Suma y sigue en las bolsas europeas: el Ibex apuntala los 9.300 gracias a Inditex

Apertura al alza en toda Europa siguiendo el buen tono con el que los mercados han iniciado el segundo trimestre, aunque con algo más de moderación. El bucle del Brexit sigue tal cual y el Banco Central Europeo insiste en que podría adoptar medidas para paliar los efectos negativos de los tipos de interés en mínimos históricos. En medio de este panorama, el Ibex 35 encabeza los avances en el Viejo Continente con un alza alrededor del medio punto que le permite consolidar los 9.300.

El Parlamento británico fue incapaz por segunda vez de encontrar una mayoría para cualquier alternativa al acuerdo que la primera ministra británica, Theresa May, negoció con Bruselas. Las enmiendas que defendían la permanencia en la unión aduanera y un segundo referéndum fueron las que estuvieron más cerca de ser aprobadas. "El rechazo de todas estas alternativas al plan de May deja ya muy poco margen al Gobierno británico para evitar un Brexit no ordenado la semana que viene", explica Juan J. Fernández-Figares, de Link Securities. La libra, de momento mantiene su cambio frente al euro en 1,1651 unidades y lo fija frente al dólar en 1,3040 unidades.

Bancos. Buena parte de las entidades se han dado la vuelta y cotizan en negativo pese a las buenas nuevas procedentes del BCE. Los inversores siguen reticentes con las entidades y Sabadell pierde un 1,5% y cae a la cola del selectivo. Caixabank se deja tres décimas y prácticamente lo mismo retroceden los dos grandes bancos, así como Bankia y Bankinter.

Inditex. La textil gallega se está convirtiendo en protagonista de la jornada, al encabezar los números verdes dentro del selectivo español. Sus títulos suben un 1,5% hasta 26,51 euros.

Repsol. La petrolera avanza alrededor de medio punto, con el barril de crudo Brent, de referencia en Europa, en 69,14 dólares y el de crudo ligero West Texas en 61,71 dólares.

Ence. Sigue en la línea de las últimas jornadas de recuperar una parte del terreno perdido tras el fuerte varapalo del último mes a cuenta del cierre de su fábrica de Pontevedra, que ha pillado con el pie cambiado un buen número de fondos. La papelera trata de aguantar en positivo con un avance del 0,24%.

EasyJet. Tras registrar ayer un varapalo en torno al 10% por los temores en torno al Brexit, la aerolínea de bajo coste trata de mantenerse en terreno positivo con un tímido avance del 0,3% hasta las 1.012 libras esterlinas (1.178 euros por título). No ocurre lo mismo con IAG, cuyos títulos retroceden un 0,6% hasta 5,85 euros.