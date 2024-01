La CNMV investiga la conducta de Gotham y alega que Grifols sigue bajo su revisión

Revisión en curso sin fecha. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha emitido un comunicado en relación con la situación de Grifols, tras la publicación del informe de Gotham City Research LLC el pasado 9 de enero acusándole de maquillaje contable, el cual generó una marcada incidencia en el precio de las acciones de la compañía, que provocó la peor semana en bolsa de la farmacéutica con una pérdida de valor de más de 3.400 millones de euros (-38%).

El supervisor que preside Rodrigo Buenaventura emite hoy esta actualización cuando se cumplen dos semanas desde el estallido de esta crisis corporativa, que pone en liza la reputación corporativa de Grifols pero también de los auditores, analistas y de la propia CNMV. Según el comunicado, desde el 10 de enero, el supervisor ha estado requiriendo datos e informes a Grifols, algunos de sus accionistas y entidades vinculadas al mencionado informe.

"La información requerida a Grifols ya ha sido remitida a la CNMV por la entidad y esta ha comenzado a ser analizada. Como ocurre en este tipo de procesos, dicho análisis puede requerir que se recaben informaciones aclaratorias o complementarias y, dada la complejidad de las cuestiones sobre las que versa, puede demorarse unas semanas sin poder determinar una fecha concreta para su conclusión", alega en su declaración de este martes.

Según la CNMV, En el proceso de revisión de la información financiera de Grifols, se podría detectar la ausencia de datos, incorrecciones o magnitudes erróneas. Dependiendo de los hallazgos, podrían ser necesarias aclaraciones, complementos o correcciones en la información publicada por Grifols. El presidente de la compañía, Thomas Glanzmann, dijo el pasado 10 de enero que el supervisor les había dado 10 días para elaborar una respuesta a sus requerimientos. No obstante, cada vez que la CNMV solicite nuevos datos o aclaraciones, ese reloj de cuenta atrás se reinicia.

Investiga la conducta de Gotham

La CNMV, en virtud de sus facultades según la normativa europea, tiene la capacidad de revisar aspectos específicos de las cuentas de un emisor y exigir aclaraciones o cambios en la información financiera publicada. Además, el supervisor está analizando la conducta de Gotham en relación con el contenido de su informe, su difusión y las operaciones de mercado relacionadas.

"El objeto es determinar si dicha conducta es conforme con las normas europeas sobre abuso de mercado, en particular las que abordan la difusión de información engañosa. Dicho análisis deberá nutrirse, necesariamente, de la conclusión de la revisión de la información financiera de Grifols mencionada", expone.

La CNMV ha destacado que, hasta la fecha de este comunicado, no ha detectado información privilegiada pendiente de publicación que genere una situación de información asimétrica entre inversores. Por lo tanto, no ha sido necesario suspender la negociación de manera cautelar.

En relación a las posiciones cortas, la CNMV ha estado monitoreando de cerca las posiciones sobre Grifols desde el 9 de enero. "En términos agregados y comparados con el conjunto de cotizadas españolas, estas no presentan valores elevados y no han determinado la evolución fundamental del precio del valor. Adicionalmente, no se dan las condiciones que marca el Reglamento europeo sobre ventas en corto (Reglamento UE 236/2012) en cuanto a limitación o prohibición de posiciones cortas para una medida de ese tenor", concluye el supervisor.