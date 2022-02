El Supremo declara nulo el despido colectivo tras un ERTE por la pandemia

El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que declaró nulo el despido de 83 trabajadores de PCB-ITP en las plantas de Barakaldo y Sestao, al desestimar el recurso presentado por la empresa. En su sentencia, el Supremo señala que en los despidos colectivos basados en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción relacionadas con la pandemia de la covid-19, si la empresa acredita que las causas son estructurales y no meramente coyunturales, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) "no constituirían una medida idónea para afrontarlas, por lo que la empresa puede acordar un despido colectivo".

En tal caso, añade, incumbe a la empresa la carga de la prueba, por lo que "debe acreditar que las circunstancias que motivaron el despido colectivo son realmente estructurales". El Alto Tribunal entiende que, al no haber acreditado la empresa que concurra una situación estructural, "debió haber articulado medidas de flexibilidad interna y no externa". El Supremo aprecia "indicios de la vulneración de la garantía de indemnidad", en referencia a la conexión temporal entre la sentencia declarando nulo un ERTE de la misma empresa y el inicio del procedimiento de despido colectivo. Además, la empresa no ha aportado "una justificación razonable" de que el despido colectivo fue ajeno a la vulneración de derechos fundamentales, por lo que el Supremo considera que el despido debe declararse nulo.

La empresa vasca había justificado que su decisión era salvaguardar su viabilidad en el medio y largo plazo y el empleo de la mayoría de sus trabajadores. "PCB lleva dando pérdidas desde 2016, para lo que puso un marcha un plan de inversión que ha sido truncado dada la crisis del sector aeronáutico y los cambios estructurales derivados, y la no recuperación del sector a niveles de 2019 hasta al menos 2025 o 2026", alegaron en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.