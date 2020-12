La colosal maquinaria de propaganda y desinformación de Nicolás Maduro

"Buenas noches vecinos, buenas noches vecinas: les envío mi afectuoso abrazo. Hoy estoy lanzando mi canal de WhatsApp. Por aquí podremos comunicarnos. Sabes que puedes contar conmigo. Soy un hombre de a pie. Y por amor hago todo lo que hago. Sé que puedo contar contigo. Hoy 29 de noviembre, es el último domingo del mes. Vamos a ganar las elecciones. WhatsApp, Telegram: welcome".

Maduro ya está en WhatsApp y Telegram. Lo anunció en el programa de televisión "La Voz de Chávez" del canal público Venezolana de Televisión el último domingo de noviembre, siete días antes de las elecciones. El presidente ya estaba en Youtube, Facebook y Tik Tok. y aprovechó el programa dominical transmitido por varias cadenas para informar de que sus mensajes se escucharán ahora por estas dos redes. Dio el número teléfono. En directo. Y luego grabó un mensaje de voz.

Minutos después de esta declaración ya aparecía en los titulares de varios medios de comunicación. Maduro está siempre en las cabeceras de los principales medios, dentro y fuera de Venezuela. No hay líder del continente americano que le supere… excepto Trump. Diga lo que diga, sus declaraciones ya son noticia. Hace varios años, se hizo una encuesta en España para saber si la gente conocía a los líderes sudamericanos: al único que reconocieron fue a Maduro, presidente de Venezuela.

Porque Maduro conoce la debilidad de los medios por las ocurrencias, sobre todo por las más estrafalarias Hace poco, salió en televisión mostrando un ampolla con un líquido parecido a la orina, que, según Maduro, era una vacuna anticovid producida en el IVIC (el CSIC venezolano). Si las vacunas de Pfizer tenían un 94% de eficacia, las de AstraZeneca un 70%, la de Rusia un 92%, y Moderna un 94,5%, la "molécula" venezolana llamada DR10, llegaba al 100%. Ningún organismo científico avaló esta vacuna. ¿Era una tomadura de pelo?

Las declaraciones de Maduro son así. Hace un mes, a finales de octubre, hubo una explosión en la planta de refinamiento de Amuay, una de las más grandes del mundo. La oposición lo achacó a la falta de mantenimiento pero Maduro culpó a "un misil" lanzado por un dron o desde una embarcación, y dijo que EEUU y Colombia estaban detrás del cohete. Nunca aparecieron los restos del misil. Pero bastó esa acusación para salir en los medios.

A veces, la forma de atraer los focos consiste en aprobar medidas grotescas como adelantar las Navidades dos meses, como ha hecho este año, o declarar el 5 de octubre el Día Mundial de la Salsa (el baile caribeño), hablar con pajaritos transmutados en Chávez, escuchar voces del futuro, o llamar "ratas pelúas" a la oposición. No importa si la prensa le quiere o le detesta. Él le da su ración diaria de titulares, que es lo que más gusta a los periodistas.

Cuando murió Diego Armando Maradona, uno de los pocos líderes mundiales que apareció en los informativos de España fue Maduro mostrando su condolencia por el futbolista. Maradona le admiraba.

Maduro no tiene el carisma de Chávez, ni la formación de Chávez, ni sabe crear tantos eslóganes como Chávez. Pero por lo menos imita bien. "Maduro le imita incluso en un sonido que hacía Chávez con la garganta al terminar de hablar", dice María D., una ejecutiva de una empresa venezolana que prefiere ocultar su identidad. Incluso arrastra las erres como Chávez: "Vamos a ganarrrr estas elecciones. La rrrrevolución bolivariana es imparable".

