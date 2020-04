El colapso del registro por el virus retrasa el pago de nuevas pensiones de viudedad

La crisis sanitaria por el coronavirus está dejando nuevas realidades en la sociedad. La de afrontar el futuro sin una pareja que hasta hace unas semanas estaba perfectamente sana y tenía una edad alejada de los grupos de riesgo es una de ellas, con miles de personas teniendo que adaptarse a algo que ni se imaginaban. Esta situación conlleva que estas víctimas colaterales puedan solicitar una pensión de viudedad. Pero la pandemia está provocando que muchas de estas prestaciones no puedan ni llegar a solicitarse, debido a que las tramitaciones de los certificados de defunción están tardando en facilitarse incluso más de un mes. Un problema que es una consecuencia del colapso que existe en los registros civiles desde hace varias semanas, como ha podido saber La Información. Y que puede conllevar un futuro 'roto' a las arcas públicas si dentro de unos meses afronta todas estas peticiones que ahora se están retrasando.

Esta cuestión está pillando por sorpresa tanto a familias como a hombres o mujeres solas, que se enfrentan a una problemática administrativa que se suma a la emocional. El exceso de tramites que se vive en los registros está provocando que algunas de estas personas tengan que esperar a poder tramitar una paga que puede ser su única manera de obtener ingresos, ya que el certificado de defunción es imprescindible para todos los que soliciten la pensión por la vía del papeleo presencial. Algo que también le ocurre a quienes tienen pólizas de defunción contratadas, a quienes los representantes de estos seguros advierten que no pueden hacerles la gestión en un tiempo prudencial por la imposibilidad de que sea tramitada su documentación.

El caso de Marta es uno de los paradigmáticos de esta realidad sobrevenida. Su padre falleció por coronavirus con poco más de 50 años, una enfermedad que ella ha superado aunque mantiene varias secuelas por la neumonía que provoca el virus. Una vez fue a iniciar los trámites para que su madre cobrara la prestación por haber enviudado, los abogados de la póliza le comunicaron que tenían que esperar un mes hasta obtener la partida de defunción que les permitiera solicitarla a la Administración. Un asunto que ha delegado en estos profesionales a los que su familia lleva años pagando, mientras ella se encarga de otros trámites, como la declaración de herederos.

"Echo en falta que haya más información. Yo misma me meto en Internet y no tengo claro qué hacer en muchos casos", dice en conversación con este diario. Recuerda que aunque ahora hay "excepciones" para reclamar algunas ayudas o pagas, sigue siendo ineludible reclamar este certificado para justificar su cobro. Especialmente cuando la Seguridad Social comience a revisar todo lo concedido durante este periodo extraordinario. Y si se dilata en el tiempo, puede suponer que una familia como la suya no disponga de ese papel fundamental cuando se le reclame toda la información correspondiente. "Nosotros tenemos algo de asesoramiento, pero el que no tenga acceso a nada...", describe Marta.

Registros en problemas y otras vías de la Seguridad Social

Los registros suman así una nueva polémica en medio de un entorno de trabajo poco favorable, al tener que encargarse de contabilizar a cada fallecido por el virus o por otros motivos. Esta administración ya lamentó la situación que vive tras la insistencia del Ministerio de Justicia en reclamarle los datos de defunciones por Covid-19. Algo que no podían precisar, debido a que el formulario que deben rellenar no reclama que se especifique esa condición. A lo que se suma que el gran número de decesos impide que se hagan autopsias suficientes que aclaren qué ha ocurrido con cada óbito. Una precariedad para poder desarrollar su labor que también se explica con que la reforma de sus sistemas tecnológicos lleva pendiente desde 2011.

A consulta de esta redacción, desde la Secretaría de Estado de Seguridad Social admiten que "todo ahora va más lento", pero recuerdan que se han puesto en marcha mecanismos para mitigar estos retrasos. Uno de ellos es la simplificación de los trámites administrativos que impulsó el Ministerio de Inclusión, por la que solo es necesario presentar una declaración responsable del fallecimiento por vía telemática. Estas facilidades impulsadas durante el estado de alarma por el departamento de José Luis Escrivá puede ser una respuesta para quienes se encuentren con este problema. Pero como aseguran las fuentes consultadas, aún es significativo el número de casos que no tiene los recursos o no cuenta con habilidad para utilizar Internet. Lo que ocurre sobre todo en casos de viudos o viudas de edad avanzada.

Esta paga reporta una media de 676 euros mensuales a todos aquellos que hayan perdido a su pareja, siempre que la persona fallecida cumpliera los requisitos de cotización establecidos por la Seguridad Social, como haber cotizado 500 días durante los últimos cinco años o durante 15 años repartidos entre toda su vida laboral. Y en muchos casos puede ser el único sustento de algunas de los afectados, que dependían económicamente del sueldo o de la pensión de su pareja. Algo que es muy habitual entre las mujeres mayores, según denuncia la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Viudas Hispania.

Su presidenta, Maite Bilbao, señala que el aumento de la esperanza de vida y la crisis sanitaria están provocando que haya muchas más viudas que están más cerca de los 80 que de los 70. Con una gran mayoría de casos "donde dependían de su marido, y si ahora tardan los trámites de la pensión, todo se complica".