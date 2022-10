El BdE advierte que registrará pérdidas por el incremento de los tipos de interés. 

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha avisado este lunes en el Congreso de los Diputados de que la previsión de su institución es dejar de registrar beneficios este próximo año por la subida de tipos de interés y, por tanto, no poder realizar la transferencia periódica al Tesoro Público con esas ganancias. Durante su intervención para valorar en la Cámara Baja el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023, De Cos ha asegurado que ya le ha trasladado al Tesoro que en el balance de la institución, así como la del resto de bancos centrales, "es mucho más sensible el pasivo que el activo a los incrementos de los tipos de interés".

"Por tanto, es de esperar que en los próximos años, y en particular el año que viene, el Banco de España no tenga beneficios y, por tanto, no pueda realizar la transferencia periódica que realiza al Tesoro", ha aseverado. Según ha indicado a continuación el gobernador, el volumen de esa transferencia a las arcas públicas por los beneficios registrados ha alcanzado "alrededor de 0,2 puntos de PIB en los últimos años".

Impacto negativo para la banca

Sobre el impacto que tiene para la banca la subida de tipos, De Cos ha advertido de que, pese a que en el corto plazo es positivo, y que así se pone de manifiesto en las mayores rentabilidades, "en el medio plazo, dependiendo de la magnitud de la dimensión de la desaceleración, podría ser negativo". Así, ha emitido un mensaje "muy claro de prudencia" dirigido a las entidades financieras, a la hora de distribuir beneficios, de las perspectivas de acumulación de capital y de la reserva de previsiones a tiempo para tener en cuenta este escenario de riesgo. Y es que, ha señalado De Cos, el aumento de tipos también implica una revisión inmediata a la baja en la valoración de títulos de renta fija, pero también en la materialización de los riesgos que tiene este encarecimiento del dinero para hogares y empresas, por lo que las entidades deberán aumentar sus provisiones para hacer frente a potenciales pérdidas.

En el documento facilitado por el Banco de España al Congreso, esta institución asume "incrementos adicionales de los tipos de interés" en función de la estrategia del Banco Central Europeo (BCE) para asegurar un retorno de la inflación al objetivo del 2%. "En concreto, los tipos de interés deberán alcanzar un nivel que nos permita asegurar una convergencia progresiva a nuestro objetivo de inflación de medio plazo y la velocidad a la que lleguemos a ese nivel estará condicionada por el mismo objetivo", apunta el texto.