Batalla en Cataluña: ERC busca limitar el alquiler y el PSOE lo ve inconstitucional.

Choque de trenes en Cataluña. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha afirmado este lunes que es "imposible" no recurrir la ley catalana que regula los precios del alquiler, al subrayar que "la anticonstitucionalidad es tan evidente" que "no se puede pasar por alto". Mientras tanto, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, considera "un error gravísimo" que el Gobierno de PSOE-UP haya decidido recurrir la ley porque "funciona muy bien" y que "ya ha logrado bajar los precios".

Las palabras de Ábalos llegaron un día antes de la decisión que tomará este martes el Consejo de Ministros de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, el Gobierno no pedirá la suspensión automática de la normativa.Según el ministro, permitir que la norma se siga aplicando por ahora "no deja de ser un gesto importante", pero ha recalcado que su legalidad está en cuestión.

Marta Vilalta ha sugerido al PSOE que "en vez de recurrir la ley catalana, apruebe una ley estatal similar", aunque esto no sea del agrado del Ibex-35, "porque lo que vemos ahora es que el Gobierno ni hace ni deja hacer". Otra idea sugerida por los republicanos al PSOE es que "prorrogue la moratoria de los desahucios", ya que esta finaliza el 9 de agosto y se teme que, a partir de esta fecha, puedan producirse un alud de estos 'desalojos' en toda España.

En este sentido, El ministro del PSOE ha rechazado las acusaciones vertidas contra su colectivo por parte de algunos colectivos de inquilinos de ponerse del lado de los intereses de los especuladores. "Es muy temerario decir eso cuando uno pretende consolidar un derecho y no algo tan frágil como lo que se plantea", ha argumentado.

Una de las medidas en la norma autonómica es la obligación de congelar o bajar el precio de las rentas si se detectan zonas con "tensión" residencial en las 60 ciudades catalanas que suman más de 20.000 habitantes. El titular de Transportes ha argumentado que garantizar el derecho a la vivienda "pasa por hacerlo de acuerdo con la ley, no al margen". Para él, "todo lo que podamos hacer en favor de la vivienda tiene que tener solidez jurídica", ha apuntado Ábalos al referirse a la ley del alquiler que está estudiando el Ejecutivo central

Las cartas están echadas... El secretario de Organización socialista ha justificado el recurso ante el TC en que es "muy difícil" no registrarlo a la vista del informe "tan negativo" dictado por la Comisión de Garantías Estatutarias de Cataluña sobre la norma que el Parlament aprobó el pasado mes de septiembre con el apoyo de JxCat, ERC, los comunes y la CUP. "Con ese informe, es imposible no recurrir. La anticonstitucionalidad es tan evidente que no se puede pasar por alto", ha enfatizado en una rueda de prensa recogida por Efe.