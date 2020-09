Once consejos para escribir el email perfecto a la empresa de tus sueños

Muchos españoles no se atreven a tomar la iniciativa a la hora de buscar empleo, a no ser que exista una vacante concreta o la empresa se ponga en contacto ellos. En parte, es lógico, ya que muchas veces no se obtiene respuesta alguna cuando uno se pone en contacto con una compañía que resulta interesante (haya o no un puesto disponible en ese momento). Sin embargo, existen una serie de técnicas para crear el email perfecto cuando quieres impresionar a la empresa de tus sueños, tal y como explica Amanda Augustine, experta en carreras laborales de 'Top Resumé', en este artículo de 'Business Insider'.

1. Escribe una línea de asunto clara

Augustine desaconseja alargar en exceso la línea del asunto. En su lugar, haz que sea obvio que estás enviando una solicitud de empleo. En este sentido, si existe una oferta de empleo a la que quieres optar, la mejor solución es ponerlo directamente en el asunto: "Puesto programador Java", "Solicitud oferta desarrollador", etc. En el caso de que no exista una oferta concreta, hay más margen para la creatividad. Por ejemplo, se puede poner "Oportunidad de colaboración" en el asunto.

2. Dirígete a la persona apropiada

"Lo peor que puedes hacer es poner 'estimada señora' o 'estimado señor' como apertura, porque demuestra que no has hecho ningún esfuerzo en buscar a la persona adecuada", según Augustine. Una manera útil es buscar en LinkedIn al responsable de RRHH de la empresa y, directamente, al responsable de un área concreta. Por ejemplo, si buscas un trabajo potencial en el área de comunicación, quizás sea buena idea buscar al jefe de esa sección y contactar con él previamente. También es importante al menos preguntarle si le puedes enviar un email.

3. Explica lo que puedes aportar a la empresa

A veces, nos centramos más en exponer hasta el más mínimo detalle nuestro currículum, en vez de pensar en lo que la empresa puede esperar de nosotros. Es decir, que puede que tengamos un máster en contabilidad de una prestigiosa universidad, pero si para el puesto no se requiere, es absurdo mencionarlo. En este sentido, es mejor hacer una investigación previa para saber qué áreas o procesos concretos podrías contribuir a mejorar en la empresa y exponerlo en el email.

4. Sé apasionado

Haz saber a la empresa lo emocionado que estás por la oportunidad de trabajar allí. No hace falta que te pongas una camiseta con su logo, pero sí tratar de hacer ver que estás alineado con sus valores. Por ejemplo, con su compromiso ambiental, su ética laboral, etc.

5. Personaliza el mensaje al receptor

Es importante adaptar el mensaje a cada trabajo y empresa individual. Es decir, que no basta con copiar y pegar un mensaje cambiando solo dos o tres puntos. "Cuanto más hables sobre tus necesidades específicas y cómo tu conjunto de habilidades te convierte en una solución realmente buena para esas necesidades, es más probable que tu mensaje sea leído", explica Augustine.

6. Nombra a empresas rivales

Parece obvio, pero Augustine recomienda mencionar si has trabajado anteriormente para uno de los competidores de la compañía o alguno de sus clientes actuales, por ejemplo. Por un lado, esto evidencia un conocimiento previo sobre el campo en el que quieres trabajar. Por otro, puede hacer pensar a la compañía que puedes aportar cosas interesantes de sus rivales.

7. Aprovecha tu red de contactos

"Si conoces a alguien que trabaja en la empresa y está prosperando, menciona a esta persona en tu carta de presentación", señala Augustine. Esto supone incluir un nexo común entre la empresa y el candidato, además de que hace saber a la compañía que la imagen que vende su plantilla en el exterior es positiva, que es una forma de cumplido bastante primitiva, pero altamente efectiva.

8. Prohibido copiar y pegar el CV

Evita cortar y pegar tu currículum vitae en el cuerpo del correo electrónico. Es un formato atroz que termina por ahuyentar a cualquier reclutador. En su lugar, puedes adjuntar un documento o proporcionar un enlace a un documento en la nube. Es más cómodo, simple y visualmente agradecido.

9. Exhibe tus habilidades personales

"En la era de la Covid, los empleadores están dando prioridad a los candidatos que no solo poseen las habilidades relacionadas con el trabajo, necesarias para el puesto, sino que también posean ciertos rasgos que se consideran especialmente importantes durante este tiempo de incertidumbre", explica Augustine. En este sentido, las habilidades personales ('soft skills') han ganado un peso decisivo: comunicación, liderazgo, resolución de problemas...

10. Enviar el email después de ver la oferta

Es conveniente enviar el correo electrónico lo antes posible después de que se publique una oferta de trabajo. En general, se debe enviar dentro de las 72 horas posteriores a la subida de la publicación, porque los empleadores comienzan a recibir una gran cantidad de solicitudes después de eso y es posible que ni siquiera abran la tuya.

11. Hacer un seguimiento inmediato

Augustine recomienda incluir una oración en el correo electrónico que diga: "Me pondré en contacto con usted en [cualquier fecha] una vez que haya tenido tiempo de revisar mi solicitud". Ella aconseja planificar un seguimiento una semana después de enviar la solicitud o, si hay una fecha límite en la publicación del trabajo, planificar un seguimiento. Asegúrate de marcar la fecha en el calendario