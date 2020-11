"La empresa española sufrirá más en bolsa por cómo se ha abordado la crisis"

Los mercados han vivido una gran recuperación durante este mes de noviembre y el Ibex va a cerrar noviembre como el mejor de toda su historia. La buena evolución se ha visto respaldada por los avances en la vacuna contra la Covid-19 y por la entrada de los mayores flujos de dinero en los mercados durante las dos últimas semanas.

Los fondos de inversión han incrementado sus ganancias o reducido sus pérdidas durante este mes y son optimistas de cara a final de año y arranque de 2021. Para abordar su visión de mercado, las perspectivas y dónde están las oportunidades La Información ha entrevistado a Araceli de Frutos, asesora del fondo Alhaja Inversiones, un producto mixto que tiene peso en renta fija para sacar rédito a su liquidez y estrategias en renta variable tanto española como europea y estadounidense.

P. Habéis bajado el peso del mercado español dentro de la cartera a un 5,7%. ¿A qué se debe el poco peso de la bolsa española?

R. En estos momentos de incertidumbre, es fundamental cómo se afronte, a nivel de gobiernos, esta crisis. A pesar de existir buenas empresas en España, creo que van a sufrir más que otras compañías de otros países europeos ya que han abordado la crisis de manera distinta. Hay muchas empresas y prefiero que no estén muy focalizadas en España, que estén internacionalizadas y evitar la regulación española, por lo que hay en cartera Iberdrola, Inditex, Cellnex... Empresas grandes, muy selectivas, internacionalizadas, que no les afecten las posibles políticas que pueda hacer el Gobierno español. Antes, la presencia de España era de un 12% y ahora si se mira por ejemplo sector bancario, se focaliza en otros sitios de Europa.

Tienen presencia en dos de las compañías que mejor se han comportado en el Ibex como Solaria y Cellnex. ¿Todavía les queda recorrido alcista?

Solaria a lo mejor está un poco más limitada su subida ya que los últimos días está en un rango de precios entre 17 y 19 euros y se mueve un poco en función del 'día que toque'. Cellnex está siendo castigada estos días por la rotación sectorial que se está produciendo pero en estas caídas aprovecharía para incrementar exposición ya que es un operador fundamental en torres de comunicaciones y su expansión en Europa también es un punto a su favor. En Cellnex las caídas serían ideales para incrementar exposición y en Solaria los avances para reducir exposición.

El sector tecnológico tiene un gran peso en la cartera. ¿No les preocupa el rally que han vivido muchas compañías como consecuencia de la Covid-19?

Yo creo que en el sector tecnológico hay que diferenciar ya que no toda la tecnología es igual. Es un peso bastante diversificado. Existe en cartera compañías como TeamViewer, tipo Zoom en Alemania, que puede haberse resentido más pero el resto de compañías relacionadas con la tecnología son líderes en el segmento en el que operan. ASML con la litografía, Ericsson líder en el 5G... Luego también se está presente en pagos por internet.... Hay que tener en cuenta que aunque el sector tecnológico se ha comportado mal últimamente, hay valores que van a estar ahí y van a perdurar con su buen comportamiento ya que el confinamiento nos ha llevado a precipitar unos cambios estructurales que estaban ahí. Por ejemplo, el pago por internet, presenta en la cartera con Visa, PayPal... esos servicios financieros hacen las veces del sector bancario y la gente se ha acostumbrado a pagar por internet o con tarjeta y ya casi nadie lleva efectivo.

En el caso de TeamViewer se cree que los cambios estructurales vienen por un mayor porcentaje de horas de teletrabajo. Siempre se ha dicho que la conciliación laboral y familiar, trabajar desde casa, era una asignatura pendiente y la pandemia nos ha obligado a que ese cambio estructural se produjera por lo que se fomentarán las reuniones vía online seguro y por eso la mantenemos. Por ejemplo, valores como Amazon están presentes y no es solo comercio electrónico sino también otros como distribución de farmacia... El sector es amplio y no se puede meter todo en el mismo saco por lo que hay que ser selectivos, tanto en el tecnológico como en otros.

Por ejemplo, ahora se está produciendo la rotación hacia cíclicos pero no todo vale, hay que ser ahora más selectivos que en cualquier otra época del tiempo. Hay que ser selectivos en bancos, industriales... Si que empezamos 2020 con unas previsiones positivas sobre la evolución económica pero nos quedan 'piedrecitas' por el camino y no va a ser todo un camino de rosas: nos quedan las presentaciones de resultados del cuarto trimestre del 2020 que, con las economías medio cerradas y todo a medio gas, veremos cómo se comportan.

