasas y 1% de sal cada 100 gramos de producto y se sitúa por debajo de la media en todos estos valores. Mejora a otras de las pizzas de la marca Buitoni, una de las más vendidas del mercado, como las variedades jamon york y queso o la barbacoa, que obtienen peores resultados en el análisis.

Las de Eroski destacan en calidad-precio

En el informe de Eroski Consumer, las únicas pizzas de marca analizadas son las de su propio supermercado. Así, las 'Eroski de atún' y 'Eroski Seleqtia de Provolone y Boletus' son las mejores en relación calidad-precio. Amas contienen un 15% de sus ingredientes principales y obtienen la letra B en el semáforo Nutri-Score. Si una familia consume una pizza semanal, gastaría 104 euros al año con las pizzas de Eroski, mientras que con la 'Garden Gourmet Veggie Lovers' el total alcanzaría los 268 euros.

Del resto de pizzas congeladas analizadas, podemos destacar que las que más calorías aportan son las de 'Buitoni American Style XtraCheese' (255 kcal/100 g) y la 'Dr. Oekter Casa di Mamma 4 quesos' (224 kcal/100 g). Esta última, además, es la única que contiene aceite de palma, el menos saludable de todos.