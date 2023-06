"La caída de la bolsa podría provenir de  las revisiones a la baja de los beneficios”

Los mercados han encontrado la complacencia con las subidas durante todo el 2023, aunque la duda es si pueden venir nuevos ataques como consecuencia del enfriamiento económico. Aline Avzaradel, gestora de fondos de la firma estadounidense Capital Group, responde a estas cuestiones y ensalza cómo una estrategia de dividendos puede ser de interés en el marco actual.

P: Los mercados registraron grandes cambios el año pasado. ¿Qué esperas que ocurra en 2023?

R: Las fuertes subidas de tipos de interés que se produjeron en Estados Unidos en 2022 provocaron un reajuste de las valoraciones, sobre todo en aquellas compañías cuya capitalización de mercado dependía en mayor medida de su valor terminal. El agresivo endurecimiento monetario puesto en marcha por la Reserva Federal podría provocar una ralentización del PIB nominal en Estados Unidos. En mi opinión, la próxima caída de los mercados podría venir impulsada por un ciclo de revisión a la baja de los beneficios por acción ante la ralentización del crecimiento de los ingresos.

P: Gran parte del foco sigue puesto en la Fed…

R: La Reserva Federal ha dejado claro que su prioridad es reducir la inflación. Aunque es probable que la inflación haya alcanzado ya su nivel máximo en Estados Unidos, el ritmo de desinflación continúa siendo incierto. Uno de los riesgos potenciales al que estoy prestando especial atención es a la posibilidad de que la inflación acabe siendo más persistente de lo esperado. En Estados Unidos podría producirse un “aterrizaje suave” en un escenario de desaceleración de la inflación y solidez del mercado laboral, pero alcanzar este equilibrio puede resultar complicado

P: ¿Cómo estás posicionando la cartera en el actual entorno de mercado?

R: En 2022 reduje el nivel de riesgo de todas mis inversiones; recorté o eliminé las posiciones que presentaban mayores riesgos bajistas en un entorno de recesión y este año he comenzado a reasignar el efectivo. En el sector de tecnología de la información he reducido la exposición a las compañías de semiconductores y la he aumentado a las compañías tecnológicas con características defensivas y valoraciones atractivas. No obstante, mantengo un enfoque de prudencia en el sector ante el aumento de la competencia y el potencial riesgo normativo.

P: Me imagino que esto repercute en sus metas.

R: Si tenemos en cuenta los riesgos potenciales a los que pueden enfrentarse los beneficios empresariales en un entorno de ralentización de la economía mundial, mi objetivo es identificar compañías con modelos de negocio más defensivos o aquellas para las que el mercado ya descuenta un importante reajuste de los beneficios.

P: La sostenibilidad de los dividendos y la evaluación de los riesgos son una parte importante del proceso de inversión. ¿Podrías explicarnos algo más sobre estos aspectos de tu enfoque de inversión?

La experiencia me ha enseñado que el santo grial de la inversión en dividendos está en buscar un rendimiento atractivo con perspectivas de crecimiento sólido y estable de los dividendos. Una parte importante es la sostenibilidad de los dividendos. Es decir, la capacidad y la disposición de una compañía para repartir dividendos.

P: ¿Y cuál es la clave?

R: La clave para invertir en dividendos a largo plazo es el crecimiento sostenible, no el crecimiento elevado. Un crecimiento de los dividendos demasiado rápido puede dar lugar a un desequilibrio de los balances y los repartos de dividendos. Aquellas compañías que pueden aumentar de forma constante sus dividendos a lo largo de un periodo de tiempo suelen ser también las que son capaces de incrementar sus beneficios y sus flujos de caja en diferentes condiciones y ciclos de mercado. La farmacéutica AbbVie, por ejemplo, ha ido aumentando de forma continuada sus dividendos desde que fue fundada en 2013 a partir de una escisión de Abbott Laboratories.

