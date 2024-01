Las firmas de software que marca Bank of America para una escena de 'ricitos de oro'

El pico de incertidumbre macroeconómica del 2022, impulsado por una inflación superior a la prevista, la subida de los tipos de interés y el aumento del riesgo de recesión generó expectativas de un aterrizaje brusco para el pasado ejercicio. Sin embargo, muchas cosas han cambiado en los últimos 12 meses y hay sectores que han respirado dentro de este contexto tan complejo.

La mayoría del consenso observa ahora la posibilidad de un escenario de “ricitos de oro” (Goldilocks) –es decir, estabilidad de la inflación y el crecimiento económico– y prevén un aterrizaje suave tras la desaceleración en el ritmo de crecimiento de los precios y un giro favorable de la Reserva Federal (Fed) que podría traducirse en cuatro recortes de tipos de 25 puntos básicos a partir de marzo de 2024.

En la última encuesta a los gestores de fondos de Bank of America, de los 219 inversores, sólo el 9% dijo esperar que la Fed siga subiendo los tipos de interés. ¿Y cómo afecta a todo esto al sector de la tecnología y del software en particular? ¿Hay oportunidades? Bank of America detalla en un informe dónde pueden estar las principales opciones de compra, desde su punto de vista.

La inteligencia artificial, clave

Durante el primer semestre de 2023, el cierre de nuevas operaciones fue más lento, el gasto de los consumidores y de las pequeñas y medianas empresas (pymes) fue variable y el de las grandes empresas se vio limitado. “Sin embargo, las valoraciones de las empresas de software se revalorizaron en bolsa tras la debilidad del 2022, ya que los inversores analizaron los vientos en contra a corto plazo… Nuestras conversaciones con los clientes en 2023 indicaron una mayor atención a este sector, como consecuencia de que los inversores buscan temáticas de crecimiento y nuevas ideas más allá de los 7 magníficos, una tendencia que esperamos que continúe”, apuntan.

Los expertos de la entidad bancaria aseguran seguir siendo positivos en el sector debido a los vientos de cola seculares de la nueva ola de la inteligencia artificial, la mejora del gasto en tecnología por parte de las compañías y el continuo cambio a la 'nube': "Esperamos que el crecimiento de los ingresos a mediados del año, la mejora de los márgenes, la reversión de los múltiplos y las revisiones positivas compensen los vientos en contra cíclicos en el primer semestre de este año, antes de impulsar el crecimiento en la segunda mitad de 2024”.

Desde su punto de vista, habría tres tendencias clave de las que los inversores podrían sacar provecho. "En primer lugar, productos que tengan relación con la IA, que proporcionen eficiencias operativas cuantificables y nuevas fuentes de ingresos. Por otro lado, el gasto en IA puede canibalizar los proyectos ‘nice-to-have’, ya que el gasto en tecnología sigue siendo limitado. Y, en tercer lugar, una mayor atención a las aplicaciones CRM (gestión de clientes) junto con la aceleración de la productividad DevSecOps (seguridad) debido a la proliferación de aplicaciones de bajo/ningún código", comenta.

Las funciones de la inteligencia artificial se convertirían en un componente integral de todas las soluciones de software. El banco norteamericano cree que la consolidación de los proveedores será evidente a medida que las carteras de las empresas sigan siendo limitadas y las ventajas funcionales de las soluciones de plataforma irán creciendo. Además, la migración sostenida a la nube con potencial de aceleración del crecimiento de los ingresos a medida que disminuyen los vientos en contra de la optimización podría ser un tema a vigilar próximamente.

Cinco valores destacados

Teniendo en cuenta este contexto, los expertos destacan cuáles serían los valores a tener en cuenta dentro de esta tendencia y que recomiendan comprar. “Esperamos un comportamiento divergente de los subsectores, con la posibilidad de que los nombres infravalorados, como Salesforce, generen rentabilidades positivas”, comenta. “En cuanto a Salesforce, somos realmente positivos por el crecimiento sostenido de los ingresos a mediados de la década y la expansión de los márgenes gracias a los esfuerzos en productividad de sus ventas”, asegura.

Asimismo, Bank of America también afirma que es momento de sobreponderar en cartera HubSpot: “es probable que la disminución de la presión macroeconómica se traduzca en una reaceleración significativa de los ingresos de la firma”. Microsoft sería, igualmente, otra de las compañías que estos expertos confirman que hay que seguir observando bien de cerca. “Se espera que la IA impulse un crecimiento incremental en las franquicias principales de Azure y Office, así como una mejora sostenida de sus márgenes, gracias a la escalabilidad de su negocio”, analizan.

Por último, ponen el foco en ServiceNow y Gitlab. Sobre la primera, piensan que su potencial podría ser importante. “Es probable que aumente el crecimiento, gracias a la IA y a la consolidación en curso de los grandes mercados tecnológicos y de aplicaciones personalizadas. Mientras, Gitlab podría monetizar la IA, plasmar un crecimiento de los ingresos superior al 25%, y con un gran potencial de ampliar sus márgenes", concluye.