Los Fontcuberta pactan un segundo dividendo en plena crisis hotelera

Los hoteles luchan por recuperarse de la mala racha experimentada por la Covid, que forzó el cierre de sus puertas en marzo del año pasado. Muchas socimis propietarias de inmuebles hoteleros se vieron afectadas y recortaron gastos, congelaron dividendos y vendieron activos, pero parece que la suerte de la familia nobiliaria madrileña Fontcuberta, que controla la mayoría del capital del vehículo inmobiliario Hispanotels, está cambiando ya que sus directivos han informado al mercado del segundo reparto de dividendos en lo que va de este año.

La socimi cotiza con una capitalización bursátil de 63,1 millones de euros en el BME Growth y sus accionistas recibirán, en conjunto, 670.500 euros. La operación se ha hecho con cargo a las reservas disponibles de la sociedad y los propietarios del vehículo recibirán su parte el 10 de septiembre de este año. A esta transacción hay que sumarle el dividendo anunciado el 26 de mayo de este año por la misma cantidad con cargo a los resultados del ejercicio 2020 que llegó a manos de los accionistas el 10 de junio.

Los directivos de Hispanotel no han publicado al mercado sus resultados de la actividad del año pasado, pero las estimaciones de su directiva apuntan a una reducción de ingresos de un 51% y otra del 78% en la casilla de su resultado neto. Parte de la culpa la tienen los acuerdos de reducción de rentas con sus inquilinos diseñados para apoyarlos y evitar fugas.

Aún así, los ejecutivos de la socimi defendieron el año pasado que estas dificultades económicas no repercutirán en el valor de los activos. Sin embargo, esta esperanza no se ha podido materializar. El estudio de valoración de sus activos elaborado el 30 de abril de este año cifra en 99 millones de euros el valor de sus activos, cuando el anterior fijó la cuantía en 101 millones de euros. Cabe recalcar que la socimi no vendió activos en este tiempo.

Y es que los resultados de la cotizada están condicionados al rendimiento de la cadena hotelera NH. Desde su salida a bolsa, los informes de su portafolio alertan de su "dependencia significativa de NH Hoteles", ya que las rentas de la empresa conforman el 86% de sus ingresos. ¿Cómo van los NH? La cadena hotelera logró reducir sus pérdidas un 33,5% en el primer semestre del año en comparación con el mismo periodo de 2020, cuando estalló la pandemia, y sus números rojos han quedado en 145,4 millones. Sin embargo, los ingresos del grupo siguen viéndose afectados por la paralización del turismo derivada de la pandemia y registran un descenso del 30,2%, hasta los 215,9 millones.

Otros factores de riesgo apuntados en su momento fueron su concentración en una tipología de activos, porque el 88% del valor de su portafolio consiste en inmuebles hoteleros; y su concentración geográfica, debido a que el 89% de sus bienes inmobiliarios están en Madrid.

Todo el sector ha sufrido el paso de la pandemia, pero los grandes inversores, que tienen la capacidad de 'aguantar' los resultados de un mal año, han mantenido su apuesta por los hoteles. El primer semestre de este año cerró con una inversión de 1.094 millones de euros, lo que supone uno de los mejores registros trimestrales en los últimos 15 años, según los datos de la consultora Colliers. Se registraron unas 52 operaciones en este periodo y los expertos vaticinan un aumento de actividad por la continua salida al mercado de inmuebles que en muchas ocasiones están rebajados.

Los seis miembros de la familia nobiliaria madrileña - Iñigo, Magdalena, Casilda, Santiago, Cristina y Almudena Fontcuberta Alonso-Martínez- forman parte del Marquesado de Bellamar, un título nobiliario que se remonta a 1888. Su andadura en el BME Growth inició con su salida a bolsa en 2018. Ahora afrontan la recuperación de la Covid, pero el proceso parece marchar bien ya que sus acciones han experimentado una revalorización positiva del 0,89% en lo que va de este año.