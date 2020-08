Abengoa pone acento andaluz al rescate con la Junta y Unicaja como los flecos

“Sin duda, esta no es una operación sencilla”. El presidente ejecutivo de Abengoa, Gonzalo Urquijo, dio lectura así este lunes al proceso de reestructuración de la compañía sevillana, el tercer rescate del grupo desde 2016, con el que pretende salvaguardar su actividad aun a costa de grandes sacrificios entre acreedores, proveedores y accionistas. El directivo espera un alto grado de adhesiones al plan con el que se recapitalizará a la nueva empresa, se sacrificará la actual, se reducirán las deudas que sigue acarreando el grupo y se tratará de involucrar a bancos e instituciones públicas, aunque todavía quedan algunos flecos.

“Lo que permite este acuerdo es obtener la liquidez y los avales necesarios porque el mercado se nos había cerrado por el Covid-19, que ha tenido un impacto muy negativo. Vamos a ver si seguimos trabajando en incorporar algún banco español que no está como una caja andaluza que todavía no está... y debería estar”, apuntó Urquijo en la presentación en referencia a Unicaja, el séptimo banco cotizado y que no participa en el rescate ni ha tenido intención, según apuntaron fuentes financieras a 'La Información'.

Al tiempo que recordó que hay una condición previa para el rescate como es la participación de la Junta de Andalucía, que ha facilitado un “compromiso verbal desde hace un mes o dos” para aportar 20 millones de euros al rescate, aunque todavía no se ha definido cómo se articulará esta inyección de liquidez. El ente autonómico acompaña al respaldo público del ICO por valor de 203 millones y una línea de avales de Cesce por hasta 300 millones más ligados a proyectos internacionales del grupo de ingeniería.

Firmas como Santander, BBVA, Caixabank, Bankia o Bankinter han formado parte del pool de bancos que financiaban la compañía y, entre las entidades extranjeras, destaca Credit Agricole. Además reaparece el fondo KKR como uno de los grupos que recurrentemente ha surgido como protagonista del complejo rescate de la empresa.

Las menciones expresas a estas dos instituciones andaluzas por parte de la dirección del grupo remarcan las raíces de la multinacional con Sevilla, donde mantendrá su sede social y fiscal, pero también suponen un toque de atención tanto a la Junta de Andalucía como a Unicaja, la principal entidad financiera de la región. Abengoa emplea a más de 14.000 personas en todo el mundo, 2.500 de ellas en España y la mayor parte en Andalucía.

En una presentación sin preguntas, Urquijo dio oficialidad a un proceso que comienza ahora con el periodo de adhesiones al plan y que terminará en torno al 11 de septiembre. Finalmente, la traca final llegará en diciembre con la conversión de todos los canjes de deuda por accione planteados. Según la hoja de ruta, Abenewco 1 será la nueva matriz del grupo una vez se complete el reflotamiento del grupo, mientras que Abengoa SA quedará como una mero accionista minoritario siempre que consiga sobrevivir.

El presidente del grupo puso también el foco en la actual Abengoa SA, que se encuentra en causa de disolución con un patrimonio negativo de 388 millones de euros. El plan de rescate reserva un 2,7% del capital de Abenewco 1 para sus accionistas aunque todavía deberá reequilibrar para poder seguir activa. Para ello, la sociedad deberá convertir la deuda en préstamos participativos por valor 153 millones de euros y con un nivel de adhesión entre los acreedores que agrupe hasta el 96% de ellos.

Los proveedores también cobrarán parte de los adeudado a través de sus acciones, aunque con las quitas sobre lo adeudado superarán los 89 millones de euros y recibirán 313 millones. No obstante, solo recibirán un pago en caja inicial equivalente al 6,25% del préstamo. Urquijo reveló que el 79% de los proveedores ya ha firmado el acuerdo y esperan alcanzar adhesiones hasta el 85%. La mayoría del capital de la nueva Abengoa (Abenewco 1) estará en manos de los bonistas SOM y JOM (deuda antigua de la empresa) que sufrirán quitas relevantes, pero controlarán el 52% del grupo. La deuda convertible de A3T se quedará con el 23% del capital, según el preacuerdo.

Una vez presentado el nuevo rescate, Abengoa presentó los resultados del primer trimestre de 2020 después de varios retrasos motivados por la negociación del rescate empresarial. La compañía registró beneficios por 25 millones de euros frente a las pérdidas de 144 millones de los tres primeros meses de 2019. Las ventas los 367 millones de euros, un 11% más. El resultado bruto de explotación (Ebitda) se elevó un 61% a cierre de marzo, hasta situarse en los 74 millones, mientras que la deuda neta corporativa de a cierre del primer trimestre de este año se situaba en los 3.919 millones de euros, frente a los 3.951 millones a finales de 2019.