Cómo saber si estoy dado de alta en el SEPE, el Servicio Público de Empleo

Uno de los pasos indispensables para comenzar una búsqueda activa de empleo o percibir las correspondientes ayudas en el caso de estar desempleado es darse de alta en el SEPE, también llamado comúnmente paro, palabra que se utiliza para nombrar tanto a esta institución como a la prestación por desempleo.

Hay dos sencillos métodos para saber si ya se está inscrito en el SEPE como demandante de empleo. El primero es presencial: se debe solicitar la correspondiente cita previa en la página web del SEPE o llamando por teléfono y acudir a la oficina de referencia para realizar esta consulta.

Otro método, más cómodo, para hacer esta gestión sin salir de casa es entrar en la Sede Electrónica. Para poder acceder será necesario identificarse a través de uno de los sistema de autenticación online, como la Cl@ve permanente, el DNI electrónico o el certificado.

Una vez iniciada la sesión, aparecerá automáticamente un mensaje que nos comunicará si estamos inscritos como demandantes de empleo, es decir, dados de alta en el SEPE. Si este mensaje no aparece no quiere decir que no lo estemos. Lo más aconsejable es intentar realizar algún tipo de trámite desde nuestra cuenta. Si es posible completarlo, es que estamos inscritos y, si no, es que deberemos darnos de alta.

En el caso de querer inscribirse como demandante de empleo, cabe recordar que es un trámite que se debe completar de manera presencial y para el que habrá que aportar varios documentos, entre los que destacan los diferentes títulos y diplomas académicos necesarios para completar el currículum. Así, desde nuestra oficina, nos podrán derivar ofertas de empleo acordes a nuestros intereses profesionales.

Ya dados de alta, se nos facilitará la tarjeta del paro, un documento que habrá que acudir a sellar a cada tres meses para continuar en la búsqueda activa de empleo.