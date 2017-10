Rajoy prepara la aplicación del '155 económico' y un ministro para Cataluña

El Gobierno ultima las horas para poner en marcha el artículo 155 ante el desafío independentista la Generalitat. Mariano Rajoy aterriza en España esta tarde procedente de Bruselas y, tras acudir a los Premios Princesa de Asturias (la primera vez que lo hace desde que es presidente), el sábado a las 10 de la mañana tiene convocados a todos sus ministros en Moncloa para tomar una decisión que se considera histórica ya que nunca se ha aplicado el citado artículo constitucional.



Entre las medidas que tomará el Gobierno en el consejo de ministros extraordinario de este sábado se encuentra de controlar varios organismos considerados estratégicos: la Consejería de Economía y Hacienda que dirige Oriol Junqueras, los Mossos d'Esquadra, TV3... Serán medidas extraordinarias que el Ejecutivo ya ha pactado con el PSOE a la espera de unas elecciones el próximo mes de enero.



En materia económica, el próximo paso en el control económico de la Generalitat lo dará el Ministerio de Hacienda, que pasará a gestionar los 300 millones de euros mensuales que Cataluña percibe en concepto de ingresos por impuestos propios, esto es, lo que recaba por la vía de Transmisiones Patrimoniales, impuestos medioambientales, Sucesiones e Impuesto sobre el Patrimonio. Fuentes próximas al Departamento confirmaron a La Información que este será el siguiente movimiento de Cristóbal Montoro una vez empiece a aplicarse el artículo 155.

Desde septiembre, Hacienda ya tiene controlado al Govern por la vía de los gastos. Ante el anuncio de la convocatoria del referéndum ilegal del 1-O, el Ministerio ya se encarga directamente de abonar los gastos destinados a financiar los servicios básicos en la autonomía. Esto incluye tanto las nóminas de los empleados públicos como los pagos relacionados con la sanidad, la educación y la dependencia. Para ello el Ejecutivo Central ha retenido los 1.400 millones de euros que corresponden a Cataluña en virtud del actual sistema de financiación.



A esta medida se suma la adopción del acuerdo de no disponibilidad que impide al Govern realizar cualquier gasto que no estuviera ya contemplado en las Cuentas de este año, y el control de las tarjetas y cuentas asociadas a la Generalitat y a sus representantes.



Un ministro para Cataluña



Otra de las medidas que maneja Moncloa relacionada con la aplicación del artículo 155 es la designación de un ministro para Cataluña. Sería un miembro del Ejecutivo quien, después de la destitución de Carles Puigdemont y todo su Govern, se hiciera con el control de la Generalitat para gestionar el día a día hasta la celebración de esas elecciones ya a principios del próximo año.



Respecto al nombre de ese ministro para Cataluña, fuentes cercanas al Gobierno apuntan que todas las quinielas señalan a que la elegida podría ser Dolors Montserrat, actual ministra de Sanidad y una de las personas del PP que, como catalana, ha dado la cara en público en los últimos días en relación a la crisis independentista. En el partido se habla de ella como la más válida para el cargo. En las últimas horas ha recibido pintadas amenazantes en su domicilio ante las que ha querido salir al paso afirmando que no le van a callar.

El nombre, no obstante, solo saldrá de Rajoy. Como en todos sus nombramientos la elección del designado se mantiene bajo el más absoluto secreto. Por eso otras fuentes de su entorno apuntan que pronunciar un nombre sobre un posible ministro es en el caso del marianismo "aventurado", como lo es intentar conocer quién será el candidato del PP a la Generalitat en esas futuras elecciones.