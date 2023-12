El Ibex 35 rompe con seis semanas al alza pero retiene los 10.000 tras la Fed y el BCE. 

El 'rally' de Navidad adelantado echa el freno tras la última ronda de reuniones del año de los bancos centrales. La posibilidad de que los inversores aprovecharan para recoger beneficios tras los mensajes de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo (BCE) se han confirmado, arrastrando al Ibex 35 a cerrar la semana con una caída del 1,2%. La referencia bursátil española rompe con seis semanas consecutivas al alza, una racha inédita desde hace más de un año. Constata así el alto en el camino del que vienen advirtiendo los analistas después de un mes y medio en el que la tónica ha sido romper resistencias.

Aunque las correcciones comenzaron desde el lunes, el tono directo de la presidenta del organismo con sede en Fráncfort con el que aseguró que no contemplan bajadas de los tipos de interés ha caído como un jarro de agua fría en el parqué. "Para nada discutimos de recortes de tipos. No hay discusión, no hay debate sobre este tema", zanjó la expresidenta del FMI. Con ello pretendía tumbar las expectativas anticipadas de recortes para el próximo año después de que durante la última semana se hayan especulado con hasta un total de seis reducciones.

Salvo la sesión del jueves, en el que el fuerte rebote de las energéticas al calor del pacto político sobre la reforma del mercado eléctrico comunitario y los avances de algunos pesos pesados, la referencia española ha cerrado todas las sesiones en rojo. En clave semanal, el selectivo se ve lastrado por a banca. Sin incluir a Telefónica, que esta semana ha excluido de su capitalización el reparto del dividendo, el sector financiero se convierte en el 'farolillo rojo' con retrocesos que abarcan desde el 8,8% de Banco Sabadell al 2,6% de BBVA. Prácticamente la mayor parte del índice cierra en pérdidas, salvándose ACS (+6,2%), ArcelorMittal (+5,27%), Solaria (+4,5%) o Fluidra (+3,5%). De forma paralela, Inditex remonta un modesto 1,4% después de la presentación de sus resultados trimestrales.

Ni el mensaje lanzado por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Comercio y Apoyo a la Empresa, Nadia Calviño, en el que ha mostrado su disposición a revisar el impuesto extraordinario al sector ha conseguido animar la cotización de la banca, arrastrado a pérdidas al índice. Su caída contrata con el tono positivo de plazas como París (+0,9%), Londres (+0,3%), mientras Fráncfort acaba en tablas y Milán se deja un 0,1%. Un comportamiento que se ha acentuado este viernes después de que la referencia española se deje un 0,75% en un día que coincide con el fenómeno conocido como la cuádruple hora bruja en el que vencen futuros y opciones sobre índices y acciones.

Esta radiografía se produce en mitad de la actividad del sector privado se haya agravado en la eurozona tras reducirse seis décimas hasta los 47 puntos y acumula siete meses consecutivos por debajo de los 50 puntos. El freno económico contrasta con la fortaleza que aún exhibe la economía estadounidense y con una inflación que todavía no ha bajado del 3%, según los últimos datos publicados. Pese a ello, la Reserva Federal sí ha ofrecido una hoja de ruta más precisa que incluye tres posibles rebajas en las tasas de referencia del dinero desde el rango objetivo del 5,25%-5,5% en los que está instalado.

"Sin sorprender con sus decisiones, sus discursos (el de los bancos centrales) impactaron sobre un mercado que ahora espera que la Fed lidere el ciclo de bajadas, empezando en marzo y recortando un total de 150 puntos básicos en 2024... aunque nosotros pensamos que será la mitad de eso y que no empezará hasta septiembre porque la inflación repuntará durante el primer semestre de 2024 por los efectos de segunda ronda", señalan los analistas de Bankinter. En este contexto, la sorpresa ha venido de parte del mercado de deuda, con el interés el bono español a diez años cayendo al 3%, mínimos de febrero, en línea con la rentabilidad del 'bund' alemán (2%), mientras que el papel americano se coloca en el 3,9%, su nivel más bajo desde el pasado mes de julio.

De forma paralela, en el mercado de materias primas el petróleo sigue dando muestras de volatilidad. En medio de una semana agitada, el Brent, de referencia en Europa, sube un 0,5% al cierre de los mercados europeos, hasta los 77 dólares el barril, al tiempo que el West Texas rebota un 0,3%, y alcanza los 72 dólares. En cuanto a las divisas, el euro pierde posiciones y registra una depreciación del 0,80% frente al dólar, hasta situarse en 1,0906 'billetes verdes'.