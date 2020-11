Pacto de silencio en el turismo ante un fin de año ruinoso por el coronavirus.

"Falta mucho para esto todavía". Esa fue la respuesta unánime de los representantes del sector de las aerolíneas, agencias de viaje, hosteleros y empresarios turísticos que han conversado con 'La Información' acerca de las previsiones económicas para las próximas fiestas que, si la evolución epidemiológica sigue así de caótica, serán muy diferentes. La Covid-19 ya trajo duras pérdidas para estas industrias en sus temporadas más preciadas -Semana Santa y el verano- y ahora amenaza con arrebatarles los beneficios que suelen recibir en Navidad y Nochevieja, lo poco que quedaba para salvar el año del virus. El peligro es evidente, pero nadie quiere dar una cifra del impacto de la 'muerte anunciada'.

Las aerolíneas hablan de turbulencias y problemas en el aire. "La visibilidad para los próximos tiempos es escasa por lo cambiante que es el panorama en España y Europa. Las aerolíneas suelen programar los vuelos al inicio de cada mes, pero ahora la planificación se hace con una sola semana de antelación por los cambios que genera la Covid. La situación en España es especialmente compleja por la multiplicidad de mandos que hay. Obliga a estar pendientes de las decisiones del Gobierno central y los autonómicos", asegura una portavoz de la Asociación de Líneas Aéreas.

La demanda de vuelos ha caído un 80% desde que inició el primer estado de alarma, pero los levantamientos de restricciones en algunos territorios, como el caso de Canarias, han generado pequeñas mejoras. Los representantes de estas compañías no se han atrevido a cifrar el choque económico que puede significar un fin de año en las condiciones actuales, pero las tendencias apuntan a que será doloroso. Algo parecido ocurre con las agencias de viaje.

La Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viaje tampoco ha querido adelantar una cifra de negocio para fin de año, pero no tiene grandes esperanzas: "No va a ser una campaña como la de los años anteriores. El sector turístico en su totalidad ya ha perdido cerca de 100.000 millones de euros este año, y el fin de año es la tercera temporada más importante, después del verano y Semana Santa". Para FETAVE, todo depende de lo que ocurra en noviembre: "Es muy importante que se tomen todas las medidas necesarias para bajar al máximo la tasa de contagios si queremos tener un diciembre mínimamente salvable. No para que haya barra libre, pero sí algo más de movilidad".

La Asociación Española de Profesionales del Turismo cerró filas con los demás sectores al asegurar que "no tenemos esa cifra porque todavía no sabemos lo que va a pasar. Los permisos o restricciones pueden cambiarlo todo. No se puede hacer una valoración de la próxima campaña en estas condiciones". Los aeropuertos siguen abiertos, pero las posibilidades de que los españoles decidan viajar están en manos de las autoridades nacionales, autonómicas, locales e internacionales.

Las cosas no se ven mejor en tierra. Los representantes de la asociación Hostelería Madrid han insistido en que todavía es temprano para hacer esas estimaciones por "el escenario tan cambiante en el que estamos". Todos esperan que la curva baje con las nuevas medidas y se pueda recuperar una parte de la movilidad. Aún así, desde la consultora Randstad ya advierten de que la hostelería perderá cerca de 68.000 empleos en esta campaña, y Baleares, Canarias y Extremadura -destinos turísticos populares- serán las comunidades más afectadas.

El anuncio de un nuevo estado de alarma ha generado un gran malestar en la población. Ya se han visto escenas violentas como la quema de contenedores y agresiones a la Policía en comunidades como Andalucía, Cataluña y el País Vasco, que se repiten a nivel internacional en países como Italia y Francia. La curva de la Covid no da tregua... Solo algunos territorios de Asia afirman haberla vencido. Las limitaciones para viajar este fin de año amenazan con dar la estocada final a varios sectores que ya están en crisis pero han preferido esperar hasta el último momento para colgar el cartel de 'cerrado'.