Para aprovechar la veneración que amplias capas de la población (los pobres, sobre todo) sienten por Chávez, Maduro se hace llamar "el hijo de Chávez". En muchos pósteres aparecen los perfiles de ambos mandatarios, como si fuera la visión de dos profetas. En las embajadas venezolanas por el mundo, no faltan los retratos de Maduro y de Chávez, uno junto a otro. Por decirlo de algún modo, Maduro vive del halo de Chávez.

¿Por qué Chávez eligió a Maduro?

¿Por qué Chávez eligió a Maduro? "Halló en el joven militante izquierdista, trabajador, chófer de autobús para más señas, un hombre del pueblo, lo que también se avenía con su manera de ver las cosas, un representante de esa lealtad que tanto valoraba. Pensó que Maduro sería la persona más indicada para continuar lo que había iniciado", escribe Eligio Damas, en el diario chavista aporrea.com.

Si uno conecta la televisión comprueba que Maduro tiene a su servicio a todos los canales públicos: Venezolana de Televisión, TeleSur y hasta el canal Fanb, que es el de las Fuerzas Armadas. "Cualquiera con esa estructura es un buen comunicador", dice Miguel Henrique Otero, presidente y director del diario venezolano 'El Nacional'. Todos los periodistas de estas cadenas públicas repiten las mismas consignas a favor de Maduro y contra la oposición. Los debates están organizados por control remoto, y casi no aparecen voces disidentes. Es un aparato de desinformación en gran escala.

Los canales privados como Venevisión, Televen o Globovisión viven con el temor de que Maduro les quite la señal, como hizo con Radio Caracas Televisión. Cada vez que hacen una información crítica, como cuando informaron de las protestas callejeras de 2017, Maduro les señala con el dedo y les acusa de "apología del delito" o instigadores de un "golpe de Estado". "Conatel, que es el organismo que regula las telecomunicaciones, está controlado por militantes del PSUV [el partido de Maduro]", dice Otero. "Cada vez que sale algo que no les gusta o que va contra la revolución, lo penalizan, lo multan o cortan la señal". Como dice Otero, Conatel es un mecanismo "de represión".

Maduro siempre juega con ventaja. Los medios de comunicación de los países libres y democráticos suelen dar las versiones a favor o en contra de Maduro, o de la oposición. Es la regla de la imparcialidad. Pero los medios en Venezuela, no. "En Venezuela, está prohibido que me entrevisten", dice Otero, "tampoco aparece en los canales de televisión María Corina Machado (dirigente del partido opositor Vente Venezuela). Hacen lo mismo con las webs: las bloquean cuando no les gusta lo que dicen", añade. "Maduro compró mediante testaferros a diarios independientes como El Universal y Últimas Noticias con dinero público", añade. Ahora son portavoces del gobierno.

Maduro también usa sin rubor las encuestas: una realizada a mitad de noviembre en zonas más chavistas, hacía la siguiente pregunta: ¿Qué es Maduro para usted? Entre las respuestas se podía escoger "salvador", "predestinado" y "estratega".

Pero pesar de todo este aplastante control de los medios, la popularidad de Maduro es muy baja: encuestas como la de Datanálisis le dan un 15% de aceptación. La pobreza del país, la inflación, el exilio de más de cuatro millones de venezolanos es el resultado de su política. Estas elecciones del 6 de diciembre no son presidenciales sino legislativas. A Maduro le quedan aún cuatro años más en el poder pero, a pesar de esa comodidad, a principios de esta semana hizo una jugada de póker: anunció que dimitiría si el 6 de diciembre gana la oposición. Es como si el Real Madrid dijese que, si pierde un partido contra un grupo de niños, se retirará de la Champions. Un bluff.

El partido de Maduro, el PSUV, ganará estas elecciones porque los partidos de la oposición no se presentarán: no quieren formar parte de lo que denominan un "fraude". Será una victoria segura para el PSUV. Y a la espera de las presidenciales de 2024, Maduro seguirá empleando los medios de comunicación de masas para aplastar a sus enemigos, y burlarse de la opinión publica en su propia cara con una nueva ocurrencia.