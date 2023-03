Wall Street despide con ganancias la primera semana en positivo en un mes.

Wall Street ha despedido la semana con notables subidas en los principales índices. El parqué ha mantenido la tendencia al alza que predominó el jueves, al tiempo que los inversores han digerido nuevos datos macroeconómicos y han analizado de forma positiva los próximos movimientos que va a llevar a cabo la Reserva Federal (Fed). El cómputo semanal ha sido positivo para los índices de Nueva York. El Dow Jones ha avanzado un 1,75%, el S&P 500 ha subido un 1,90% y el tecnológico Nasdaq un 2,58%.

Al cierre de las operaciones este viernes en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones suma un 1,17% hasta 33.390,97, mientras que el selectivo S&P 500 asciende un 1,71%, hasta 4.045,64 puntos. El Nasdaq, que aglutina a las grandes tecnológicas, escala un 1,97%, hasta 11.689,01.

El parqué ha apostado por las compras tras analizar por la mañana los buenos datos de los índices PMI y ISM sobre el sector servicios en EE.UU., que registraron crecimientos en febrero. Estos datos se suman a otros que reflejan la fortaleza de la economía y da un argumento más a la Reserva Federal para endurecer las subidas de los tipos, una perspectiva que ha lastrado al mercado en el último mes.

No obstante, los inversores parecen centrarse en esas buenas noticias y no en la inflación, lo que ha hecho también caer el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años por debajo del 4%. Todos los sectores cierran con ganancias, encabezadas por las empresas de tecnología (2,14%), bienes no esenciales (2,12%) y de comunicaciones (2,1%).

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, destacan los avances de Apple (3,51%), Boeing (2,41%), Goldman Sachs (2,29%) y Walt Disney (2,13%). Sólo ceden media decena de firmas, con las mayores pérdidas para Coca-Cola (-0,47%) y Verizon (-0,42%). En otros mercados, el petróleo de Texas cierra en 79,68 dólares y al término de la sesión bursátil el oro baja a 1.842,40 dólares la onza y el dólar gana terreno frente al euro, con un cambio de 1,0597.