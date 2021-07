Alibaba, Tencent... La pugna entre China y EEUU tumba a los titanes tecnológicos

Entre la espada y la pared. La presión regulatoria de China está haciendo mella en los gigantes tecnológicos del país asiático que cotizan actualmente en Wall Street, como Alibaba, Baidu o Tencent. El sector se ha convertido en otro más de los escenarios en los que las dos mayores economías del planeta echan su particular pulso. El desplome de estas compañías en las tres últimas sesiones ha traído de cabeza al principal índice de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, que se ha hundido más del 9,6% solo entre el viernes pasado y este martes.

Además, añade un elemento de incertidumbre en los mercados que, de momento, los occidentales están pudiendo esquivar. Las autoridades de Pekín presionan a sus empresas por temas que van desde las leyes antimonopolio hasta la seguridad de los datos. Este lunes las autoridades chinas de competencia ordenaban a Tencent, la mayor compañía por capitalización con 4,28 billones de dólares hongkoneses o más de 470.000 millones de euros, que renunciase a los contratos de exclusividad sobre derechos de autor musicales en cumplimiento de las normas antimonopolio. La decisión tiene que ver con la adquisición por parte de la compañía fundada por Ma Huateng de China Music Group en 2016.

Previamente, la compañía ya estaba en el foco de las autoridades por un tema de políticas de privacidad y seguridad de los datos. Pekín está elaborando una Ley de Protección de la Información Personal que, entre otras cosas, exige a las plataformas tecnológicas que fijen medidas más estrictas con las que garantizar el almacenamiento seguro de los datos de los usuarios. Por ahora, la compañía ha anunciado que suspende el registro de nuevos usuarios para sus servicios de WeChat.

La que es su aplicación estrella ofrece servicios de mensajería y llamada gratis, redes sociales y un sistema de pago online, entre otros. Aglutina millones de datos sensibles, dado que cuenta con más de 1.000 millones de usuarios. Desde la firma han justificado su decisión asegurando que se están sometiendo a una "actualización técnica de seguridad" de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes y confían, eso sí, en poder reanudar el registro de nuevos usuarios individuales a principios de agosto.

Hace unos días era el organismo regulador chino Cyberspace Administration of China el que decidía retirar la app de Didi de las tiendas digitales después de que el gigante chino del transporte empezara a cotizar en Estados Unidos. La sanción que se prepara para la 'tech' amenaza con ser histórica. En abril fue la Alibaba de Jack Ma la que tuvo que hacer frente a una multa de 18.200 millones de yuanes (alrededor de 2.400 millones de euros). Y estos son solo algunos ejemplos de una presión que va a más a medida que pasan las semanas... o los días. La misma Administración ha puesto sobre la mesa un borrador de medidas de seguridad cibernética donde se asegura que obligará a las empresas tecnológicas que posean datos de más de un millón de usuarios que informen a la Oficina de Revisión Cibernética antes de cotizar en bolsas en el extranjero.

¿Efecto cascada en el resto de mercados?

Las caídas de las bolsas chinas están afectando al resto de bolsas mundiales aunque -de momento- los mercados europeos y norteamericanos "aguantan bien la embestida", en opinión de Sergio Ávila, del bróker IG. Las que están sufriendo de verdad son las propias compañías chinas. Tencent ha llegado a caer un 51,06% desde los máximos de febrero; Alibaba se deja un 42,26% desde los máximos de octubre del año pasado y la firma de comercio electrónico JD.com pierde un 43%. "Las perspectivas son muy negativas para todos ellos en el corto plazo. Han pasado a tendencia bajista", sentencia el analista.

El Gobierno de Pekín está preocupado por los datos sensibles que manejan y con su actuación ha venido a dejar claro que no hay intocables entre los gigantes del país. Las OPV (Oferta Pública de Venta) en EEUU tampoco son bienvenidas. Ramiz Chelat, gestor de Quality Growth (boutique de Vontobel AM) recuerda que para empresas como Alibaba, Tencent o Netease, la importancia de cómo utilizan y monetizan los datos de los clientes y la seguridad de los datos en general ha aumentado considerablemente. "Aunque no está claro qué rectificaciones hay que hacer en el caso de Didi, las empresas tecnológicas tendrán que prestar más atención a estas cuestiones y Pekín está especialmente preocupado por la información sensible relacionada con el gobierno", advierte.

Los analistas temen en general que la espiral regulatoria se extienda a otros sectores, algo que en China ya ha sucedido con las empresas cotizadas del sector de la educación privada, que también se han visto afectadas por fuertes correcciones bursátiles en los últimos días al toparse con unas medidas mucho más restrictivas de lo previsto. El pasado sábado el Gobierno de Xi Jinping publicó una serie de directivas por las que las empresas de apoyo escolar deberán registrarse como asociaciones sin fines de lucro en adelante. A la vez, no podrán impartir clase ni fines de semana ni festivos durante las vacaciones escolares. La industria de los cursos de refuerzo y para la preparación de exámenes es un sector muy boyante en China, que cuenta con un sistema educativo muy competitivo y elitista.