La CEOE se moviliza en Bruselas contra el 'maquillaje' de los fijos discontinuos

Nueve meses después de la puesta en marcha de la reforma laboral de Yolanda Díaz y transcurrido medio año de su completa entrada en vigor, los registros del Ministerio de Trabajo reflejan que el porcentaje de contratación fija ha escalado hasta el 40%, cuando antes no alcanzaba ni el 10%. Un "cambio de paradigma" -así lo define la vicepresidenta segunda del Gobierno habitualmente- en el mercado laboral patrio que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) achaca al trasvase masivo de contratos fijos discontinuos. Una realidad que hace, a ojos de la patronal, que los datos de España no sean comparables con los de los países del entorno europeo, por lo que van a plantear a la oficina estadística comunitaria Eurostat que así lo tenga en cuenta en sus publicaciones.

Así lo adelantan a La Información fuentes de la organización empresarial que denuncian que el "maquillaje" de los datos por parte del Ministerio de Trabajo favorece la "foto" del mercado laboral nacional, pero distorsiona la comparativa con los países de la UE porque los trabajadores con contratos fijos discontinuos no contabilizan como parados. Por eso, a través de la patronal europea BusinessEurope, van a plantear a Eurostat que reconsidere el procedimiento estadístico para adaptarlo los cambios que ha introducido la última reforma laboral en el mercado de trabajo español.

Desde la patronal de las Agencias de Empleo y Empresas de Trabajo Temporal (Asempleo) insisten en "la necesidad de disponer de datos estadísticos que contemplen los cambios del marco laboral creado con la reforma laboral de forma que permitan un seguimiento cualitativo de la realidad y evolución del mercado de trabajo". La organización asociada a la CEOE considera que "la equiparación directa del número de altas en la Seguridad Social con la creación de puestos de trabajo carece de rigor, toda vez que se han ido sustituyendo los contratos temporales por contratos fijos discontinuos" y recuerda que "un mismo trabajador puede suscribir varios contratos fijos discontinuos simultáneos que, además, en sus periodos de inactividad no son incluidos en los datos del desempleo".

No es ninguna novedad, en todo caso, que los trabajadores fijos discontinuos no suman parados a las listas del SEPE durante los periodos de inactividad. Esto ya era así antes de la reforma laboral de Díaz y en la CEOE son plenamente conscientes de esta y otras realidades, como que los fijos discontinuos pueden trabajar en otras empresas mientras esperan a que su compañía les haga el llamamiento o que durante la época de inactividad no aparecen como trabajadores afiliados ocupados en la estadística de la Seguridad Social. Asimismo, en la patronal conocen perfectamente la metodología que emplea el INE en la Encuesta de Población Activa (EPA), que precisamente se rige por las reglas de la oficina estadística europea Eurostat.

Por eso lo que pretenden llevar los empresarios españoles a Eurostat a través de BusinessEurope es una petición para, al menos, plantear el debate y que los técnicos valoren la necesidad de tener en cuenta a la hora de elaborar las estadísticas comunitarias "que los datos de España no son equiparables a los de otros países por el trasvase de los fijos discontinuos", lo que distorsiona la comparativa internacional a nivel europeo, según explican fuentes de la CEOE. Esto supone un "maquillaje" porque, según sostienen las fuentes consultadas, los contratos fijos discontinuos se han disparado por la rigidez que ha introducido la reforma laboral en el marco legal de contratación, elevando exponencialmente el porcentaje de indefinidos sobre el total.

No es el único frente que la organización empresarial que preside Antonio Garamendi tiene abierto contra el Gobierno español en instancias europeas. También a través de BusinessEurope, patronal de la que forma parte la CEOE y de la que Garamendi es vicepresidente, los empresarios españoles se están movilizando contra los impuestos extraordinarios a sectores como la banca y las empresas energéticas que Sánchez quiere poner en marcha para hacer frente a la crisis de precios. De hecho, ya han conseguido que la organización europea envíe una misiva a varias autoridades comunitarias en la que alerta de las subidas de impuestos que se están desplegando en países como Italia.

La CEOE ha dejado constancia en un comunicado de la "alerta" de BusinessEurope sobre "las nuevas cargas fiscales a las empresas en España". Aunque la carta que firma el director general de la patronal europea, Markus J. Beyrer no cita expresamente a España, sí se refiere a los impuestos a la banca y las energéticas que ha impulsado el Gobierno de Pedro Sánchez y se encuentran en estos momentos en el proceso de tramitación parlamentaria. Y advierte al presidente del Eurogrupo, a la presidencia checa del Consejo, así como al comisario europeo de asuntos económicos y a los embajadores representantes permanentes de los Veintisiete del impacto sobre las empresas y la recuperación económica de las medidas extraordinarias adoptadas en distintos Estados miembros en materia impositiva.

"Las empresas europeas están centradas en encontrar soluciones para hacer frente a las consecuencias inmediatas de la guerra en Ucrania y las interrupciones de suministro relacionadas con la crisis del Covid. Los gobiernos y las autoridades, a nivel nacional y de la UE, deben hacer todo lo posible para evitar imponer nuevas cargas a las empresas para preservar la influencia económica de la UE. Para ello es necesario asegurarse de que todas las políticas de la UE contribuyan a la estabilidad y apoyen el crecimiento sostenido y el empleo en un entorno económico cada vez más incierto", recoge la misiva, que incide en la "preocupación" empresarial que existe a nivel europeo ante estas iniciativas de los gobiernos nacionales.