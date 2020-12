Ahorra hasta 240 €: los mejores bancos para abrir una cuenta sin comisiones

Tras el aumento de comisiones de varias entidades como Banco Sabadell, Abanca, Bankia, Unicaja o CaixaBank, cabría pensar que ya no quedan bancos con cuentas sin comisiones. Además, con la entrada en vigor del nuevo plan de Santander, Santander One, todos aquellos clientes no vinculados deberán pagar hasta 240 euros anuales por su cuenta. Ante este escenario es lógico pensar que, si hoy en día queremos una cuenta gratuita, no nos queda más remedio que vincularnos con el banco para no pagar.

Por fortuna, como indican desde el comparador financiero HelpMyCash.com, todavía existen diversas entidades en las que es posible abrir una cuenta gratuita que no exija ningún tipo de vinculación como contratar productos adicionales, domiciliar nómina o recibos e incluso efectuar movimientos concretos con la tarjeta asociada a la cuenta. Sin comisiones ni condiciones. ¿Cuáles son esas entidades?

BBVA no te cobra si eres nuevo cliente y operas online

BBVA es uno de los grandes bancos de España que, a diferencia de los otros dos colosos bancarios como CaixaBank y Santander, ofrece bajo su propia marca una alternativa gratuita y online exclusiva para sus nuevos clientes. Se trata de la Cuenta Online Sin Comisiones, una cuenta 100% digital que no exige ningún tipo de vinculación por parte del usuario. La cuenta, además, admite hasta dos titulares y cada uno puede disponer de una tarjeta de débito sin comisiones de emisión y mantenimiento, concretamente de la nueva Tarjeta Aqua Débito, un nuevo modelo de tarjeta sin números impresos y con un CVV cambiante que fomenta la seguridad de las compras online.

Los titulares de esta cuenta, además, podrán disponer de manera gratuita de los 6.000 cajeros de la entidad, enviar dinero con Bizum al instante y sin coste o pagar en comercios con su dispositivo móvil mediante Google Pay, Samsung Pay o Apple Pay sin necesidad de llevar la tarjeta física encima.

Imagin, desde el móvil y sin vinculación

Imagin es la marca comercial puramente móvil de CaixaBank que no exige a su titular ningún tipo de ingreso (ni nómina, ni pensión ni prestación) ni tampoco domiciliar recibos ni contratar productos adicionales. Tanto la Cuenta Corriente imagin como la tarjeta de débito son 100% gratuitas y libres de vinculaciones. Su gestión se lleva a cabo a través del dispositivo móvil, por lo que desde HelpMyCash recuerdan que será necesario disponer de un sistema operativo igual o superior a la versión 6.0 en Android y 9.0 en iOS o, de lo contrario, no existirá otra forma de gestionar la cuenta que no sea desde uno de los más de 9.000 cajeros de CaixaBank.

Entre sus ventajas, destaca la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero del Espacio Económico Europeo fuera de España, el acceso a Bizum y a múltiples descuentos como un 15% en Booking o un 6% en Rentalcars en las compras realizadas con una tarjeta imagin. Además, los clientes de imagin pueden pagar sus compras con el móvil gracias a Apple Pay y Samsung Pay.

ING, sin comisiones

ING ofrece su Cuenta Nómina, que no exige ningún tipo de requisito para que sea gratis. La cuenta no tiene comisiones y ofrece una tarjeta de débito y otra de crédito sin coste con las que es posible sacar dinero en un total de 50.000 cajeros españoles. Domiciliar una nómina, prestación o pensión de cualquier importe (o bien realizar una transferencia de como mínimo 700 euros) otorga acceso a múltiples ventajas, como dos días de descubierto gratuitos o una amplia variedad de descuentos, como un 3% en gasolineras Shell o Galp, pero no es necesario para eliminar las comisiones.

ING dispone de Bizum y de otros servicios de pago como Apple Pay y Google Pay mediante los cuales será posible pagar las compras sin la necesidad de llevar la tarjeta física con nosotros. Además, su aplicación ofrece otros recursos interesantes como la posibilidad de limitar los gastos diarios con la tarjeta o etiquetar nuestros gastos por categorías para saber en qué gastamos más dinero, entre otras funcionalidades.