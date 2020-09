Paramés, Bestinver... El inversor huye del fondo ibérico pese a su 'potencial'

La bolsa española es, tras la austriaca, la que peor se comporta en Europa durante los últimos doce meses. Esta situación es similar a la de los últimos años y ha provocado que los inversores españoles miren más allá de nuestro mercado y opten por tomar posiciones en compañías del Viejo Continente o, incluso, den el salto al Atlántico e inviertan en Wall Street. Las gestoras no son ajenas a esta tendencia y las principales firmas 'value' han visto como los reembolsos (resultado de mayores salidas que entradas de dinero) son la tónica dominante en sus fondos de ibéricos mes tras mes, incluso antes que impactara la Covid-19 en los mercados.

El Bestinver Bolsa, el fondo de inversión de bolsa ibérica de la mayor gestora independiente de nuestro país, acumula 23 meses consecutivos de reembolsos y el patrimonio de su fondo ha caído hasta los 145 millones de euros. La gestora Azvalor comandada por Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernad ha visto salidas de dinero durante 14 meses en el Azvalor Iberia mientras que Francisco García Paramés sufre retiradas en los últimos 11 meses del Cobas Iberia.

Estas huidas de particípes en sus fondos ibéricos han dejado su patrimonio bajo mínimos. Por ejemplo, esta racha de reembolsos en el Bestinver Bolsa ha provocado que los inversores redujeran su inversión en más de 90 millones de euros en casi dos años. Además, esta mala tendencia se produce en un momento de cambios para la gestora propiedad de Acciona. Dos de sus máximos responsables, como eran Beltrán de la Lastra (presidente y director de Inversiones) y Ricardo Cañete (gestor de dicho fondo), han salido de la firma tras culminar la integración de Fidentiis.

El Cobas Iberia y el Azvalor Iberia se enfrentan a menores reembolsos debido, principalmente, a que son fondos de mucho menor tamaño y a que las salidas no se han producido en tantos meses. El vehículo de bolsa española de la gestora de Francisco García Paramés ha sufrido salidas en torno a los 10 millones de euros mientras que en Azvalor la cifra se dispara hasta por encima de los 26 millones. No obstante, son institución de inversión colectiva con un patrimonio reducido de solo 29 y 47 millones, respectivamente.

Los reembolsos se producen por una reducción de la cantidad invertida en estos fondos o, por otro lado, por la venta de todas las posiciones. Por ejemplo, durante este ejercicio el número de inversores en el Cobas Iberia se ha reducido desde los 2.137 hasta los 1.991 partícipes y los del Azvalor Iberia hasta los 1.873 frente a los 2.184 con los que arrancó este 2020, según datos de BME. En el caso de Bestinver, que no remite datos actualizados al Boletín de cotización de Bolsa de Madrid, la caída en el primer semestre ha sido de casi 300 partícipes en el primer semestre y se ha quedado en 3.492, según datos remitidos a la CNMV. No obstante, en el caso de Paramés una parte puede haberse ido al Cobas Internacional puesto que ha incrementado partícipes en 2020 (8.342 vs. 8.177); no así en el caso de Azvalor ya que pierde inversores en todas sus categorías salvo en el 'Managers' (+6 partícipes).

Estos reembolsos se producen por el mal momento que atraviesa la bolsa española, que se sitúa en el vagón de cola de Europa. De hecho, los gestores 'value' destacan que estas caídas son una oportunidad para tomar posiciones en compañías que han quedado 'infravaloradas' y apelan al potencial de sus fondos para atraer (o mantener) a los inversores. Por ejemplo, la gestora de Paramés en su carta del segundo trimestre destacó que "el valor objetivo de la Cartera Ibérica se ha mantenido estable hasta los 160 euros por participación, frente a la subida del +12,7% del valor liquidativo, debido a lo cual el potencial de revalorización se sitúa en el 139%". Por su parte, en Azvalor señalaron en la misiva a sus partícipes que "el valor estimado de la cartera ibérica asciende a 186 euros por participación, lo que supone un potencial del 130% frente a su nivel actual".

Esta tónica de reembolsos es generalizada en el mercado puesto que la categoría de RV Nacional ha sufrido reembolsos de 857 millones de euros durante 2020, según datos de Inverco. No obstante, se agudiza en los que siguen una filosofía 'value' ya que son los que sufren mayores caídas. Por ejemplo, el Cobas Iberia se deja cerca de un 35%, solo superado por el Okavango Delta (con fuerte exposición a bancos) y en línea con el descenso del Caixabank Bolsa España 150 y del Sabadell España Bolsa. Por su parte, el Azvalor Iberia retrocede un 32,5% y el Bestinver Bolsa es el mejor de los tres al ceder cerca de un 24%.