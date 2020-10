Wall Street premia a Alphabet y castiga a Apple por la falta de guía para 2021

Actividad frenética en Wall Street en torno a cuatro de los gigantes tecnológicos, que en las últimas horas han presentado unos resultados que el mercado interpreta de forma bien distinta. Las cuentas de Apple (1,97 billones de dólares de capitalización), Amazon (1,61 billones), Alphabet (matriz de Google con un valor de mercado de 1,07 millones) y Facebook (800.000 millones de dólares) han batido en general las expectativas del consenso del mercado al verse favorecidas por las restricciones cada vez más estrictas frente a la Covid, si bien a los inversores no les ha sentado tan bien que la firma capitaneada por Tim Cook haya evitado ofrecer una guía sobre sus perspectivas para el año próximo.

La firma de la manzana, que logró cerrar la sesión del jueves con un fuerte avance del 3,71%, pierde más del 4,7% en preapertura tras constatar que la caída de los ingresos por teléfonos iPhone, que arrastra desde hace varios meses, lastró de nuevo su beneficio neto, que sin embargo subió un 4% gracias al impulso de los servicios y otros productos como los Mac. La compañía con sede en Cupertino (California) cotiza actualmente un 8% por debajo de sus máximos históricos que alcanzó el pasado 1 de septiembre. al cerrar en 134,18 dólares por título.

El jueves los inversores habían tomado posiciones de cara a la publicación de los resultados trimestrales de las cuatro. Las cifras no defraudaron, ya que todas ellas superaron con holgura lo previsto por los analistas, demostrando una vez más que sus negocios se han visto favorecidos por la necesidad de teletrabajar de muchas personas y por la obligación o la decisión de quedarse en casa durante más tiempo de lo habitual. No obstante, la reacción de los inversores no está siendo positiva.

"Quizás lo que menos gustó a los inversores fue el hecho de que Apple no quisiera hacer públicas sus expectativas de negocio y resultados para 2021. Como hemos venido reiterando en nuestros comentarios, los inversores lo que más valoran en estos momentos es la visibilidad que puedan ofrecer las empresas sobre el devenir de sus negocios, por lo que castigan a las que no la ofrecen", apunta Juan J. Fernández Figares, responsable de Análisis de Link Securities.

En el mercado 'fuera de hora' Facebook pierde más del 2% y alrededor del 1,6% se dejan los títulos de Amazon. El gigante del comercio electrónico ha batido las expectativas del consenso del mercado al disparar un 69% su beneficio neto en los nueve primeros meses del año hasta los 14.109 millones de dólares (12.085 millones de euros). La firma firmada por Jeff Bezos ha ofrecido además unas perspectivas muy positivas de cara al cuarto trimestre, en el que espera unas ventas navideñas de récord.

En lo que respecta a la red social, el aumento de la publicidad en Internet a causa de la pandemia ha disparado sus ganancias hasta los 17.927 millones de dólares (15.354 millones de euros) entre enero y septiembre, lo que supone un avance interanual del 61%. Actualmente, Amazon cotiza un 9% por debajo de sus máximos históricos de 3.531 dólares por título que registró el pasado 2 de septiembre, mientras que la empresa fundada por Mark Zuckerberg está un 7,59% por debajo de su techo récord de 302,5 marcado también a comienzos del mes pasado.

De forma distinta se están comportando las acciones de Alphabet, con una subida del 5,67% en el 'fuera de hora'. El gigante tecnológico ha elevado un 5,8% su beneficio neto de enero a septiembre hasta los 25.042 millones de dólares (21.448 millones de euros), batiendo todas las expectativas del consenso en sus cifras del tercer trimestre gracias a la mejora de su negocio en plena pandemia del virus. La compañía llegó a marcar los 1.728,28 dólares por título a comienzos de septiembre, su máximo desde que cotiza, y hoy día se mueve un 9,3% por debajo de esos niveles.

Los cuatro gigantes han sido noticia recientemente en Estados Unidos después de que en la Cámara de Representantes, el comité antimonopolio publicase un informe en el que las acusaba de abusar de su posición dominante en el mercado frente a sus competidores. Días después, el 20 de octubre, el Departamento de Justicia de EEUU, y once estados, interpusieron una demanda contra la tecnológica Google por monopolio en los mercados de anuncios y búsqueda en internet, tras un año de investigación, con lo que abre un histórico caso antimonopolio en el mercado digital.