Esta perspectiva me ayuda a centrarme en las compañías adecuadas y a evitar las trampas de valor. El diagrama que aparece a continuación ilustra la forma en la que evalúo la sostenibilidad de los dividendos. La intersección del diagrama muestra la trayectoria de reparto de dividendos de una compañía, que refleja tanto su capacidad para repartir dividendos como el compromiso de su equipo directivo para repartir y hacer crecer sus dividendos de forma constante a lo largo del tiempo en diversos ciclos de mercado.

P: El riesgo de recorte y suspensión de los dividendos puede aumentar en tiempos de tensión económica. ¿Cómo gestionas dicho riesgo en la cartera de inversión?

R: El hecho de anticiparse a los recortes de dividendos para poder evitarlos no solo permite proteger la generación de rentas de una cartera, sino que también influye en la rentabilidad total, ya que, históricamente, las compañías que recortan dividendos suelen registrar peores resultados que las compañías que reparten dividendos de forma constante y las compañías con dividendos en crecimiento.

Tengo siempre presente una lista de posibles riesgos. Uno de ellos se refiere a las calificaciones crediticias. En este sentido, los equipos directivos de las compañías pueden optar por recortar los dividendos para proteger la calificación crediticia o por restaurar la confianza para reducir el riesgo de refinanciación. Los problemas en los balances pueden surgir en primer lugar en los mercados de renta fija, sobre todo en tiempos de crisis.

P: ¿Y hay más riesgos?

R: Algunas operaciones importantes, como las fusiones y adquisiciones o las escisiones, pueden llevar a las compañías a recortar dividendos para acelerar la amortización de la deuda o a reajustar su política de dividendos. En lo que se refiere al riesgo normativo, las autoridades pueden intervenir para limitar o suspender el reparto de dividendos, tal y como ocurrió con los bancos europeos en el peor momento de la pandemia de COVID-19. Los cambios en los equipos directivos también pueden provocar la modificación de la política de dividendos de la compañía.

Como digo, tengo una lista que voy actualizando con todos los recortes o cancelaciones de dividendos que se producen por circunstancias inesperadas, información que puede resultarme útil a la hora de evaluar posibles riesgos futuros. Aun en el caso de que una compañía cumpla con todos los requisitos en lo que se refiere a su capacidad y su disposición para repartir y hacer crecer sus dividendos y tenga una trayectoria excelente de pago de dividendos, hay otros factores que debemos tener en cuenta.

Muchos recortes de dividendos se han producido en compañías que hasta el último minuto mostraban su compromiso y su capacidad para repartir dividendos. Aunque el diálogo con la compañía en este sentido es importante, también analizamos de forma activa los escenarios en los que una compañía podría decidir recortar sus dividendos para calibrar la información que estamos recibiendo. La composición del consejo de administración constituye una parte importante de este proceso, ya que el consejo es, en última instancia, el que decide el pago de los dividendos.

P: ¿Qué otras cuestiones tienes en cuenta a la hora de construir la cartera de la estrategia Capital Income Builder?

R: La construcción de mi cartera de inversión se basa en el análisis fundamental compañía a compañía. Comienzo tratando de entender los fundamentales de una compañía, y posteriormente su valoración. Además de centrarme en la sostenibilidad de los dividendos y en una política de dividendos bien definida, también trato de identificar compañías que ofrezcan una rentabilidad atractiva, preferiblemente al alza, una sólida generación de flujo de caja libre y una buena estrategia de asignación del capital, así como aquellas compañías que operan en una buena estructura sectorial y que cuentan con ventajas competitivas sostenibles.

Estas son las características ideales de toda inversión, pero, en realidad, es difícil construir una cartera con inversiones que cumplan todos los criterios deseados. Las valoraciones de las compañías de calidad no suelen estar baratas, pero creo que el precio de mercado no refleja el poder de la capitalización.

Es posible que, dentro de unos años, las acciones de estas compañías no sean tan caras como parecen, y nuestro horizonte de inversión a largo plazo ofrece una importante ventaja para aprovechar el atractivo efecto de la rentabilidad compuesta.

También invierto en títulos de renta fija para lograr los objetivos de generación de rentas de la cartera. La inversión en convertibles, similar a la inversión en otros títulos de renta fija, puede ofrecer cierta protección en periodos de caída, así como un cierto grado de participación en el rendimiento de la renta variable.