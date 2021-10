España multiplica por 7 la exportación de gas natural en plena crisis energética

España no es productor de gas natural, ni de petróleo o cualquier otra materia prima relevante. Sin embargo, se está convirtiendo en un jugador titular en el mapa de las exportaciones de gas natural debido a la conexión de dos gasoductos con Argelia y los acuerdos de suministro a largo plazo con este país de Naturgy, socia de Sonatrach en la extracción y distribución de este combustible fósil. La última estadística de CORES (Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos) revela novedades de calado en la balanza energética española atendiendo al saldo de importaciones y exportaciones de gas natural, la fuente energética de moda.

Según su último informe de agosto, conocido ayer, las importaciones de gas natural en España crecieron un 8,2% interanual, hasta los 36.836 GWh. Sin embargo, las exportaciones se multiplicaron por siete (+594%), hasta los 5.614 GWh, el equivalente a algo más del 15% de las importaciones españolas. De este modo, el saldo (importaciones netas) se redujo un 6,2% respecto a agosto del año pasado, hasta 31.222 GWh, después del quinto mes consecutivo de crecimiento en las exportaciones a otros países.

En el año móvil (doce meses), las importaciones aumentan un 0,8% interanual y suponen 390.552 GWh, el 50,6% realizadas en forma de GNL. Por su parte, las exportaciones aumentan un 101,4% interanual y se sitúan en 30.894 GWh, el 61,3% de ellas realizadas por gasoductos hacia Francia y Portugal. Los envíos de en forma líquida, GNL o gas natural licuado, se multiplicaron por 25 veces (+2.409% interanual) en pleno boom de precios del gas y en la antesala del llenado de las reservas para el invierno.

De hecho, los datos de agosto contrastan con la actual crisis energética en octubre. El precio del gas en Europa marca récords por encima de los 100 euros por MWh en el Mibgas ibérico, cinco veces más que hace un año. Este miércoles todo se descontroló después de que la cotización del TTF, la referencia holandesa, se disparase más del 30%, hasta 161 euros / MWh.

Envío de gas a India, China y EEUU

En agosto, España registró un envío récord de gas a India, país al que no exportaba desde octubre de 2017. El segundo gigante asiático se sitúa como principal destino del GNL con 2.040 GWh, o 36,3% del total. Pero no solo es este país una novedad. El informe de Cores pone de manifiesto que España exportó gas a las dos mayores potencias económicas del mundo. Sobresalen en las tablas los envíos a China (1.154 GWh; 20,6% del total) por primera vez desde octubre de 2014, pero también hacia EEUU (977 GWh; 17,4%), algo que no sucedía desde mayo de aquel año. De hecho, en los últimos años, la llegada de gas estadounidense procedente del ‘fracking’ había sido creciente, al igual que sucedió también con el petróleo.

La agencia que preside Juana María Lázaro, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico de Teresa Ribera, se encarga no solo de velar por los niveles de las reservas estratégicas de hidrocarburos, sino de elaborar la estadística oficial del sector y vigilar la diversificación del aprovisionamiento, es decir, que ningún país supere el 50% del suministro a España. ¿Por dónde llega el gas? “Como país importador neto de gas natural al no disponer apenas de producción propia una amplia infraestructura de importación, con seis puntos de conexión internacional por gasoducto, con Argelia, Marruecos, Portugal y Francia, y siete plantas de regasificación para la importación de GNL”, explica CORES en su memoria anual.

¿De dónde viene el gas que exportamos?

El principal suministrador de gas natural a España continúa siendo Argelia, a través de la infraestructura Magreb-Europa que une Marruecos con Zahara de los Atunes (Cádiz) y Medgaz (Argelia-Almería). En 2020 representó el 29,1% del total, a pesar de un nuevo descenso respecto a 2019 (-23,3%). Su peso se ha disparado hasta superar el 50% puntualmente en agosto, aunque en el promedio desde enero se mantiene todavía por debajo.

"Argelia continúa como principal suministrador de gas natural a España (13.997 GWh; 38,0% del total) en los ocho primeros meses de 2021, seguido de Nigeria (6.067 GWh; 16,5%) y EEUU, que presenta un notable aumento respecto a agosto de 2020 (5.241 GWh, +416,6%)”, apunta Cores en su informe. Si viene gas desde EEUU, ¿qué sentido tiene exportárselo? Más allá de los intercambios puntuales, la estadística se ve distorsionada por lo ocurrido en 2020 cuando el colapso de precios -el crudo llegó a cotizaciones negativas- provocó que los operadores se deshiciesen del gas a toda costa.

La escalada de los precios está amenazando con triplicar el coste de la materia prima necesaria para mantener el sistema gasista en España, que ha experimentado un drástico aumento en su dimensión en los últimos años por el uso intensivo de este combustible como respaldo para la generación eléctrica por la inestabilidad de la energía renovable, así como la penalización impuesta por el Gobierno a la hidroeléctrica y nuclear.

En 2020, cuando se marcaron mínimos históricos en el gas por la pandemia, España tuvo una factura en importaciones de gas de 5.044 millones de euros, mientras que el coste total del sistema (incluyendo impuestos, distribución, Castor, infraestructura…) se situó en los 10.191 millones. Fuentes del sector consultadas por ‘La Información’ estiman que la primera cifra va camino de triplicarse hasta los 15.000 millones en 2021, mientras que la segunda se duplicará hasta superar los 20.000 millones.