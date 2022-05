La CEOE presiona para frenar la reforma de los autónomos desde las CCAA del PP

La CEOE ha sacado toda la artillería para frenar la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos que tiene en agenda el ministro José Luis Escrivá. Mientras los técnicos negocian en la mesa, la patronal maniobra para paralizar la subida de cuotas desde las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Es el caso de Galicia, Andalucía o Castilla y León, donde los populares ya han presentado iniciativas parlamentarias en ese sentido. La presión hacia el partido de Alberto Núñez Feijóo, con quien tienen una excelente sintonía, se está produciendo tanto desde la cúpula de la CEOE, incluido el propio Antonio Garamendi, como desde la asociación de autónomos ATA y desde la patronal de las pequeñas y medianas empresas Cepyme, según ha podido saber La Información por fuentes conocedoras de los contactos que llevan meses produciéndose y ahora se han intensificado.

La negociación de la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) entra en la recta final. El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a tenerla lista antes del 30 de junio, pero de momento no ha conseguido un acuerdo en la mesa. Este compromiso implica que los cambios normativos tienen que estar publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en esa fecha, aunque eso no obliga a desplegar completamente el nuevo sistema de cotización por ingresos reales de forma inmediata, lo que da margen a Escrivá para convencer a las autoridades europeas con una reforma de mínimos mientras continúa intentando convencer a la patronal, a los sindicatos y a las principales asociaciones de trabajadores autónomos.

En la última reunión mantenida el jueves el Ministerio planteó una nueva propuesta verbal con un esquema para los próximos tres años. Toda vez que Escrivá ya ha renunciado a diseñar una reforma para la próxima década, como era su intención inicial, se centra ahora en el periodo 2023-2025. Según revelan fuentes de las negociaciones, el planteamiento que se puso sobre la mesa pasaría por implantar un rango de cuotas de entre 250 y 550 euros, incluyendo una bajada a los autónomos que ingresan menos de 1.125 euros mensuales y una subida a los que ganan más de 1.700 euros al mes. La propuesta no convence a ATA, pese a que se aproxima más a la oferta conjunta que planteó con CEOE y Cepyme tras revelar este medio que el Ministerio había estado negociando entre bambalinas con las asociaciones vinculadas a los sindicatos. UPTA y UATAE, por su parte, la valoran positivamente porque beneficiará a los 2,4 millones de autónomos.

Al término de la reunión, desde el departamento de Escrivá aseguraron que se habían conseguido "avances" y evidenciado "puntos de encuentro". Sin embargo, Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, afirmó que no se había producido "ningún tipo de avance" y que, al contrario, se habían constatado "grandes diferencias". La patronal llegaba al encuentro con reticencias, después de la polémica en torno al proyecto de real decreto por el que el Ministerio pretende introducir importantes modificaciones técnicas en el sistema de cotización de los autónomos por la vía urgente, incluyendo la obligación de informar sobre los ingresos previstos para el año siguiente en el momento del alta. La Seguridad Social redactó el texto sin consultarlo con los agentes sociales y CEOE, Cepyme y ATA presentaron una alegación conjunta en el trámite de audiencia pública.

La patronal quiere frenar a toda costa la reforma de Escrivá y lo está intentando por varias vías. La alegación formal a ese texto normativo es solo un ejemplo. ATA ha evitado entrar de lleno en la negociación hasta la recta final y solo llevó a la mesa su propia propuesta cuando se enteró por las revelaciones de este medio de que el Ministerio estaba negociando a sus espaldas con UPTA y UATAE y tenían prácticamente diseñado un esquema para subir la cuota máxima hasta los 600 euros. Durante estos meses, la CEOE ha movido hilos con el PP en los parlamentos autonómicos en los que tiene mayoría, como es el caso de Galicia, Andalucía o Castilla y León, donde los populares han promovido iniciativas para instar al Gobierno a paralizar la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos hasta que se estabilice la situación económica agravada por la guerra en Ucrania.

La patronal está en sintonía económica con este nuevo Partido Popular y Garamendi va a buscar la alianza con Feijóo en las grandes reformas pendientes. Precisamente, el presidente de la CEOE aprovechó el primer encuentro con el nuevo líder del PP para trasladarle su propuesta en materia de autónomos e intentar frenar el 'hachazo' que supondría la propuesta que estaba negociando el Ministerio con los sindicatos. Esta búsqueda de apoyos políticos por parte de los empresarios es habitual y necesaria para llevar la reforma a su terreno, de cara a la convalidación de la misma en el Congreso de los Diputados, donde Escrivá ya tuvo problemas para sacar adelante la primera parte de la reforma del sistema de las pensiones. Desde la patronal restan importancia a estos contactos y los enmarcan en su actividad normal.

El movimiento para inclinar el tablero político a su favor no es baladí en un momento en el que el Gobierno está obligado a buscar mayorías alternativas en muchos asuntos en los que no convence a sus aliados habituales. El ministro encargado de diseñar el nuevo sistema de cotización de los autónomos, que es una pata esencial del segundo tomo de la reforma de las pensiones, no solo soliviantó a la CEOE por haber mantenido negociaciones extraoficiales con los sindicatos, sino que puso en alerta incluso al socio de coalición. Desde su cuenta de Twitter, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, lanzaba una clara advertencia a Escrivá tras conocer el contenido de la propuesta negociada de manera silenciosa con UPTA y UATAE: "Nosotros estamos con la inmensa mayoría de los autónomos que saben perfectamente que es imposible pagar una cuota de 240 euros si ganas 600 euros y no vamos a apoyar esto en ningún caso". En su última propuesta, Escrivá ha subido esta cuota hasta los 250 euros.