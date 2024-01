Cómo invertir en el Ibex 35 para este 2024: trucos para elegir a las mejores empresas

Todo el mundo quiere descubrir el secreto para crear la cartera de inversión ideal. Sin embargo, elegir acciones y carteras ganadoras no es sencillo. La inversión bursátil es como preparar un exquisito cóctel: hay que mezclar los ingredientes adecuados para lograr la combinación perfecta.

Los criterios para hacer una buena elección varían dependiendo de la coyuntura económica y la situación global en los mercados. En 2024, se espera un menor crecimiento económico, aunque sin llegar a recesión, por lo que los valores cíclicos serían los que, en principio, tendrán un peor desempeño.

Miguel Ángel Rodríguez, analista independiente, expone algunas claves a tener en cuenta. "La desaceleración frenará el crecimiento de las empresas con alto endeudamiento, por lo que las apuestas deberían orientarse hacia valores defensivos o de calidad, con bajo nivel de endeudamiento. En este sentido, “se beneficiarán aquellos que ofrezcan mayor rentabilidad por dividendo", apunta.

Rentabilidades por dividendo del 10%

El año 2023 cerró con las empresas cotizadas en la Bolsa de Madrid desembolsando casi 30.000 millones de euros en dividendos, según datos de BME. Para 2024, se prevé que la rentabilidad por dividendo del selectivo español se mantenga alrededor del 4,1%, el promedio histórico de las últimas décadas del que presume el Ibex.

Los datos proporcionados por FactSet revelan que un total de 22 empresas dentro del Ibex 35 presentan una rentabilidad por dividendo estimada para este año que supera el 4%. De estas, ocho empresas ofrecen rendimientos que más que duplican este porcentaje. En lo más alto del ranking de las más rentables por dividendo se encuentran Enagás, con un 10% estimado, seguido de cerca por CaixaBank y Sabadell, ambos con un rendimiento del 9,4%.

Indra y Acciona Energía, líderes en tecnología y renovables

El sector tecnológico se ha establecido firmemente como uno de los motores más dinámicos y de rápido crecimiento en la economía global. Con la transformación digital acelerándose a un ritmo sin precedentes, este sector está al frente de la innovación y el desarrollo.

Un informe reciente de la firma de investigación de mercado Gartner proyecta que el gasto mundial en tecnología alcanzará los 4,5 billones de dólares en 2024, un claro indicativo de la expansión continua y la vitalidad de este sector. En el mercado español las empresas tecnológicas más destacadas son Amadeus, Indra y Telefónica.

Según Rodríguez, "Indra es un valor defensivo y el más idóneo para este periodo por sus fundamentales. Se espera que siga creciendo alrededor de un 13% y se verá beneficiada por el incremento en gasto en defensa de la UE". En cuanto a la energía, el panorama e igualmente prometedor, especialmente en el terreno de las energías renovables, como el segmento con mayor potencial de crecimiento a largo plazo.

A pesar de un difícil comienzo en 2024, marcado por el aumento en los precios del petróleo y las dificultades enfrentadas en 2023 debido a las subidas en los tipos, el futuro se mantiene lleno de posibilidades y expectativas positivas. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) calcula que la inversión en energías renovables continuará en ascenso en los próximos años, llegando a alcanzar los 500.000 millones de dólares en 2030, destinados principalmente al desarrollo y expansión de tecnologías como la energía solar fotovoltaica, la eólica y la hidroeléctrica.

Dentro del sector de renovables, Castelo sitúa el foco en Acciona Energía. "A pesar de los problemas de permisos, retrasos en la cadena de suministros y altos tipos de interés, la empresa se mantiene firme en sus objetivos para alcanzar una capacidad de 20GW para 2027 y 30GW para finales de la década", señala. Según su punto de vista, Acciona presenta un precio objetivo de 32,80 euros por acción a un año, lo que representa un descuento cercano al 30% sobre los precios actuales.

IAG y Repsol, más asequibles pero los bancos son favoritos

IAG, con un coeficiente precio/ganancias esperadas (PER) de 4,65 veces, destaca por su notable expansión de beneficios, que sorprendentemente no se refleja en el precio de sus acciones que siguen por debajo de 2 euros. Repsol, con un PER de 4,7 veces, emerge como otra opción atractiva y Arcelor también ofrece un atractivo potencial de inversión dentro del Ibex 35 con un PER de 6,47 veces.

En todo caso, tanto Castelo como Rodríguez, creen que es mejor fijarse en los bancos si lo que buscamos son valores baratos ya que podrían seguir teniendo un buen comportamiento beneficiándose todavía de las subidas de tipos del BCE. Santander es el favorito de Castelo ya que cotiza con un PER de 5,8 veces y un precio sobre el valor en libro de 0,67 veces, mientras que Rodríguez apuesta por Unicaja, “un valor que se encuentra infravalorado y sobre el que algunas casas de análisis esperan subidas superiores al 50%”.