Con la reapertura de la economía y la vuelta a la anterior normalidad veremos qué negocios han sobrevivido. Aquí entro de lleno en el tema de la morosidad y el sector bancario ya que estos últimos días hemos tenido rebotes demasiado alegres en el sector bancario y veremos cómo se comportan en el primer semestre del 2021. Otro catalizador es que deje repartir dividendos el Banco Central Europeo en diciembre y tengamos otro subidón del sector financiero, aunque cogería todo con bastante precaución ya que, incluso, veo más peligro o 'respeto' ante estas subidas que antes las bajadas que hemos tenido en marzo ya que tanto una como otras hay que tomarlas con muchas cautelas pero como dijo Howard Marks, lo importante es entrar a un buen precio, no tanto vender a un buen precio. Es importante tener paciencia y no ir con mercado.

Como megatendencias destacan el sector salud y las renovables con las entradas de EDP y Engie. ¿Están en estos sectores las mejores oportunidades a medio plazo?

Veo más oportunidades en el sector renovables que en el sector salud. Salud hay que mantenerlo, es muy heterogéneo, pero no estoy por el tema de la Covid o las vacunas. Salud me refiero a todo lo relacionado con el envejecimiento de la población, estudio de nuevas enfermedades... Veo mejor comportamiento en el tema de las renovables ya que todas las políticas fiscales de los gobiernos europeos y estadounidenses está enfocado en este tema y todas las empresas eléctricas quieren ser más 'verdes'. Todo el tema de las nucleares lo han ido vendiendo, como es el caso de Engie, que se ha convertido en una empresa verde. Por ejemplo, EDP se ve su atractivo dado que tiene el 80% de EDP Renovables y el mercado no está valorando en su justa medida ese porcentaje ya que la renovable se ha comportado bien y la eléctrica se ha quedado atrás....

También está el atractivo de su dividendo con Iberdrola, Enel... A través de Enel puedes también aprovechar el dividendo de Endesa con su nueva política y su nuevo plan estratégico de convertirse en una empresa mucho más verde.

Priman la inversión en compañías no endeudadas y con capacidad de generación de caja. ¿Cuesta encontrar compañías así en este entorno de crisis económica?

Antes de la Covid muchas compañías habían hecho los deberes. El sector privado se saneó bastante fruto de la crisis financiera de 2008. Sus balances y el endeudamiento se ajustó bastante y en la Covid para compañías más endeudadas y solventes hay que ir a las grandes compañías y ahora con el crecimiento hay que volver la vista a los nichos de mercado que crean las pequeñas empresas. Para el año que viene puede volverse la vista al segmento de pequeñas compañías que también han sobrevivido a esta crisis y que también lo harían bien.

En la parte de la renta fija, solo tienen deuda de Estados Unidos e Italia. ¿Cómo ven las compras de deuda del BCE, que han dejado la rentabilidad bajo mínimos?

Le veo más riesgo a la renta fija que a la renta variable. Yo creo que la renta fija va a seguir sufriendo ya que se paró un poco con todas las compras de los bancos centrales con el riesgo de iliquidez de las emisiones, aunque es verdad que hay muchas más emisiones de renta fija que acciones pueda haber en el mundo. Por ejemplo, para que nos de rentabilidad un 'high yield' pues me compro la acción ya que es más inmediato, líquido y 'transparente' en precio por así decirlo. La deuda pública está en cartera como alternativa a la liquidez ya que es a corto plazo y no creo que haya repuntes en rentabilidades este año y el que viene. Es difícil encontrar emisiones que la rentabilidad-riesgo te compense e incluso muchos estudios destacan que la emisión en bonos, en cupón, no compensa y es inferior a lo que te darían por rentabilidad por dividendo. De momento, el binomio rentabilidad-riesgo juega a favor de la bolsa.

Los flujos reflejan la mayor entrada de dinero en bolsa de la historia. ¿Crees que continuará esta tendencia de entradas en la bolsa y habrá rally de fin de año?

Algunos estudios o informes muestran que diciembre no es un mes muy alcista o no tanto como otros meses. Diciembre es un mes en el que está el año hecho y vas cerrando posiciones y mirando de cara a 2021. En este año existe mucha liquidez en mercado, entonces nadie quiere quedarse fuera de mercado, por lo que seguirán las entradas de flujos en renta variable. La renta variable lo tiene todo de cara, iniciaremos el año invertido y es lo que piensa la mayoría de la gente, por eso seguirán los flujos de manera positiva.