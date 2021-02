La crítica de Bill Gates a las inversiones en Bitcoin: "Deberías tener cuidado"

Fue a principios de febrero cuando Elon Musk protagonizó, o al menos fue el mayor causante, del histórico acelerón del Bitcoin, como si de un Tesla se tratase. Todo después de que el multimillonario comunicase una inversión de 1.500 millones de dólares de la tesorería de Tesla en Bitcoin. Desde entonces, y durante las últimas cuatro semanas, la criptomoneda, fiel a la volatilidad que le caracteriza, ha ido de récord en récord.

El último en pronunciarse sobre el Bitcoin ha sido, nada menos, que Bill Gates. Palabras que, por cierto, han hecho caer a la cripto por debajo de los 45.000 dólares. ¿El motivo? Contrario a Musk, el fundador de Microsoft se ha manifestado en contra del Bitcoin.

Una de las razones por las que Gates no es partidario de esta moneda virtual es puramente medioambiental. Lo que ocurre es que para "minar" la criptomoneda, se utilizan enormes servidores que no paran de trabajar, algo que consume ingentes cantidades de energía. Más electricidad, incluso, que Finlandia, Suiza o Argentina, según un análisis del Centro de Finanzas Alternativas de la Universidad de Cambridge. Recordemos, que Bill Gates siempre ha sido uno de los mayores impulsores de la lucha contra el cambio climático.

Además de las razones medioambientes, Bill Gates considera que el Bitcoin puede causar problemas a los inversores que no tengan mucho dinero de sobra, debido a la volatilidad de su precio. "Elon tiene toneladas de dinero y es muy sofisticado, así que no me preocupa que su Bitcoin suba o baje aleatoriamente", dijo a principios de esta semana el fundador de Microsoft a Bloomberg.

"Prefiero invertir en productos"

"Sí, creo que la gente se deja llevar por estas manías, que pueden no tener tanto dinero de sobra", añadía Gates. "No soy alcista con Bitcoin y mi pensamiento general sería que si tienes menos dinero que Elon, probablemente deberías tener cuidado". Eso sí, el fundador de Microsoft considera que "el dinero digital es algo bueno, pero con un enfoque diferente".

Palabras sobre las que volvió a incidir este jueves en una charla en vivo en la red social Clubhouse. Bill Gates le llegó a decir al presentador Andrew Sorkin que prefería invertir en empresas que "fabricasen productos", como -dijo- las vacunas contra la malaria o el sarampión.

No es la primera vez que Gates se posiciona en contra el Bitcoin. Ya mostró su animadversión en una entrevista en la CNBC en 2018, cuando reconoció que "si pudiera, acortaría" el Bitcoin. Llegó a decir, incluso, que esta criptomoneda era "una de las cosas más locas y especulativas" que había.